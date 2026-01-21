BursaDEX+
Saham Rigetti Computing (RGTI): Pesanan Quantum $8,4 Juta Membuat Analis Menaikkan Target

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/21 21:49
TLDR

  • Rigetti Computing menerima pesanan senilai $8,4 juta untuk komputer kuantum 108-qubit, menunjukkan permintaan yang meningkat untuk sistem kuantum on-premises
  • Wedbush Securities menaikkan target harga menjadi $40 dari $35 sambil mempertahankan rating Outperform pada saham tersebut
  • Empat bulan lalu, Rigetti mengamankan pesanan senilai $5,7 juta untuk dua sistem Novera 9-qubit yang dijadwalkan untuk pengiriman awal 2026
  • Analis memandang pesanan pembelian ini sebagai validasi pendekatan komputasi kuantum superkonduktor Rigetti
  • Wall Street memberikan Rigetti rating Moderate Buy dengan target harga rata-rata $39,78, menunjukkan potensi kenaikan 59%

Saham Rigetti Computing bergerak lebih tinggi dalam perdagangan pra-pasar setelah mendapatkan pesanan senilai $8,4 juta untuk komputer kuantum 108-qubit. Kesepakatan ini menandai langkah maju lainnya bagi perusahaan komputasi kuantum tersebut.


Analis Wedbush Securities Antoine Legault merespons dengan cepat terhadap berita tersebut. Dia mempertahankan rating Outperform pada Rigetti namun menaikkan target harganya menjadi $40 dari $35.

Pesanan ini menandakan sesuatu yang menarik terjadi di ruang komputasi kuantum. Pelanggan mulai membeli sistem mereka sendiri alih-alih hanya menggunakan layanan komputasi kuantum berbasis cloud.

Ini bukan pengalaman pertama Rigetti dengan penjualan sistem. Empat bulan lalu, perusahaan mengumumkan pesanan senilai $5,7 juta untuk dua sistem Novera 9-qubit yang lebih kecil. Mesin-mesin tersebut dijadwalkan untuk pengiriman pada awal 2026.

Minat yang Meningkat pada Sistem On-Premises

Legault melihat pola yang terbentuk. Pemerintah nasional dan institusi penelitian berinvestasi dalam komputer kuantum on-site untuk bekerja bersama infrastruktur komputasi tradisional mereka.

Analis mengharapkan pelanggan komersial mengikuti jalur yang sama. Seiring teknologi matang, lebih banyak bisnis akan menginginkan sistem kuantum mereka sendiri.

Pesanan pembelian membawa bobot ekstra dalam komputasi kuantum saat ini. Bidang ini masih muda dan tidak ada yang tahu pasti perusahaan mana yang akan mendominasi dalam jangka panjang.

Ketika pembeli yang terampil secara teknis melakukan pemesanan, mereka membuat taruhan pada teknologi mana yang akan menang. Pelanggan ini mendukung pendekatan superkonduktor Rigetti dibandingkan metode pesaing.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya

Legault berpikir lebih banyak pesanan akan datang. Dia menunjuk kemampuan Rigetti untuk meningkatkan jumlah qubit sebagai faktor kunci.

Peningkatan kinerja juga penting. Akurasi sistem perlu mencapai 99,9% atau lebih tinggi untuk adopsi yang lebih luas.

Analis menyebut penjualan sistem kuantum lengkap sebagai "evolusi alami" dari industri ini. Pelanggan dan mitra akan semakin melakukan pembelian serupa seiring sistem menjadi lebih baik.

Analis Wall Street memberikan Rigetti rating Moderate Buy berdasarkan 11 rating. Target harga rata-rata berada di $39,78, yang berarti kenaikan 59% dari level saat ini.

Pesanan terbaru menunjukkan pelanggan nyata bersedia menghabiskan uang besar untuk perangkat keras komputasi kuantum. Rigetti terus mengirimkan sistem sambil meningkatkan teknologinya.

Perusahaan mengamankan pesanan total $5,7 juta empat bulan lalu. Sekarang mendapatkan kesepakatan yang lebih besar senilai $8,4 juta untuk sistem 108-qubit yang lebih kuat.

Postingan Rigetti Computing (RGTI) Stock: $8.4M Quantum Order Has Analysts Raising Targets pertama kali muncul di Blockonomi.

