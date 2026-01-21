Paus baru mengambil alih pasokan Bitcoin

Pasar BTC kini berada di bawah kendali pemegang baru, setelah kelompok dompet beralih dalam satu tahun terakhir. Keputusan tentang perdagangan dan pengambilan keuntungan kini berasal dari sekelompok pemegang baru, yang belum pernah melihat siklus pasar sebelumnya.

BTC telah beralih ke kelompok dompet baru. Beberapa transfer mungkin bersifat teknis, tetapi ada juga tanda-tanda bahwa pembeli baru mendominasi. Ini berarti BTC dan arahnya mungkin dipandu oleh pembeli baru, yang belum pernah melihat siklus harga sebelumnya.

Paus baru menjadi lebih berpengaruh pada akhir tahun 2025 dan memberikan lebih banyak tekanan pada arah harga BTC. | Sumber: CryptoQuant.

Paus baru mewakili bagian yang lebih besar dari Realized Cap untuk BTC, melewati paus multi-siklus lama atau paus lawas. Ini berarti pasokan marginal BTC yang berada di tangan pemilik baru dapat menentukan arah koin tersebut.

Metrik Realized Cap adalah basis biaya agregat koin berdasarkan pergerakan on-chain terakhir mereka. Ketika metrik beralih ke paus baru, ini berarti pasokan BTC telah berpindah tangan pada kisaran harga yang lebih tinggi. Dalam kasus BTC, ini juga berarti kelompok dompet baru membeli mendekati rekor tertinggi sepanjang masa di atas $120.000.

Pemegang berpengalaman melepas investasi pada tahun 2025

Pada tahun 2025, paus jangka panjang dan pemegang besar memindahkan koin mereka, kemungkinan mengambil keuntungan. Sekarang, kendali kembali ke modal baru yang masuk terlambat dalam pasar bullish baru-baru ini. Dompet berusia 6-12 bulan memegang lebih dari 17% dari pasokan marginal, menjadi salah satu penjual paling berpengaruh.

Transisi terjadi tepat ketika BTC sedang mencari arah. Dalam sehari terakhir, BTC anjlok hingga $86.000 dengan sentimen yang memburuk. Fluktuasi harga merusak narasi memegang untuk jangka panjang, karena paus baru sering bersedia merealisasikan keuntungan dan memotong kerugian.

Rata-rata, paus baru telah mengakumulasi BTC pada $98.000, baru-baru ini hampir impas. Harga spot menunjukkan tren menurun dan ekspektasi yang lebih bearish untuk tahun 2026.

Kelompok baru memegang sekitar $6 miliar dalam kerugian yang belum direalisasikan, yang dapat mempengaruhi perilaku investor di bulan-bulan mendatang.

Paus baru bersedia mengambil kerugian

Prevalensi paus baru mempengaruhi pergerakan harga terbaru untuk BTC. Selama penurunan pasar terbaru, paus baru menjual ke harga yang melemah. Kelompok ini berada di bawah tekanan dan menunjukkan perdagangan mitigasi risiko jangka pendek, daripada keyakinan.

Bagi paus yang lebih tua, harga saat ini bukanlah titik sakit yang besar. Harga realisasi mereka sekitar $40.000 per BTC. Aktivitas paus yang lebih tua lebih sporadis dan kecil, tidak menciptakan tekanan harga dan kapitulasi yang signifikan. Namun, paus-paus tersebut tidak berpengaruh dalam dinamika penetapan harga yang lebih baru.

Paus yang lebih baru mungkin terus berdagang sampai semua kerugian terserap, atau pasar mencapai kapitulasi dan pemulihan. Untuk BTC, ini berarti distribusi kembali. Data terbaru menunjukkan dompet berusia 6-12 bulan adalah sumber distribusi terbesar dalam beberapa bulan terakhir.

Penjualan baru-baru ini mendorong indeks ketakutan dan keserakahan kripto turun ke 32 poin, kembali ke wilayah ketakutan. Baru-baru ini, indeks untuk BTC sempat pulih ke netral.

