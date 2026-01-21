Harga Solana (SOL): Whale Membeli saat Penurunan ketika Token Menguji Support $130

TLDR

Harga SOL turun di bawah $130 untuk pertama kalinya sejak 2 Januari, dengan likuidasi posisi long mencapai $59,51 juta dalam 24 jam

Alamat whale yang memegang 1.000 hingga 10.000 token telah mengakumulasi 48 juta SOL sejak akhir November, mewakili 9% dari total pasokan

Pasokan di bursa turun ke level terendah dua tahun di 26 juta token, menunjukkan berkurangnya tekanan jual dari pemegang

Alamat aktif harian meningkat 51% selama tujuh hari menjadi di atas 5 juta, sementara transaksi naik 20% menjadi 78 juta

Pasokan stablecoin Solana mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $15 miliar, naik 15% dalam satu minggu

Solana turun di bawah $130 minggu ini, menandai level terendahnya sejak awal Januari. Penurunan ini terjadi sebagai bagian dari penarikan pasar yang lebih luas yang mempengaruhi berbagai cryptocurrency.

Harga Solana (SOL)

Meskipun harga turun, pemegang besar terus membeli lebih banyak token. Alamat whale yang memegang antara 1.000 dan 10.000 SOL kini mengendalikan sekitar 48 juta token. Ini mewakili sekitar 9% dari total pasokan beredar.

Tren akumulasi meluas ke pemegang yang lebih besar juga. Alamat dengan setidaknya 100.000 token meningkatkan kepemilikan mereka dari 347 juta pada pertengahan November menjadi 362 juta token. Dompet ini sekarang memegang 64% dari total pasokan.

Sumber: Glassnode

Pemegang jangka panjang juga kembali ke mode akumulasi. Perubahan posisi bersih hodler mencapai 3,85 juta SOL pada hari Minggu, level tertinggi dalam 15 bulan. Terakhir kali akumulasi mencapai level serupa adalah pada Oktober 2024, yang mendahului rally harga 95%.

Tekanan jual tampaknya menurun berdasarkan data bursa. Saldo SOL di bursa turun sebesar 5 juta token menjadi 26.058.693 pada hari Rabu. Ini menandai level terendah sejak 12 Januari 2023.

Likuidasi Long Mendorong Penjualan Baru-Baru Ini

Pasar derivatif mengalami kerugian besar selama sehari terakhir. Posisi long senilai $59,51 juta dilikuidasi dibandingkan dengan hanya $1,42 juta pada posisi short. Rasio 42 banding 1 ini menunjukkan trader memposisikan diri untuk pergerakan naik.

Sumber: Coinglass

Open interest turun 7,66% menjadi $8,16 miliar sementara volume perdagangan berlipat ganda menjadi $13,37 miliar. Kombinasi open interest yang turun dan volume yang meningkat biasanya menunjukkan penutupan paksa daripada penjualan organik.

Data aliran bursa menunjukkan arus keluar bersih sebesar $2,37 juta pada 19 Januari. Pemegang spot memindahkan token dari bursa bersamaan dengan likuidasi derivatif.

Aktivitas Jaringan Menunjukkan Pertumbuhan

Alamat aktif harian di Solana meningkat 51% selama seminggu terakhir. Jaringan mencatat lebih dari 5 juta alamat aktif minggu ini, mencapai level tertinggi enam bulan.

Volume transaksi juga naik selama periode ini. Rata-rata transaksi harian naik 20% menjadi 78 juta pada hari Selasa. Jaringan terakhir melihat level aktivitas ini pada pertengahan Agustus.

Pasokan stablecoin Solana melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $15 miliar. Peningkatan 15% selama tujuh hari mewakili modal baru yang masuk ke jaringan. Lebih banyak stablecoin di platform berarti lebih banyak dana tersedia untuk perdagangan dan penggunaan aplikasi.

Indikator RSI pada grafik 30 menit turun menjadi 19,13, jauh di bawah ambang batas oversold 30. Pembacaan ekstrem seperti itu sering menyebabkan pantulan harga jangka pendek.

SOL tembus di bawah moving average eksponensial 20 hari dan 50 hari. Token turun ke $133,42 sebelum menemukan beberapa support. Garis tren bawah wedge di dekat $130 mewakili level support kunci berikutnya.

