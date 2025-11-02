3 Presale Kripto Terbaik: DeepSnitch AI ($DSNT) Mengalahkan BlockchainFX dan Bitcoin Hyper dengan Keuntungan 40% dan $0,5M Terkumpul

Revolut telah memperluas penawaran pembayarannya dengan layanan stablecoin tukar-gratis baru seiring adopsi kripto yang terus meningkat. Sementara itu, pencarian presale kripto terbaik terus berlanjut, mengikuti prediksi bahwa Bitcoin bisa melonjak lagi sebelum tahun ini berakhir.

Investor mulai berpaling dari BlockchainFX dan Bitcoin Hyper dan beralih ke ekosistem analitik kripto DeepSnitch. DeepSnitch adalah alat sempurna untuk booming pasar yang akan datang, karena layanan analitik kriptonya akan membantu investor bereaksi sebelum pasar bereaksi.

Baca terus untuk melihat mengapa investor mengatakan DeepSnitch AI siap untuk pertumbuhan 500x dalam siklus ini.

Revolut memperkuat akses kripto dengan pertukaran USD-ke-stablecoin gratis untuk 65 juta pengguna

Revolut, raksasa fintech, meluncurkan pertukaran USD-ke-stablecoin 1:1 gratis untuk 65 juta penggunanya, sepenuhnya menghilangkan biaya dan spread. Ini berarti siapa pun sekarang dapat beralih antara dolar dan stablecoin top seperti USDC dan USDT di enam blockchain, termasuk Ethereum, Solana, dan Tron.

Pembaruan ini memungkinkan pengguna mengkonversi hingga $578.630 per transaksi tanpa biaya. Leonis Bashlykov, Kepala Produk Kripto Revolut, mengatakan tujuannya sederhana: membuat perpindahan antara mata uang fiat dan digital menjadi mulus dan bebas stres. Revolut akan menyerap spread konversi secara internal untuk menjaga kurs dolar-ke-dolar yang bersih, selama stablecoin tetap terpatok.

Revolut baru-baru ini mendapatkan lisensi MiCA dari Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC), membuka jalan untuk menawarkan layanan kripto yang diregulasi di 30 negara Eropa.

Ini merupakan langkah berani lain bagi perusahaan yang sudah menangani perdagangan, kustodi, dan pembayaran untuk lebih dari 200 aset digital, dengan kepemilikan pelanggan melonjak 66% year-over-year hingga hampir $35 miliar.

Analis mengatakan langkah ini bisa menjadi game-changer untuk bisnis global dan pembayaran lintas batas, terutama di wilayah yang terkena dampak mata uang tidak stabil.

Presale kripto terbaik musim ini: DeepSnitch naik 40%

AI secara resmi telah mengambil alih pasar, dengan bukti terbesar terlihat pada kenaikan Nvidia ke valuasi $5 triliun. Analis mengatakan pasar AI bisa tumbuh 25x selama dekade berikutnya, dan trader yang berinvestasi lebih awal bisa melihat pengembalian yang mengubah hidup.

Satu proyek yang menonjol di era baru ini adalah DeepSnitch, ekosistem analitik kripto berbasis AI yang membantu Anda mengubah kebisingan pasar menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti sehingga Anda dapat berdagang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih aman.

DeepSnitch menggunakan lima agen AI khusus, masing-masing dilatih untuk melacak bagian unik dari dunia kripto, mulai dari pergerakan whale dan kecepatan token hingga tren likuiditas, transaksi on-chain, dan sentimen sosial.

Ini berarti Anda mendapatkan gambaran pasar secara real-time sementara sebagian besar trader masih bereaksi terhadap data kemarin. Bayangkan memiliki seluruh tim peneliti yang bekerja untuk Anda 24/7, menunjukkan proyek mana yang mendapatkan daya tarik dan mana yang menunjukkan tanda-tanda bahaya.

Lebih baik lagi, DeepSnitch membantu Anda menghindari proyek mencurigakan dan rug pull, sambil membantu Anda menemukan peluang solid lebih awal, sebelum orang banyak mengetahuinya. Dan untuk believer jangka panjang, staking token DSNT menambahkan lapisan manfaat lain, memungkinkan Anda mendapatkan reward pasif sambil mendukung pertumbuhan ekosistem.

