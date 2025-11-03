Peretasan Balancer Menjadi Salah Satu Eksploitasi DeFi Terbesar Tahun 2025, Kerugian Mencapai $128 Juta

Postingan Peretasan Balancer Menjadi Salah Satu Eksploitasi DeFi Terbesar Tahun 2025, Kerugian Mencapai $128M pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Balancer, protokol keuangan terdesentralisasi terkemuka, dilanda eksploitasi besar-besaran, menguras jutaan aset di beberapa blockchain.

Perusahaan analitik blockchain Nansen sebelumnya melaporkan bahwa platform tersebut telah dieksploitasi, dengan sekitar $70,9 juta aset termasuk OSETH, WETH, dan wSTETH dipindahkan ke dompet baru.

Kerugian Melampaui $128 Juta

Namun, Menurut Peckshield, perusahaan keamanan dan analitik blockchain, total kerugian kini mencapai sekitar $128,64 juta di berbagai rantai, termasuk Ethereum, Berachain, Arbitrum, Base, Sonic, Optimism, dan Polygon.

Berachain Foundation membagikan bahwa validator-validatornya telah sengaja menghentikan jaringan sementara tim melakukan hard fork darurat untuk memperbaiki masalah terkait eksploitasi Balancer v2 baru-baru ini di platform BEX mereka. Jaringan diharapkan melanjutkan operasi normal setelah upaya pemulihan selesai.

Sementara itu, Lookonchain melaporkan bahwa dompet besar yang telah tidak aktif selama tiga tahun, tiba-tiba menjadi aktif setelah peretasan Balancer.

Pemegang dompet dengan cepat menarik sekitar $6,5 juta dari platform tersebut sebagai respons terhadap serangan yang sedang berlangsung. Lookonchain juga memperingatkan pengguna lain yang masih memiliki dana di Balancer untuk segera bertindak dan mengamankan aset mereka.

Balancer Mengonfirmasi Investigasi

Tim Balancer juga mengakui potensi eksploitasi yang memengaruhi pool Balancer v2.

Mereka membagikan bahwa tim teknik dan keamanan mereka secara aktif menyelidiki masalah ini sebagai prioritas utama. Balancer juga meyakinkan pengguna bahwa mereka akan membagikan pembaruan terverifikasi dan panduan setelah informasi lebih lanjut tersedia.

Investor Ted Pillows memperingatkan pengguna untuk tetap waspada dan menghindari berinteraksi dengan pool yang terkena dampak sampai situasi teratasi.

Ini bukan pertama kalinya Balancer menghadapi pelanggaran.

Pada 2020, peretas mengeksploitasi kelemahan dalam cara Balancer menangani token deflasi, di mana sekitar $500.000 aset dikuras. Pada 2023, kerentanan lain di pool yang ditingkatkan dieksploitasi, mengakibatkan lebih banyak kerugian.

Namun demikian, serangan terbaru ini menonjol sebagai peretasan terbesar Balancer hingga saat ini dan salah satu eksploitasi DeFi terbesar tahun 2025.

Insiden ini menyoroti bahwa platform DeFi tetap rentan, bahkan dengan pengawasan yang semakin meningkat dan sistem keamanan yang lebih baik.

Setelah berita tentang eksploitasi tersebut, token tata kelola Balancer (BAL) mengalami penurunan tajam, turun lebih dari 8% dalam 24 jam terakhir menjadi sekitar $0,91.