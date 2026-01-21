BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Paus BTC baru menjadi lebih berpengaruh dalam beberapa bulan terakhir, dan mungkin menjadi sumber tekanan dari kerugian yang direalisasikan.Paus BTC baru menjadi lebih berpengaruh dalam beberapa bulan terakhir, dan mungkin menjadi sumber tekanan dari kerugian yang direalisasikan.

Paus baru mengambil alih pasokan Bitcoin

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2026/01/21 17:35
Overtake
TAKE$0.0442-6.84%
Bitcoin
BTC$88,348.27-3.03%

Pasar BTC kini berada di bawah kendali pemegang baru, setelah kelompok dompet beralih dalam satu tahun terakhir. Keputusan tentang perdagangan dan pengambilan keuntungan kini berasal dari sekelompok pemegang baru, yang belum pernah melihat siklus pasar sebelumnya. 

BTC telah beralih ke kelompok dompet baru. Beberapa transfer mungkin bersifat teknis, tetapi ada juga tanda-tanda bahwa pembeli baru mendominasi. Ini berarti BTC dan arahnya mungkin dipandu oleh pembeli baru, yang belum pernah melihat siklus harga sebelumnya. 

Kendali BTC telah beralih ke paus baru.Paus baru menjadi lebih berpengaruh pada akhir tahun 2025 dan memberikan lebih banyak tekanan pada arah harga BTC. | Sumber: CryptoQuant.

Paus baru mewakili bagian yang lebih besar dari Realized Cap untuk BTC, melewati paus multi-siklus lama atau paus lawas. Ini berarti pasokan marginal BTC yang berada di tangan pemilik baru dapat menentukan arah koin tersebut. 

Metrik Realized Cap adalah basis biaya agregat koin berdasarkan pergerakan on-chain terakhir mereka. Ketika metrik beralih ke paus baru, ini berarti pasokan BTC telah berpindah tangan pada kisaran harga yang lebih tinggi. Dalam kasus BTC, ini juga berarti kelompok dompet baru membeli mendekati rekor tertinggi sepanjang masa di atas $120.000.  

Pemegang berpengalaman melepas investasi pada tahun 2025

Pada tahun 2025, paus jangka panjang dan pemegang besar memindahkan koin mereka, kemungkinan mengambil keuntungan. Sekarang, kendali kembali ke modal baru yang masuk terlambat dalam pasar bullish baru-baru ini. Dompet berusia 6-12 bulan memegang lebih dari 17% dari pasokan marginal, menjadi salah satu penjual paling berpengaruh.

Transisi terjadi tepat ketika BTC sedang mencari arah. Dalam sehari terakhir, BTC anjlok hingga $86.000 dengan sentimen yang memburuk. Fluktuasi harga merusak narasi memegang untuk jangka panjang, karena paus baru sering bersedia merealisasikan keuntungan dan memotong kerugian. 

Rata-rata, paus baru telah mengakumulasi BTC pada $98.000, baru-baru ini hampir impas. Harga spot menunjukkan tren menurun dan ekspektasi yang lebih bearish untuk tahun 2026. 

Kelompok baru memegang sekitar $6 miliar dalam kerugian yang belum direalisasikan, yang dapat mempengaruhi perilaku investor di bulan-bulan mendatang. 

Paus baru bersedia mengambil kerugian

Prevalensi paus baru mempengaruhi pergerakan harga terbaru untuk BTC. Selama penurunan pasar terbaru, paus baru menjual ke harga yang melemah. Kelompok ini berada di bawah tekanan dan menunjukkan perdagangan mitigasi risiko jangka pendek, daripada keyakinan. 

Bagi paus yang lebih tua, harga saat ini bukanlah titik sakit yang besar. Harga realisasi mereka sekitar $40.000 per BTC. Aktivitas paus yang lebih tua lebih sporadis dan kecil, tidak menciptakan tekanan harga dan kapitulasi yang signifikan. Namun, paus-paus tersebut tidak berpengaruh dalam dinamika penetapan harga yang lebih baru. 

Paus yang lebih baru mungkin terus berdagang sampai semua kerugian terserap, atau pasar mencapai kapitulasi dan pemulihan. Untuk BTC, ini berarti distribusi kembali. Data terbaru menunjukkan dompet berusia 6-12 bulan adalah sumber distribusi terbesar dalam beberapa bulan terakhir. 

Penjualan baru-baru ini mendorong indeks ketakutan dan keserakahan kripto turun ke 32 poin, kembali ke wilayah ketakutan. Baru-baru ini, indeks untuk BTC sempat pulih ke netral.

Bergabunglah dengan komunitas perdagangan kripto premium gratis selama 30 hari - biasanya $100/bulan.

Peluang Pasar
Logo Overtake
Harga Overtake(TAKE)
$0.0442
$0.0442$0.0442
-5.06%
USD
Grafik Harga Live Overtake (TAKE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penyedia Data Pelatihan AI Terbaik yang Perlu Diperhatikan di 2026

Penyedia Data Pelatihan AI Terbaik yang Perlu Diperhatikan di 2026

Seiring sistem kecerdasan buatan semakin canggih, kualitas, keberagaman, dan tata kelola data pelatihan telah menjadi faktor penentu kesuksesan AI. Pada tahun 2026
Bagikan
Techbullion2026/01/21 18:30
Stablecoin, bukan XRP, diperkirakan akan menggerakkan penyelesaian global, kata Long dari Ripple

Stablecoin, bukan XRP, diperkirakan akan menggerakkan penyelesaian global, kata Long dari Ripple

Monica Long dari Ripple mengatakan stablecoin akan menjadi jangkar penyelesaian global saat crypto memasuki 'era produksi' 2026, memunculkan pertanyaan tentang peran XRP. Dalam thread baru
Bagikan
Crypto.news2026/01/21 18:19
Paus Solana Jual 168K SOL, Momentum Bearish Mengisyaratkan Risiko Penurunan ke $100

Paus Solana Jual 168K SOL, Momentum Bearish Mengisyaratkan Risiko Penurunan ke $100

Postingan Solana Whale Dumps 168K SOL, Bearish Momentum Signals Risk of $100 Breakdown muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana sedang mengalami tekanan penurunan yang meningkat
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/21 18:10