Grayscale Mengajukan Aplikasi SEC untuk Mengonversi NEAR Protocol Trust menjadi ETF

TLDR

Grayscale mengajukan permohonan ke SEC pada hari Selasa untuk mengonversi NEAR Protocol Trust menjadi ETF yang akan terdaftar di NYSE Arca dengan ticker GSNR

NEAR Trust saat ini memiliki $900.000 aset yang dikelola dan diperdagangkan di pasar OTCQB

Harga token NEAR melonjak 3% setelah berita pengajuan, saat ini diperdagangkan pada $1,54

Pengajuan tersebut mencakup ketentuan tentang pengaturan staking potensial dengan penyedia pihak ketiga yang telah diverifikasi

Grayscale telah mengonversi beberapa trust menjadi ETF pada tahun 2025, termasuk Digital Large Cap Fund, Chainlink Trust, dan XRP Trust

Grayscale Investments mengajukan prospektus awal ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada hari Selasa untuk NEAR Protocol Trust-nya. Pengajuan tersebut bertujuan untuk mengonversi trust yang ada menjadi exchange-traded fund.

ETF baru akan terdaftar di New York Stock Exchange Arca dengan ticker GSNR. Trust tersebut saat ini diperdagangkan di pasar OTCQB, pasar sekunder AS yang dioperasikan oleh OTC Markets Group Inc.

NEAR Trust memiliki $900.000 aset yang dikelola. Trust ini mulai diperdagangkan di OTCQB pada bulan September dengan simbol GSNR.

Nilai aset bersih per saham berada di $2,19, turun 45% dari harga perdagangan awalnya. Penurunan ini mencerminkan penurunan pasar altcoin yang lebih luas selama empat bulan terakhir.

Coinbase Inc akan berperan sebagai prime broker untuk ETF. Coinbase Custody Trust Company LLC akan bertindak sebagai kustodian aset trust.

The Bank of New York Mellon telah ditunjuk sebagai agen transfer dan administrator. Continental Stock Transfer & Trust Company akan berperan sebagai co-transfer agent.

Detail Staking dan Pelacakan

Pengajuan tersebut mencakup ketentuan untuk staking potensial token NEAR. Grayscale menyatakan akan mengadakan pengaturan tertulis dengan kustodian untuk melakukan staking token dengan penyedia staking pihak ketiga yang telah diverifikasi jika kondisi terpenuhi.

ETF akan melacak harga spot protokol NEAR menggunakan CoinDesk NEAR CCIXber Reference Rate. Grayscale berencana untuk mengumumkan biaya dan detail lainnya dalam pengajuan SEC di masa mendatang.

CSC Delaware Trust Company telah ditunjuk sebagai wali trust. Pengajuan ini mengikuti model bisnis Grayscale yang telah mapan dalam meluncurkan produk sebagai trust pribadi sebelum mengonversinya menjadi produk yang diperdagangkan di bursa.

Aktivitas ETF Grayscale Terkini

Grayscale telah mengonversi beberapa trust menjadi ETF selama tahun 2025. Perusahaan mengubah Digital Large Cap Fund, Chainlink Trust, dan XRP Trust menjadi exchange-traded funds.

Awal bulan ini, Grayscale membentuk trust statutori Delaware baru untuk produk potensial yang terkait dengan Binance Coin dan Hyperliquid. Spesialis ETF Bloomberg James Seyffart berkomentar bahwa pengajuan ETP kripto terus masuk ke meja SEC.

NEAR Protocol adalah platform berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi terdesentralisasi dan agen AI. Token tersebut mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di atas $20 pada Januari 2022.

Respons Pasar

Harga token NEAR meningkat 3% setelah pengumuman pengajuan. Harga saat ini diperdagangkan pada $1,54, dengan rentang 24 jam antara $1,50 dan $1,60.

Volume perdagangan meningkat 22% selama 24 jam terakhir. Data CoinGlass menunjukkan open interest futures naik hampir 2% menjadi $229 juta dalam empat jam terakhir.

Open interest futures di Binance, OKX, dan Bybit meningkat lebih dari 2%. Token tersebut telah turun 92% dari harga puncak tahun 2022.

Postingan Grayscale Files SEC Application to Convert NEAR Protocol Trust into ETF pertama kali muncul di CoinCentral.