Husky Inu AI (HINU) Menyelesaikan Pergerakan ke $0,00025539, Pasar Kripto Anjlok, Bitcoin (BTC) Menghapus Keuntungan 2026

Sementara itu, pasar cryptocurrency anjlok hampir 4% karena para trader dan investor panik di tengah meningkatnya kekhawatiran tarif dan kehancuran pasar obligasi Jepang. Di sisi lain, harga emas dan perak terus melonjak saat pasar crypto dan pasar tradisional panik.

Husky Inu AI (HINU) Naik Menjadi $0.00025539

Husky Inu AI (HINU) telah menyelesaikan kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya, naik dari $0.00025441 menjadi $0.00025539. Fase pra-peluncuran dimulai pada 1 April 2025, setelah selesainya presale proyek. Fase pra-peluncuran memungkinkan proyek untuk melanjutkan upaya penggalangan dana sambil memberdayakan komunitas yang berkembang dan pemegang token yang ada. Ini juga membantu tim untuk mengamankan modal, mendanai peningkatan platform, melakukan inisiatif pasar, dan mendukung ekspansi ekosistem yang lebih luas.

Tanggal peluncuran resmi sekarang tinggal kurang dari tiga bulan lagi. Namun, tim tetap terbuka terhadap kemungkinan peluncuran lebih awal atau lebih lambat, tergantung pada kondisi pasar. Tim akan mengadakan serangkaian pertemuan tinjauan untuk menentukan tanggal peluncuran proyek. Dua pertemuan tinjauan pertama diadakan pada 1 Juli 2025 dan 1 Oktober 2025, sedangkan yang ketiga dijadwalkan pada 1 Januari 2026.

Sementara itu, penggalangan dana proyek telah mencatat peningkatan substansial selama beberapa minggu terakhir, setelah mengatasi perlambatan yang signifikan. Husky Inu AI telah mengumpulkan $922.212 sejauh ini, dan bisa melampaui $1 juta sebelum peluncuran resminya.

Pasar Cryptocurrency Terjun Bebas di Tengah Tarif yang Diperbarui dan Kekhawatiran Geopolitik

Pasar cryptocurrency anjlok hampir 4% saat para trader panik setelah ketegangan geopolitik yang diperbarui dan ketidakpastian tarif. Aksi jual melihat cryptocurrency utama mencatat penurunan substansial, dengan kapitalisasi pasar turun menjadi $3 triliun. Bitcoin (BTC) diperdagangkan di atas $91.000 pada hari Selasa tetapi jatuh di bawah $90.000 pada hari Rabu karena tekanan jual meningkat setelah ketegangan tarif yang diperbarui. Cryptocurrency unggulan tersebut sempat turun ke level terendah $87.828 sebelum merebut kembali $89.000 dan bergerak ke level saat ini $89.628, turun lebih dari 2%. Aksi jual menambah minggu yang sudah bearish yang ditandai dengan penghindaran risiko di seluruh pasar.

Ethereum (ETH) mencatat penurunan yang jauh lebih besar, jatuh di bawah angka penting $3.000. Cryptocurrency terbesar kedua di dunia turun ke level terendah $2.927 sebelum bergerak ke level saat ini $2.988. Ripple (XRP) turun lebih dari 2% di $1,91, sementara Solana (SOL) turun lebih dari 3% di $128. Cardano (ADA) juga diperdagangkan di wilayah bearish di $0,360 sementara Dogecoin (DOGE) turun hampir 2% di $0,125 dan Chainlink (LINK) turun hampir 3% di $12,40. Stellar (XLM), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), dan Polkadot (DOT) juga telah mencatat penurunan substansial selama 24 jam terakhir. Namun, Hedera (HBAR) menentang tren bearish dan naik hampir 1% di $0,110.

Data likuidasi CoinGlass menunjukkan bahwa lebih dari 180.000 trader dilikuidasi dalam 24 jam terakhir, membawa total likuidasi menjadi $1,07 miliar. Posisi long menyumbang $998 juta. Posisi short menyumbang $71,39 juta. Bitcoin dan Ethereum menyumbang sebagian besar likuidasi, dengan $440 juta dalam BTC dan $392 juta dalam ETH, sementara token lainnya menyumbang sekitar $52,60 juta.

Bitcoin (BTC) Menghapus Keuntungan 2026

Bitcoin (BTC) terjun hampir 4% pada hari Selasa karena lebih dari $1,8 miliar dilikuidasi di tengah ketegangan geopolitik dan tarif yang diperbarui. Cryptocurrency unggulan tersebut turun ke level terendah $87.828 sebelum merebut kembali $89.000 dan bergerak ke level saat ini. Akibatnya, BTC telah menghapus hampir semua keuntungan yang dibuat tahun ini, dan telah turun 10% dari tertinggi year-to-date di bawah $98.000. Ini juga telah jatuh di bawah rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 50 hari, yang bertindak sebagai level support penting selama rally baru-baru ini.

