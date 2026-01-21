Scott Bessent menganggap penjualan Treasury Denmark senilai $100 juta tidak relevan

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menatap tajam kamera hari ini dan berkata, "Investasi Denmark dalam obligasi Treasury AS, seperti Denmark itu sendiri, tidak relevan."

Scott tentu saja berada di Davos dan ditanya tentang AkademikerPension, dana pensiun Denmark, yang menjual Treasury senilai $100 juta. Jawabannya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli.

Ini terjadi saat pasar sudah kacau balau. Presiden Donald Trump, yang kini memasuki masa jabatan keduanya, baru saja mengancam tarif pada delapan negara Eropa. Dia mengatakan bea 10% akan dimulai 1 Februari, dan bisa naik hingga 25%.

Alasannya? Eropa tidak akan mundur dari Greenland. Saham turun, harga obligasi jatuh, dan imbal hasil melonjak. Semua orang panik. Dan kemudian Denmark melakukan penjualan obligasi kecilnya.

Bessent meremehkan ancaman obligasi Eropa dan menyerang Deutsche Bank

Kepala investor AkademikerPension, Anders Schelde, mengatakan mereka menjual Treasury karena "keuangan pemerintah yang buruk" di AS. Tapi Scott tidak menerimanya. "Itu kurang dari $100 juta," katanya. "Mereka sudah menjual Treasury selama bertahun-tahun. Saya sama sekali tidak khawatir."

Scott mengingatkan wartawan bahwa AS masih melihat "investasi asing rekor" dalam Treasury-nya.

Dia juga menunjuk pada pemilihan mendadak Jepang. Berita itu memicu penjualan obligasi di Tokyo, dan Scott mengatakan bahwa hal itu "menyebar ke pasar lain," mungkin menjelaskan beberapa penjualan panik di luar AS juga.

Adapun teori bahwa pemerintah Eropa mungkin mulai membuang aset AS, Scott punya nama: Deutsche Bank. "Gagasan bahwa orang Eropa akan menjual aset AS berasal dari seorang analis tunggal di Deutsche Bank," katanya, menambahkan bahwa "media berita palsu" membuatnya terdengar lebih besar dari kenyataannya.

Analis itu adalah George Saravelos, kepala riset FX di bank tersebut. Catatannya tanggal 18 Januari memperingatkan bahwa AS memiliki satu kelemahan besar: "ia bergantung pada orang lain untuk membayar tagihannya melalui defisit eksternal yang besar." Dia menulis bahwa pemerintah Eropa memiliki $8 triliun dalam obligasi dan saham AS. Intinya adalah jika kepercayaan Eropa pada stabilitas AS runtuh, mereka bisa mulai menarik uang dengan cepat.

Saravelos juga menyebutkan bahwa dana Denmark adalah "salah satu yang pertama" mengurangi eksposur dolar tahun lalu. Dengan cara hal-hal berjalan selama beberapa hari terakhir, dia mengatakan kemungkinan lebih banyak hal itu terjadi adalah "tinggi."

Tapi Scott punya amunisi lebih. Dia mengatakan CEO Deutsche Bank meneleponnya secara pribadi dan mengatakan perusahaan tidak mendukung riset tersebut.

Tarif Greenland Trump, dorongan keamanan memicu reaksi global

Semua ini tentang Greenland. Trump menginginkannya. Eropa tidak. Dan Denmark secara teknis memilikinya. "Kami meminta sekutu kami untuk memahami bahwa Greenland perlu menjadi bagian dari Amerika Serikat," kata Scott.

Arktik menghangat. Rusia dan China mengepung. Jalur perdagangan baru terbuka. Trump ingin menghentikan mereka.

Tapi penduduk Greenland tidak senang. Menteri bisnis mereka, Naaja Nathanielsen, mengatakan kepada CNBC bahwa mereka "bingung" dengan dorongan Trump. "Kami selalu menganggap diri kami sebagai sekutu AS dan telah mencoba mengakomodasi kebutuhan AS selama bertahun-tahun dan melakukannya dengan senang hati," katanya.

Dia menambahkan bahwa tindakan Trump terasa seperti "mengakuisisi kami seperti produk atau properti." Dia tidak berhenti di situ. Dia menyebutkan "ancaman aksi militer dan pendudukan negara kami" yang sebenarnya.

Para pemimpin di pulau tersebut mengatakan Greenland terbuka untuk bisnis, tetapi tidak dijual.

Scott mengangkat sejarah. Dia mengatakan AS telah membeli Kepulauan Virgin dari Denmark selama Perang Dunia Pertama karena mereka "memahami" nilainya. Dia juga mengatakan ini tentang posisi Amerika di dunia. "Presiden Trump telah memperjelas bahwa kami tidak akan mengalihdayakan keamanan nasional atau keamanan belahan bumi kami ke negara lain mana pun," katanya.

Kemudian dia menyebutkan Inggris. "Mitra kami, Inggris, mengecewakan kami dengan pangkalan di Diego Garcia," katanya. "Mereka ingin menyerahkannya ke Mauritius." Itu, katanya, adalah bukti bahwa Amerika perlu bertindak sendiri.

Dia mengakhiri dengan ini: "Tarik napas dalam-dalam. Jangan memiliki kemarahan refleksif yang kami lihat ini. Mengapa mereka tidak duduk dan menunggu Presiden Trump tiba di sini dan mendengarkan argumennya, karena saya pikir mereka akan diyakinkan."

Klaim kursi gratis Anda di komunitas trading kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.