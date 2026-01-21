Kembar Winklevoss menyumbangkan $1,2 juta dalam Zcash untuk meningkatkan privasi jaringan

Kembar Winklevoss, Tyler dan Cameron Winklevoss, salah satu pendiri bursa Gemini, telah menyumbangkan 3.221 token Zcash (ZEC) kepada Shielded Labs untuk mendukung inisiatif jaringan. Kontribusi ini bernilai sekitar $1,2 juta pada harga pasar saat ini.

Menurut Shielded Labs, kontribusi tersebut akan secara langsung mendukung inisiatif inti Shielded Labs, termasuk Network Sustainability Mechanism (NSM), Crosslink, dan Dynamic Fees. Secara lebih luas, inisiatif tersebut berfokus pada penguatan keamanan jangka panjang, keberlanjutan, dan skalabilitas jaringan Zcash.

"Donasi ini adalah kontribusi kedua Tyler dan Cameron kepada Shielded Labs. Donasi pertama mereka, yang dilakukan pada tahun 2023, mendukung pembentukan tim khusus yang berfokus pada Crosslink," tulis Shielded Labs.

Kembar Winklevoss menekankan bahwa privasi adalah perbatasan berikutnya dalam kripto

Shielded Labs beroperasi secara independen dari hadiah blok dan dana pengembangan Zcash. Organisasi ini didanai melalui donasi dan berfokus terutama pada penelitian dan rekayasa tingkat protokol daripada pengembangan produk.

Tyler dan Cameron adalah pendukung lama Zcash dan misinya untuk membangun bentuk uang pribadi yang tak terhentikan. Gemini adalah bursa besar pertama yang mendukung penarikan Zcash yang dilindungi, dan sekarang mendukung Orchard, protokol privasi paling canggih dari Zcash.

Dalam pernyataan tersebut, Tyler Winklevoss menyatakan, "Ekosistem Zcash yang sehat bergantung pada berbagai organisasi independen yang berkontribusi di tingkat protokol. Shielded Labs memainkan peran penting dalam upaya tersebut, dan kami senang mendukung pekerjaan mereka."

Cameron mengikuti pandangan saudaranya, mengatakan, "Kami telah mendukung Zcash selama bertahun-tahun karena kami percaya privasi yang kuat adalah properti esensial dari uang yang sehat. Shielded Labs melakukan pekerjaan penting di tingkat protokol, dan kami senang mendukung upaya mereka."

Zcash turun 12% di tengah kondisi pasar yang sangat volatile

Zcash telah mencatat salah satu kinerja paling kuat di pasar kripto sejak September 2025. Token ini telah meningkat hampir 800% dalam 12 bulan terakhir. Namun, token tersebut telah menunjukkan prospek bearish sejak awal tahun ini. ZEC telah diperdagangkan dalam pola segitiga yang menyempit pada grafik harian.

Hal ini didorong oleh ketegangan yang meningkat dan restrukturisasi dalam ekosistem Zcash. Awal bulan ini, beberapa pengembang meninggalkan Electric Coin Company setelah perselisihan dengan dewan direksinya dan membentuk perusahaan baru. Ini memiliki dampak negatif yang besar pada token tersebut.

Namun, kabar baik tentang Zcash Foundation yang dibersihkan setelah penyelidikan bertahun-tahun oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS, tanpa tindakan penegakan apa pun, telah membawa beberapa kegembiraan. Langkah tersebut juga telah membawa kejelasan regulasi untuk proyek privasi yang paling diawasi dalam industri.

Kondisi pasar yang lebih luas juga sangat volatile. Pasar kripto telah turun 2,3% kembali ke ambang batas 2 triliun berdasarkan kapitalisasi pasar. Di sisi lain, pasar tradisional juga mengalami kerugian lebih dari triliun.

Logam seperti emas dan perak sedang mengumpul, mengisyaratkan rotasi likuiditas dari aset berisiko ke aset tradisional. Dalam kondisi pasar seperti itu, analis menyarankan bahwa, karena harga Zcash telah mempertahankan tren penurunan yang tajam, hal itu mungkin terus berlanjut hingga sentimen sepenuhnya berbalik dari pengaruh bearish.

Pada saat penulisan, ZEC telah mendapatkan traksi dengan lonjakan 3% dalam 24 jam terakhir. Namun, token ini terus turun 12% dalam seminggu terakhir. Analis memperingatkan bahwa jika harga mundur di bawah $360, pemberhentian berikutnya bisa $300, penurunan 14% dari level saat ini.

