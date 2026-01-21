BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Dogecoin turun 5 persen menjadi $0,125, jatuh di bawah $0,126. Likuidasi long membengkak dengan memecoin ini menyusul kelemahan kripto yang lebih luas dan keruntuhan teknis. OnDogecoin turun 5 persen menjadi $0,125, jatuh di bawah $0,126. Likuidasi long membengkak dengan memecoin ini menyusul kelemahan kripto yang lebih luas dan keruntuhan teknis. On

Dogecoin Turun 5%: Apakah Gelombang Likuidasi Lebih Dalam Akan Datang Semalam?

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/21 19:45
Belong
LONG$0,003569-2,61%
Swell Network
SWELL$0,001709-5,58%
NEAR
NEAR$1,549+1,84%

Dogecoin turun 5 persen ke $0,125, jatuh di bawah $0,126. Likuidasi posisi long membengkak dengan memecoin ini menyusul kerentanan kripto yang lebih luas dan keruntuhan teknikal.

Pada hari Selasa, Dogecoin jatuh sekitar 5% dan jatuh di bawah level support kritis. Tindakan ini menyebabkan likuidasi long masif di pasar derivatif.  

Aset digital ini turun dari $0,128 menjadi $0,125. Support di sekitar $0,126 gagal setelah percobaan ketiga, dan tekanan jual meningkat dengan hilangnya posisi.  

Kegagalan ini terjadi selama perdagangan volume tinggi, menurut CoinDesk. Support yang sebelumnya terjadi antara $0,126 dan $0,127 telah berubah menjadi resistance, dan setiap rebound saat ini bertemu dengan pasokan kuat di zona resistance baru.  

Kaskade Likuidasi Memicu Penurunan Tajam

Penjualan tidak terkait dengan berita tertentu; ini adalah masalah posisi dan tekanan likuidasi. DOGE tidak mampu mempertahankan dasar konsolidasinya.  

Setelah jatuh di bawah harga $0,126, kecepatan penjualan meningkat. Posisi long terlambat berada di luar posisi di beberapa bursa, dan keluar paksa meningkatkan momentum penurunan hingga tingkat maksimal.  

Memecoin ini mencerminkan kerentanan pasar kripto secara keseluruhan, menyebabkan kerugian selama sesi. DOGE tidak menunjukkan banyak kekuatan relatif terhadap rekan-rekannya.  

Volume meningkat tiba-tiba saat breakdown, yang menyiratkan tindakan likuidasi paksa, berbeda dengan penurunan dangkal normal.  

Anda mungkin juga menyukai: Ketua CFTC Michael Selig Memberi Sinyal Pengawasan Kripto yang Lebih Ringan di Bawah Rencana 'Future Proof'

Breakdown Teknikal Mengkonfirmasi Pergeseran Bearish

DOGE keluar dari area $0,1258 hingga 0,1260, yang menggarisbawahi perubahan bearish dalam struktur. Para penjual mempertahankan rebound secara agresif di atau sekitar 0,125.  

Harga mendekati $0,123 pada lereng menurun dan belum bergerak sejak mencapai hampir 0,125. Aset ini terpuruk di bawah support sebelumnya.  

Para trader menentukan level kritis jangka pendek di $0,124, dan perdagangan di area tersebut mungkin menstabilkan situasi. Penembusan ke bawah akan menurunkannya ke kerugian tambahan di $0,122.  

Pasar harus kembali ke $0,126 hingga 0,127 untuk meredakan tekanan penurunan langsung. Sementara itu, gambaran teknikal adalah bearish.  

Ketika $0,124 tidak bertahan, momentum akan berlanjut ke level yang lebih rendah dengan tujuan mencapai $0,123-0,122. Bears sekarang menguasai aksi harga.

Postingan Dogecoin Kehilangan 5%: Apakah Gelombang Likuidasi yang Lebih Dalam Akan Datang Semalam? muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo Belong
Harga Belong(LONG)
$0,003569
$0,003569$0,003569
-2,64%
USD
Grafik Harga Live Belong (LONG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Tarif Trump Berdampak pada Kripto di Tengah Sengketa Greenland

Tarif Trump Berdampak pada Kripto di Tengah Sengketa Greenland

Tarif UE Trump atas Greenland mempengaruhi pasar Bitcoin, Ethereum, Solana dengan volatilitas.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/21 21:01
Saudara Winklevoss Mendonasikan Lebih dari $1 Juta dalam ZEC untuk Mendukung Pengembangan Zcash

Saudara Winklevoss Mendonasikan Lebih dari $1 Juta dalam ZEC untuk Mendukung Pengembangan Zcash

Cameron dan Tyler Winklevoss mendonasikan 3.221 ZEC ($1,2 juta pada saat itu) kepada Shielded Labs. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan dan memperluas jaringan Zcash lebih lanjut
Bagikan
Incrypted2026/01/21 21:28
Prospek harga Tezos saat momentum memudar di atas level kunci

Prospek harga Tezos saat momentum memudar di atas level kunci

Harga Tezos naik hingga di atas $0,63 sebelum turun kembali ke bawah $0,59. Momentum tampak memudar meskipun ada kabar TenX menambahkan XTZ. Dari perspektif teknis, a
Bagikan
Coin Journal2026/01/21 20:35