Dalam ruang di mana kecepatan dan presisi menentukan siapa yang menang, DeepSnitch bisa menjadi keunggulan AI utama Anda, alat yang membantu Anda tetap unggul dari 96% pasar dan memposisikan diri Anda untuk lonjakan kripto besar berikutnya.

Faktor-faktor ini memposisikan DeepSnitch untuk menjadi salah satu presale kripto terbaik yang akan datang di 2025.

BlockchainFX mencapai 96% dari soft cap-nya

BlockchainFX membawa pengalaman kekayaan platform perdagangan multi-aset global ke ekosistem kripto. Jaringannya memungkinkan investor mengakses pasar tradisional dan DeFi dengan mudah. Pengguna dapat memperdagangkan Bitcoin, Ethereum, dan ratusan cryptocurrency. Mereka juga dapat mengakses saham, forex, ETF, opsi, dan futures, semuanya dari ekosistem yang sama.

Secara kumulatif, pengguna BlockchainFX memiliki akses ke lebih dari 500 aset. BlockchainFX juga memberi reward kepada anggota komunitas dengan reward USDT setiap kali seseorang menyelesaikan perdagangan di ekosistem mereka, penawaran yang juga tersedia untuk peserta presale.

Di luar fitur perdagangannya yang menarik, BlockchainFX juga menarik perhatian investor dengan presale yang sedang berlangsung. Lebih dari 16.000 peserta telah mendaftar ke presale-nya, yang telah mengumpulkan hampir $11 juta. Angka mengesankan ini mewakili 96% dari softcap-nya. BlockchainFX siap untuk terus berkembang, terutama karena trader kripto mencari di antara bursa terdesentralisasi.

Bitcoin Hyper: Investor bergegas untuk memperoleh token HYPER

Bitcoin Hyper adalah solusi yang telah lama didambakan banyak orang: kemampuan untuk membangun ekosistem DeFi berbasis Bitcoin. Kripto baru ini akan membawa layer L2 bersama dengan jembatan yang kuat yang akan memungkinkan transfer token BTC. Bitcoin Hyper juga akan memungkinkan pengembang untuk membangun meme coin berbasis BTC, aplikasi peminjaman DeFi, dan bahkan bursa terdesentralisasi.

Yang membuat Bitcoin Hyper sangat menarik adalah bagaimana ia membantu membuka potensi DeFi BTC. Meskipun memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $2 triliun, sebagian besar aktivitas DeFi terjadi di Ethereum dan altcoin lainnya. Hanya peningkatan 10% dalam aktivitas DeFi BTC bisa memposisikan Bitcoin Hyper untuk keuntungan yang kuat.

Banyak investor berbagi sentimen ini, yang menyebabkan hampir $26 juta terkumpul dari penjualan token dalam ICO resminya. Dengan sektor DeFi yang terus berkembang, Bitcoin Hyper siap menjadi salah satu ICO kripto baru teratas.

Kesimpulan

Analis memprediksi koin AI akan memimpin bull run berikutnya, dan DeepSnitch AI sudah menonjol. Dibangun untuk melacak tren blockchain real-time dan mengungkap sinyal perdagangan tersembunyi, DeepSnitch memberikan investor keunggulan serius.

Dengan hampir 40% keuntungan yang sudah tercatat dalam ICO-nya dan proyeksi pertumbuhan 500x, DSNT bisa menjadi salah satu pembelian presale kripto terbaik tahun 2025.

Bergabunglah dengan presale sekarang sebelum harga bergerak ke fase berikutnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa pembelian presale kripto terbaik?

DeepSnitch AI telah dipuji sebagai salah satu kripto baru terbaik untuk pertumbuhan jangka panjang. Meskipun masih dalam presale, investor mengharapkan DeepSnitch tumbuh 500x dalam 12 bulan ke depan.

Apakah berinvestasi dalam presale berisiko?

Ya, berinvestasi dalam presale membawa risiko mendukung proyek sebelum diluncurkan secara resmi. Namun, melakukan hal itu memposisikan trader untuk pengembalian maksimal dari peluncuran resmi proyek.

Bagaimana cara membeli token sebelum diluncurkan?

Untuk membeli token pra-peluncuran, Anda perlu mengunjungi situs web resmi proyek. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Best 3 Crypto Presales: DeepSnitch AI ($DSNT) Outshines BlockchainFX and Bitcoin Hyper with 40% Gains and $0.5M Raised pertama kali muncul di Coindoo.