BursaDEX+
Temukan mengapa presale BlockDAG senilai $432M+ dan komunitas yang terus berkembang menjadikannya kripto teratas untuk dibeli, sementara XRP, Solana, dan Cardano menunjukkan potensi pertumbuhan.Temukan mengapa presale BlockDAG senilai $432M+ dan komunitas yang terus berkembang menjadikannya kripto teratas untuk dibeli, sementara XRP, Solana, dan Cardano menunjukkan potensi pertumbuhan.

Analis Mengungkapkan Koin Kripto Teratas untuk Dibeli Sebelum 2026: BlockDAG, XRP, SOL, & ADA

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/30 08:00
BlockDAG

Seiring berjalannya tahun 2025, para trader semakin fokus untuk menemukan koin kripto terbaik untuk dibeli. Pasar melihat pergerakan kuat dari aset-aset mapan seperti XRP, Solana, dan Cardano, tetapi BlockDAG dengan cepat mendapatkan perhatian dari para profesional.

BlockDAG menonjol karena sudah menjadi produk yang berfungsi, bukan sekadar peta jalan spekulatif. Awakening Testnet yang aktif memproses hingga 15.000 transaksi per detik, membuktikan kemampuannya. Dengan lebih dari $432 juta yang terkumpul, 27,1 miliar+ koin BDAG terjual, dan 312.000 pemegang, BlockDAG telah menunjukkan kinerja dunia nyata.

Dalam industri yang penuh dengan janji, kombinasi kecepatan, stabilitas, dan utilitas BlockDAG (BDAG) menjadikannya salah satu koin kripto teratas tahun 2025, memposisikannya untuk momentum kuat menuju tahun 2026.

1. BlockDAG (BDAG): Blockchain yang Sepenuhnya Operasional

BlockDAG menonjol di ruang kripto yang padat karena sudah beroperasi. "Awakening Testnet" BlockDAG (BDAG) yang aktif dapat menangani hingga 15.000 transaksi per detik, membuktikan kemampuannya untuk berkembang dalam kondisi dunia nyata. Dengan lebih dari 20.000 penambang aktif, adopsinya jelas asli, dan sifat terdesentralisasi jaringan semakin memperkuat kredibilitasnya.

Blockchain ini menggabungkan keamanan Proof-of-Work Bitcoin dengan kecepatan teknologi Directed Acyclic Graph (DAG), menawarkan sistem hybrid yang memungkinkan penerapan dApp yang mulus. Pengembang sekarang dapat membangun tanpa khawatir tentang hambatan skalabilitas, menjadikannya salah satu koin kripto teratas tahun 2025 untuk inovasi dan stabilitas.

Kesuksesan penjualan awal BlockDAG menggarisbawahi fundamental proyek yang kuat dan daya tarik pasar yang berkembang, telah mengumpulkan lebih dari $432 juta, menjual lebih dari 27,1 miliar koin BDAG, dan menarik komunitas lebih dari 312.000 pemegang.

Harga penjualan awal saat ini sebesar $0,0015, dipasangkan dengan rencana listing di $0,05, menyoroti potensi pertumbuhan substansial proyek dan kepercayaan investor pada visi jangka panjangnya. Momentum mengesankan ini memposisikan BlockDAG sebagai peluang pra-peluncuran yang langka dalam ekosistem yang sudah beroperasi dan berkembang, menawarkan peserta awal kesempatan untuk terlibat dengan proyek yang memadukan kematangan teknologi, kekuatan komunitas, dan prospek skalabilitas yang jelas.

2. XRP: Dukungan Institusional Mendorong Kepercayaan 

XRP telah mendapatkan momentum baru dengan aktivitas institusional yang kuat, mendorong kepercayaan dan volume perdagangan. Pada akhir Oktober 2025, XRP berada di sekitar $2,43, didukung oleh kenaikan 12% dalam volume perdagangan. Yang perlu dicatat, Ripple mentransfer lebih dari 126 juta XRP (senilai sekitar $310 juta) untuk pertukaran ekuitas, menunjukkan komitmen jangka panjangnya terhadap ekosistem.

Analis percaya XRP dapat melanjutkan trajektori naik jika mempertahankan momentum di atas $2,60, berpotensi mendorong ke arah kisaran $3,60–$4,00. Keterlibatan Ripple dengan Evernorth Holdings, yang berencana mengumpulkan $1 miliar untuk mengakuisisi XRP, dan diskusi ETF yang sedang berlangsung memperkuat prospek masa depannya. Adopsi XRP yang berkembang membuatnya tetap berada di antara koin kripto teratas tahun 2025, menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

3. Solana: Jaringan Aktif Menunjukkan Ketahanan

Solana tetap menjadi salah satu blockchain paling aktif, memproses lebih dari 3.500 transaksi per detik dengan 3,7 juta dompet aktif harian. Meskipun mengalami penurunan harga 22% baru-baru ini, jaringan terus menunjukkan keterlibatan yang kuat, diperkuat oleh kemitraan dengan Helius dan Twinstake untuk memperkuat infrastrukturnya untuk adopsi institusional.

Namun, tekanan jangka pendek telah meningkat, terutama setelah penghentian perangkat Saga Solana Mobile. Analis memantau level dukungan kunci di dekat $174 dan $155, karena penurunan bisa menyebabkan penurunan lebih lanjut. Meskipun demikian, aktivitas konsisten Solana dan keterlibatan pengembang menjadikannya salah satu koin kripto teratas tahun 2025, terutama jika pasar yang lebih luas mendapatkan kembali selera risiko.

4. Cardano: Pertumbuhan Ekosistem yang Stabil & Tekanan Harga

Cardano telah membuktikan nilainya sebagai ekosistem blockchain, dengan lebih dari 2.000 proyek yang dikembangkan di jaringannya meskipun terjadi penurunan harga baru-baru ini. Saat ini diperdagangkan sekitar $0,63, Cardano telah mengalami penurunan 22% dalam sebulan terakhir, tetapi ekosistemnya terus berkembang, termasuk pencetakan penuh 24 miliar token NIGHT di sidechain Midnight-nya.

Aplikasi Cardano Foundation untuk ekstensi domain terkait Web3 baru mencerminkan komitmen berkelanjutannya terhadap pengembangan ekosistem. Secara teknis, ADA menghadapi dukungan penting di dekat $0,62, dengan potensi penurunan ke $0,52 jika sentimen melemah. Namun, fundamental ekosistem yang kuat dan kemungkinan rebound ke $1,00 membuat Cardano tetap berada di radar sebagai salah satu koin kripto teratas tahun 2025 untuk investor yang berfokus pada kasus penggunaan jangka panjang.

Ringkasan Cepat

XRP dan Solana menunjukkan dukungan institusional yang kuat dan kekuatan teknis, sementara Cardano terus membangun ekosistem pengembangnya. Namun, tidak ada satu pun dari proyek-proyek ini yang cocok dengan kecepatan, stabilitas, dan utilitas waktu nyata yang ditawarkan BlockDAG. Awakening Testnet-nya yang aktif sudah memproses hingga 15.000 transaksi per detik, membuktikan kemampuannya dalam kondisi dunia nyata.

Dengan lebih dari $432 juta yang terkumpul, 27,1 miliar+ koin BDAG terjual, dan 312.000 pemegang, BlockDAG sudah memenuhi janjinya. Bagi mereka yang mencari koin kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025, BlockDAG menonjol sebagai salah satu koin kripto teratas tahun 2025, menawarkan hasil terbukti dan peta jalan yang jelas menuju pertumbuhan.

