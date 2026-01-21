Dogecoin Turun 5%: Apakah Gelombang Likuidasi Lebih Dalam Akan Datang Semalam?

Dogecoin turun 5 persen ke $0,125, jatuh di bawah $0,126. Likuidasi posisi long membengkak dengan memecoin ini menyusul kerentanan kripto yang lebih luas dan keruntuhan teknikal.

Pada hari Selasa, Dogecoin jatuh sekitar 5% dan jatuh di bawah level support kritis. Tindakan ini menyebabkan likuidasi long masif di pasar derivatif.

Aset digital ini turun dari $0,128 menjadi $0,125. Support di sekitar $0,126 gagal setelah percobaan ketiga, dan tekanan jual meningkat dengan hilangnya posisi.

Kegagalan ini terjadi selama perdagangan volume tinggi, menurut CoinDesk. Support yang sebelumnya terjadi antara $0,126 dan $0,127 telah berubah menjadi resistance, dan setiap rebound saat ini bertemu dengan pasokan kuat di zona resistance baru.

Kaskade Likuidasi Memicu Penurunan Tajam

Penjualan tidak terkait dengan berita tertentu; ini adalah masalah posisi dan tekanan likuidasi. DOGE tidak mampu mempertahankan dasar konsolidasinya.

Setelah jatuh di bawah harga $0,126, kecepatan penjualan meningkat. Posisi long terlambat berada di luar posisi di beberapa bursa, dan keluar paksa meningkatkan momentum penurunan hingga tingkat maksimal.

Memecoin ini mencerminkan kerentanan pasar kripto secara keseluruhan, menyebabkan kerugian selama sesi. DOGE tidak menunjukkan banyak kekuatan relatif terhadap rekan-rekannya.

Volume meningkat tiba-tiba saat breakdown, yang menyiratkan tindakan likuidasi paksa, berbeda dengan penurunan dangkal normal.

Breakdown Teknikal Mengkonfirmasi Pergeseran Bearish

DOGE keluar dari area $0,1258 hingga 0,1260, yang menggarisbawahi perubahan bearish dalam struktur. Para penjual mempertahankan rebound secara agresif di atau sekitar 0,125.

Harga mendekati $0,123 pada lereng menurun dan belum bergerak sejak mencapai hampir 0,125. Aset ini terpuruk di bawah support sebelumnya.

Para trader menentukan level kritis jangka pendek di $0,124, dan perdagangan di area tersebut mungkin menstabilkan situasi. Penembusan ke bawah akan menurunkannya ke kerugian tambahan di $0,122.

Pasar harus kembali ke $0,126 hingga 0,127 untuk meredakan tekanan penurunan langsung. Sementara itu, gambaran teknikal adalah bearish.

Ketika $0,124 tidak bertahan, momentum akan berlanjut ke level yang lebih rendah dengan tujuan mencapai $0,123-0,122. Bears sekarang menguasai aksi harga.

Postingan Dogecoin Kehilangan 5%: Apakah Gelombang Likuidasi yang Lebih Dalam Akan Datang Semalam? muncul pertama kali di Live Bitcoin News.