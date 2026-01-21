Studi DAU Terbaru Menempatkan BNB Chain, Solana dan Tron sebagai Blockchain Paling Banyak Digunakan di 2026

Tim analitik Venom telah menerbitkan peringkat terbaru blockchain terbesar di dunia, tetapi peringkat ini melewatkan akrobat kapitalisasi pasar dan fokus pada hal yang benar-benar penting untuk adopsi: pengguna aktif harian. Studi baru ini merangking jaringan berdasarkan DAU per pertengahan Januari 2026, dengan argumen bahwa aktivitas harian adalah sinyal paling jelas dari penggunaan dunia nyata dibandingkan nilai spekulatif. Bagi pembaca yang menginginkan rincian lengkap dan metodologi, laporan tersedia di sini.

Angka-angka utama menjelaskan poin ini dengan jelas. BNB Chain memimpin dengan sekitar 4,1 juta pengguna aktif harian, diikuti oleh Solana dengan sekitar 2,7 juta dan Tron dengan 2,5 juta DAU. Ketiga jaringan ini jauh di depan yang lain, didukung oleh biaya ultra-rendah, eksekusi cepat, dan kasus penggunaan ritel yang eksplosif seperti aplikasi DeFi, perdagangan meme-coin, dan transfer stablecoin yang secara konsisten membawa jutaan dompet on-chain setiap hari.

Di bawah garis depan tersebut terdapat tingkat kedua dari jaringan yang, meskipun lebih kecil dalam lalu lintas ritel mentah, memposisikan diri mereka sebagai tulang punggung untuk penggunaan institusional dan enterprise. Aptos mencatat sekitar 1,4 juta DAU, mainnet Ethereum berada di dekat 650.000, dan daftar berlanjut dengan Venom (90.000), Sui (85.000), TON (75.600), dan Avalanche (56.400). Laporan ini menggambarkan pembagian ini sebagai stratifikasi pasar: beberapa chain mengejar adopsi ritel massal melalui aksesibilitas dan produk viral, sementara yang lain membangun untuk kasus bisnis yang diatur dengan throughput tinggi.

Venom Diposisikan untuk CBDC dan Tokenisasi

Venom Foundation, pengembang blockchain berbasis Abu Dhabi di balik studi ini, sendiri merupakan studi kasus yang menarik di kubu kedua tersebut. Foundation telah dengan sengaja memposisikan Venom sebagai infrastruktur untuk pemerintah dan institusi keuangan besar daripada taman bermain ritel.

"Kami tidak bersaing untuk pengguna meme coin ritel," komentar Christopher Louis Tsu, CEO Venom Foundation. "Audiens target kami adalah bank sentral, dana kekayaan negara, dan institusi keuangan yang memerlukan infrastruktur dengan throughput 100.000+ transaksi per detik, finalitas sub-detik, dan kepatuhan regulasi penuh."

Fokus tersebut membantu menjelaskan mengapa DAU Venom berada jauh di bawah pemimpin pasar massal tetapi masih mendapat tempat dalam daftar 10 besar yang dinilai berdasarkan penggunaan nyata. Studi lengkap mencakup analisis singkat yang menjelaskan bagaimana profil DAU yang berbeda memetakan ke strategi go-to-market yang berbeda.

Dari sisi kinerja, Venom telah terbuka tentang target dan pencapaian tekniknya. Arsitektur hybrid Layer-0/Layer-1 jaringan, yang menggunakan teknologi Mesh dan dynamic sharding, dilaporkan mempertahankan stress test jaringan tertutup sebesar 150.000 transaksi per detik pada Mei 2025, dan tim telah menyatakan secara publik rencana untuk mendorong menuju 200.000 TPS pada akhir tahun.

Ini adalah kemampuan yang perusahaan katakan sangat penting untuk sistem pembayaran nasional, CBDC, dan perdagangan aset tokenisasi frekuensi tinggi. Beberapa outlet industri meliput stress test Mei dan roadmap Venom. Promosi Venom melampaui kecepatan mentah. Foundation menempatkan jaringan sebagai platform yang ramah kepatuhan yang dirancang untuk menampung stablecoin yang diatur, tokenisasi aset dunia nyata, dan pilot mata uang digital bank sentral.

Narasi tersebut telah diperkuat oleh langkah produk dan inisiatif pendanaan yang ditujukan untuk adopsi enterprise, termasuk hibah dan kemitraan untuk mempercepat kasus penggunaan yang memerlukan throughput dan auditabilitas. Liputan inisiatif ini telah mencatat penekanan Venom pada uptime, biaya rendah, dan perangkat enterprise sebagai poin penjualan untuk klien institusional.

Temuan yang lebih luas dari peringkat Venom sederhana tetapi bermakna untuk 2026: pasar blockchain bukanlah perlombaan tunggal yang konvergen. Sebaliknya, mereka terlihat seperti pasar berlapis di mana segelintir chain menangkap audiens ritel besar dengan gesekan rendah dan produk viral, dan serangkaian platform berbeda bersaing pada keandalan, kepatuhan, dan kinerja mentah untuk bank, bursa, dan pemerintah.

Kedua strategi layak saat ini, tetapi mereka melayani pelanggan yang berbeda dan kemungkinan akan membentuk jaringan mana yang memimpin dalam transaksi, solusi custody, dan penerapan dunia nyata selama beberapa tahun ke depan. Bagi pembaca yang ingin mendalami daftar lengkap 10 besar dan metodologi studi, PDF Venom tersedia di halaman ini.