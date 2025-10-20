Gangguan AWS menyebabkan pemadaman global untuk banyak aplikasi dan situs web populer, termasuk Coinbase dan PlayStation.

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa, menurut pemantauan Down Detector, aplikasi dan situs web populer, termasuk Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, dan Canva, mulai mengalami masalah sekitar pukul 4:00 sore Waktu Beijing pada 20 Oktober. Gangguan tersebut disebabkan oleh Amazon Web Services (AWS), yang mengalami masalah di fasilitas Virginia Utara, menyebabkan peningkatan kesalahan dan latensi dalam layanan seperti Amazon DynamoDB dan Amazon Elastic Compute Cloud. Gangguan tersebut memengaruhi berbagai platform, termasuk Coinbase, Prime Video, dan PlayStation.
AWS adalah salah satu penyedia layanan cloud terbesar di dunia, dengan pendapatan sebesar $108 miliar tahun lalu, menyumbang sebagian besar keuntungan Amazon.