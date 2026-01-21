Alex Eala cepat menempatkan popularitas yang meningkat ke dalam perspektif

MANILA, Filipina – Jika Australian Open membuktikan sesuatu, itu adalah bahwa Alex Eala adalah bintang yang sah.

Latihannya selalu penuh, penggemar berbaris untuk menyaksikan penampilan terobosannya di babak utama, dan video-videonya di media sosial menarik lebih banyak penayangan daripada nama-nama terbesar dalam tenis.

Bahkan dalam iklan Nike untuk Australian Open yang menampilkan pemain peringkat 1 dunia saat ini Aryna Sabalenka dan Carlos Alcaraz, yang telah memenangkan total 10 gelar Grand Slam, Eala mendapat penempatan terakhir.

Namun setelah Eala tersingkir di babak pertama tunggal menyusul kekalahan yang menyakitkan 0-6, 6-3, 6-2 dari Alycia Parks asal Amerika, petenis Filipina itu mengakui bahwa dia masih memiliki perjalanan panjang.

"Saya sama sekali tidak mendekati level para pemain hebat, [Novak] Djokovic, dan sekarang, Sabalenka dan Alcaraz, dan semua orang ini. Saya sangat menghormati mereka," kata Eala dalam konferensi pers pasca pertandingan.

"Saya suka berpikir bahwa saya memiliki pengikut karena suatu alasan dan saya suka berpikir bahwa dampak yang telah saya berikan dan platform yang telah saya bangun memiliki efek positif pada demografi tertentu dan demografi saya."

Eala juga meremehkan perbandingan dengan ikon tinju Filipina Manny Pacquiao, yang pertarungannya selama puncak kekuatannya merupakan urusan nasional.

"Manny Pacquiao berbeda," kata Eala dalam bahasa Filipina. "Dia berada di level lain. Saya ingat ketika Manny bertanding, rasanya seperti liburan bagi orang-orang. Dan kemudian seluruh keluarga berkumpul di rumah, ada lechon dan popcorn."

"Saya pikir saya masih agak tertinggal."

Eala tampak akan melaju ke babak kedua saat dia membungkam Parks di set pembuka hanya untuk kehilangan tenaga di set kedua dan ketiga.

Dia dan pasangan asal Brasil Ingrid Martins kemudian mengalami kekalahan 7-6, 2-6, 6-3 dari Shuko Aoyama dari Jepang dan Magda Linette dari Polandia di babak pertama ganda, menandai berakhirnya kampanye Australian Open-nya.

Meskipun kekecewaan secara alami datang dengan kekalahan, Eala memilih untuk melihat sisi baiknya.

"Saya satu-satunya petenis Filipina dalam undian tahun ini. Saya satu-satunya petenis Filipina yang pernah masuk undian, saya rasa. Ada hal-hal positif yang bisa diambil... sangat bersyukur dan sangat berterima kasih," kata Eala.

Penggemar di negara tersebut mendapat kesempatan untuk bermain melawan Eala di kandang karena dia diharapkan berkompetisi di Philippine Women's Open yang akan digelar di Rizal Memorial Tennis Center dari 26 hingga 31 Januari. – Rappler.com