Delphi Digital Memprediksi bahwa 2026 Akan Menjadi Titik Balik untuk Solana

Para ahli Delphi Digital percaya bahwa 2026 akan menjadi "tahun Solana."

Menurut analisis mereka, jaringan ini sedang mempersiapkan diri untuk peran sebagai "Nasdaq terdesentralisasi."

Di antara faktor-faktor di balik pandangan ini, mereka menyebutkan peningkatan Alpenglow, solusi Firedancer, dan kehadiran modal institusional.

Analis Delphi Digital menyebut 2026 sebagai "tahun Solana," menunjuk pada siklus peningkatan terbesar dalam sejarah jaringan dan meningkatnya perhatian institusional terhadap ekosistem.

Menurut laporan mereka, roadmap Solana ditujukan untuk mengubah blockchain menjadi infrastruktur "kelas bursa" yang mampu bersaing dengan bursa terpusat dalam hal latensi, kedalaman likuiditas, dan keadilan eksekusi order.

Peningkatan teknis utama adalah Alpenglow — perubahan protokol terbesar dalam seluruh sejarah Solana. Mekanisme konsensus baru ini terdiri dari dua komponen: Votor dan Rotor.

Votor mengubah prinsip dasar pencapaian kesepakatan: alih-alih beberapa putaran voting, validator mengagregasi suara secara off-chain dan mencapai finalitas dalam satu atau dua putaran. Secara teori, ini memungkinkan untuk memangkas waktu finalitas menjadi 100–150 milidetik, turun dari 12,8 detik sebelumnya.

Rotor, pada gilirannya, mengoptimalkan propagasi blok dengan merutekan pesan melalui validator dengan pangsa stake terbesar dan konektivitas stabil.

Alpenglow juga memperkenalkan model ketahanan "20+20": keamanan terjaga jika tidak lebih dari 20% stake berperilaku jahat, dan kelancaran jaringan tetap terjaga meskipun 20% validator lainnya offline.

Ini berarti jaringan dapat menahan hingga 40% peserta yang tidak aktif atau tidak jujur. Sebagai bagian dari peningkatan ini, Proof of History secara efektif dihapus secara bertahap, memberi jalan kepada penjadwalan slot deterministik dan timer lokal.

Peluncuran diperkirakan pada awal atau pertengahan 2026.

Elemen kunci lainnya adalah Firedancer — klien validator independen kedua yang dikembangkan oleh Jump dalam C++. Tujuannya adalah mengubah validator Solana menjadi mesin berperforma tinggi dan dapat diprediksi dengan throughput jutaan transaksi per detik.

Langkah perantara adalah Frankendancer, yang menggabungkan modul jaringan Firedancer dengan eksekusi dan konsensus dari klien Agave saat ini.

Secara paralel, DoubleZero sedang dikembangkan — jaringan serat optik pribadi yang menghubungkan validator secara langsung, mirip dengan infrastruktur yang digunakan oleh bursa tradisional seperti Nasdaq dan CME. Ini mengurangi perbedaan latensi, yang kritis untuk finalitas cepat Alpenglow, dan mendukung multicast — pengiriman data simultan ke semua validator.

Dalam lapisan pembentukan transaksi, dua solusi memainkan peran kunci. BAM (Block Assembly Marketplace) milik Jito memisahkan pengurutan transaksi dari eksekusi dan menggunakan lingkungan eksekusi tepercaya (TEE) untuk mencegah frontrunning.

Harmonic, pada gilirannya, membangun lapisan agregasi block-builder terbuka, memungkinkan validator menerima tawaran dari beberapa peserta yang bersaing secara real time.

Raiku melengkapi arsitektur ini dengan menawarkan jaminan eksekusi deterministik untuk aplikasi yang membutuhkan latensi yang dapat diprediksi — khususnya, untuk CLOB onchain dan strategi HFT. Solusi ini berjalan bersama L1 dan menggunakan transaksi Ahead-of-Time dan Just-in-Time untuk menjamin eksekusi tanpa mengubah konsensus dasar.

Dengan latar belakang perubahan teknis ini, minat keuangan tradisional terhadap Solana juga berkembang. Misalnya, bank investasi Morgan Stanley mengajukan pernyataan registrasi S-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk meluncurkan ETF spot — Morgan Stanley Bitcoin Trust dan Morgan Stanley Solana Trust.

Sinyal lain dari legitimasi institusional adalah pada 7 Januari 2026, negara bagian Wyoming meluncurkan Frontier Stable Token (FRNT) — stablecoin yang diterbitkan negara bagian pertama di AS. Aset ini sepenuhnya didukung oleh mata uang fiat dan obligasi jangka pendek, tersedia di Kraken, dan didukung di tujuh blockchain, termasuk jaringan Solana.

Ekosistem Solana juga berkembang secara agresif di segmen konsumen. Solana Mobile meluncurkan airdrop token SKR untuk pengguna smartphone Seeker dan pengembang aplikasi terdesentralisasi. Total 3 miliar token dialokasikan untuk distribusi, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan dApps mobile dan menarik pengguna baru.