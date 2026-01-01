TLDR

Sam Altman menanggapi kritik Elon Musk terhadap ChatGPT, menuduhnya munafik terkait keamanan Autopilot Tesla.

Musk memperingatkan agar tidak menggunakan ChatGPT, mengklaim bahwa aplikasi ini terkait dengan beberapa kematian, tetapi Altman menunjukkan masalah keamanan Tesla milik Musk sendiri.

Altman menyoroti kontradiksi dalam pernyataan Musk, mengkritik sikapnya terhadap keamanan AI dan mempertanyakan teknologi Autopilot Tesla.

OpenAI menghadapi beberapa gugatan terkait dampak ChatGPT terhadap kesehatan mental pengguna, termasuk klaim yang terkait dengan bunuh diri dan delusi.

Perselisihan antara Altman dan Musk menggarisbawahi ketegangan yang sudah berlangsung lama sejak Musk meninggalkan OpenAI pada tahun 2018.

CEO OpenAI Sam Altman telah menanggapi secara publik kritik Elon Musk terhadap ChatGPT, chatbot AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Musk telah mengaitkan chatbot tersebut dengan beberapa kematian, termasuk bunuh diri, yang mendorong Altman untuk menangani masalah tersebut secara langsung. Kedua raksasa teknologi tersebut saling bertukar sindiran di media sosial, dengan Altman menuduh Musk munafik atas kritiknya terhadap teknologi AI.

Altman Mengkritik Standar Ganda Musk tentang ChatGPT

Altman membalas pernyataan Musk tentang ChatGPT, di mana CEO Tesla tersebut memperingatkan agar tidak membiarkan orang-orang terkasih menggunakan AI tersebut. Musk telah mengklaim bahwa chatbot tersebut terkait dengan beberapa kematian, termasuk bunuh diri.

Pertengkaran menjadi semakin memanas ketika Altman menunjukkan bahwa Musk gagal mengatasi kecelakaan fatal yang terkait dengan Autopilot Tesla. "Lebih dari 50 orang telah meninggal dalam kecelakaan yang terkait dengan Autopilot Tesla," kata Altman. Dia mempertanyakan keputusan Musk sendiri tentang keamanan AI, khususnya mengenai teknologi Tesla, yang menunjukkan bahwa produk tersebut masih jauh dari aman untuk dirilis.

Masalah Hukum Seputar Keamanan AI OpenAI dan Tesla

Ketegangan antara Altman dan Musk muncul karena kedua perusahaan berada di bawah pengawasan yang meningkat terkait keamanan teknologi AI mereka. OpenAI telah menghadapi gugatan terkait potensi dampak chatbot-nya terhadap kesehatan mental pengguna. Beberapa gugatan ini mengklaim bahwa ChatGPT berkontribusi terhadap bunuh diri dan masalah kesehatan mental. Altman menyatakan bahwa OpenAI terus berupaya meningkatkan langkah-langkah keamanannya, meskipun terjadi insiden tragis.

Sebaliknya, Tesla telah menghadapi tantangan hukum yang terkait dengan fitur Autopilot-nya. Laporan menunjukkan bahwa beberapa kecelakaan fatal dikaitkan dengan sistem tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang penanganan fitur keamanan perusahaan. Penolakan Musk untuk berkomentar tentang laporan ini hanya menambah kontroversi yang berkembang seputar teknologi berbasis AI perusahaannya.

Sejarah Panjang Ketegangan Altman dan Musk

Persaingan antara Sam Altman dan Elon Musk dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal OpenAI. Musk adalah salah satu pendiri bersama organisasi AI tersebut tetapi mengundurkan diri dari dewan pada tahun 2018. Sejak itu, Musk telah mengkritik OpenAI, menuduh organisasi tersebut meninggalkan akar nirlabanya. Dia percaya bahwa OpenAI telah berubah menjadi entitas yang berorientasi pada keuntungan yang selaras dengan Microsoft, yang telah menciptakan ketegangan antara kedua perusahaan.

Perselisihan publik terbaru ini menambah bab lain dalam hubungan mereka yang tegang. Musk sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap OpenAI, menuntut ganti rugi miliaran atas dugaan persaingan tidak sehat dan pencurian rahasia dagang. Namun, kedua perusahaan terus maju dengan teknologi AI masing-masing meskipun ada perselisihan hukum dan publik yang sedang berlangsung.

Postingan Tesla Autopilot and ChatGPT: Altman vs. Musk in Heated Online Spat pertama kali muncul di CoinCentral.