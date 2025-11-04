Amazon Bermitra dengan Perusahaan Penambang Bitcoin yang Beralih ke AI dalam Kesepakatan Data Senilai $5,5 Miliar

Cipher Mining, yang telah lama dikenal dengan operasi blockchain-nya, mengejutkan pasar minggu ini dengan mengungkapkan perjanjian 15 tahun senilai $5,5 miliar dengan Amazon Web Services (AWS) – menandakan pergeseran dramatis dari penambangan kripto ke hosting AI skala besar.

Kemitraan ini memberikan AWS akses ke kapasitas pusat data Cipher yang akan datang untuk komputasi kinerja tinggi, menandai kontrak paling signifikan perusahaan hingga saat ini. Kesepakatan, yang dimulai pada 2026, awalnya akan mengerahkan daya 300 megawatt melalui sistem pendingin cairan dan udara yang dirancang untuk menangani beban kerja AI. Konstruksi dan pengiriman akan berlangsung dalam dua tahap, dengan pembayaran sewa dimulai pada Agustus 2026.

Texas Menjadi Medan Pertempuran AI Berikutnya

Cipher tidak berhenti di situ. Bersamaan dengan perjanjian Amazon, perusahaan mengumumkan rencana untuk mengembangkan kompleks pusat data yang sangat besar di Texas Barat yang disebut Colchis. Lokasi seluas 620 acre ini akan terhubung langsung ke jaringan listrik American Electric Power melalui interkoneksi ganda, dengan aktivasi penuh dijadwalkan pada 2028 menunggu persetujuan dari ERCOT, operator jaringan Texas.

Cipher akan mengendalikan sekitar 95% dari usaha patungan baru, menyediakan sebagian besar pembiayaan. Fasilitas ini dirancang dari awal untuk mengakomodasi kluster pelatihan AI, peternakan GPU, dan tuntutan komputasi kinerja tinggi lainnya yang sulit dipenuhi oleh operator cloud tradisional.

Dari Powerhouse Kripto ke Penyedia AI

Kesepakatan ini mengakhiri tahun transformatif bagi Cipher dan daftar penambang yang semakin bertambah yang beralih ke kecerdasan buatan. Apa yang dimulai sebagai perlombaan intensif energi untuk menambang Bitcoin telah menjadi perlombaan senjata untuk infrastruktur data. Perusahaan-perusahaan ini, yang duduk di atas kontrak listrik besar dan jejak real estate yang luas, telah menemukan diri mereka berada pada posisi ideal untuk memasok tulang punggung komputasi yang sekarang dibutuhkan oleh raksasa AI seperti Amazon, Microsoft, dan Google.

Cipher adalah salah satu yang pertama melakukan lompatan itu. Pada September, perusahaan menandatangani kesepakatan hosting 10 tahun, 168-megawatt dengan Fluidstack — kontrak yang didukung oleh jaminan $1,4 miliar dari Google dan dihargai dengan 5,4% saham ekuitas. CEO Tyler Page menyebut transaksi itu sebagai "titik balik," dan sewa AWS baru ini, katanya, "mengukuhkan posisi Cipher di antara generasi pemimpin infrastruktur AI berikutnya."

Gambaran Keuangan Menguat saat Pasar Memperhatikan

Laporan pendapatan Cipher menunjukkan kerugian bersih kuartal ketiga sebesar $3 juta, setara dengan satu sen per saham, tetapi pendapatan yang disesuaikan mencapai $41 juta. Perusahaan juga menyelesaikan penggalangan dana obligasi konversi senilai $1,3 miliar, memperluas likuiditas untuk proyek masa depan. Yang lebih penting, kontrak hosting terkait AI-nya kini telah tumbuh mewakili komitmen sewa yang mencengangkan sebesar $8,5 miliar — angka yang menyaingi total kapitalisasi pasar dari banyak operator pusat data tingkat menengah.

Investor bereaksi segera. Saham Cipher melonjak lebih dari 33% pada hari Senin menjadi $24,81, memperpanjang kenaikan yang telah melihat saham naik lebih dari 400% tahun ini. Kenaikan pesat perusahaan mencerminkan revaluasi yang lebih luas dari penambang yang mendiversifikasi ke dalam rantai pasokan AI.

Perlombaan AI Mendefinisikan Ulang Energi dan Infrastruktur

Ekspansi Cipher tiba saat raksasa teknologi bergegas untuk mengamankan daya komputasi untuk model bahasa besar dan sistem AI generatif. Lebih awal di hari yang sama, IREN Australia mengumumkan kesepakatan terpisah senilai $9,7 miliar dengan Microsoft untuk menyediakan akses ke GPU Nvidia GB300 — berita yang mengirim sahamnya naik hampir 30% dalam perdagangan pra-pasar.

Konvergensi infrastruktur kripto dan AI menjadi salah satu tren yang paling mendefinisikan tahun 2025. Bagi Cipher, yang baru setahun lalu dikenal sebagai penambang Bitcoin tingkat menengah, kemitraan baru telah mengubahnya menjadi pemain utama dalam ekosistem AI global — dan mungkin menjadi model bagaimana sektor pertambangan dapat menemukan kembali dirinya untuk era berbasis data di masa depan.

