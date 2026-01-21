BursaDEX+
Pengadilan Kerajaan Guernsey secara resmi telah menyita lebih dari £8,5 juta ($11,4 juta), ditambah bunga, dalam kasus piramida kripto OneCoin. Guernsey Press melaporkan

Otoritas Guernsey Telah Membekukan Lebih Dari £8 Juta dalam Kasus OneCoin

Penulis: IncryptedSumber: Incrypted
2026/01/21 23:54
  • Pengadilan Kerajaan Guernsey menyita £8,5 juta.
  • Ini adalah hasil dari penjualan apartemen yang dibeli oleh OneCoin melalui perantara.

Pengadilan Kerajaan Guernsey secara resmi telah menyita lebih dari £8,5 juta ($11,4 juta), ditambah bunga, dalam kasus skema piramida kripto OneCoin. Guernsey Press melaporkan hal ini, mengutip putusan tersebut. 

Dana tersebut disimpan dalam rekening bank di RBS International yang terdaftar atas nama Aquitaine Group Limited. Perintah tersebut dikeluarkan atas permintaan kantor kejaksaan Bielefeld di Jerman. 

Aquitaine Group Limited diketahui telah bertindak sebagai trust untuk "perusahaan cangkang" yang melaluinya dua apartemen — termasuk sebuah penthouse — dibeli di London pada tahun 2016. 

Pada November 2021, properti tersebut disita dan kemudian dijual lebih dari £11 juta. Namun, pada Mei 2024, setelah pajak dan biaya dibayarkan, £8,8 juta tersisa di rekening.

£8,5 juta yang disita dapat digunakan untuk mengkompensasi korban skema OneCoin, kata media tersebut. Media tersebut juga mencatat bahwa Ruja Ignatova dikenai perintah pembekuan aset global yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi di London. 

Perlu dicatat, OneCoin adalah skema piramida kripto, dengan kerugian diperkirakan mencapai $4 miliar. Proyek ini diluncurkan pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova.

Dia masih dalam daftar buronan, dan otoritas AS menawarkan hadiah sebesar $5 juta untuk informasi tentang dirinya. Beberapa ahli menyatakan bahwa dia mungkin bersembunyi di Rusia.

