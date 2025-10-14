Bhutan memigrasikan ID digital nasional ke Ethereum

Kerajaan Bhutan secara bertahap memigrasikan platform Identitas Digital Nasional (NDI) ke blockchain Ethereum, menandai langkah bersejarah dalam agenda transformasi digital untuk negara Himalaya ini. Langkah ini menjadikan Bhutan negara pertama yang mendasarkan sistem identitas nasionalnya pada blockchain publik, sehingga meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan kontrol warga atas informasi pribadi mereka. Migrasi dari NDI ke Ethereum adalah inti dari visi Bhutan untuk menciptakan komunitas digital yang terdesentralisasi, aman, dan berdaulat. Integrasi ini akan memungkinkan NDI untuk menghasilkan kredensial yang dapat diverifikasi, menandatangani dokumen digital, dan membuktikan identitas secara native di jaringan publik dan terdistribusi Ethereum. Dengan membangun sistem identitas intinya di Ethereum, Bhutan bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada database terpusat, kerentanan umum terhadap peretasan, manipulasi, dan kebocoran data. Filosofi ini untuk negara tersebut sejalan dengan filosofi India "teknologi dengan nilai", yang mendorong integritas dan etika, inklusi, dan pemberdayaan melalui inovasi. Peluncuran Identitas Digital Nasional Bhutan di Ethereum menandai tonggak penting dalam memantapkan negara tersebut sebagai pemimpin di bidang pemerintahan digital, menurut Perdana Menteri Lyonchen Tshering Tobgay. Dia mengatakan bahwa dengan memanfaatkan infrastruktur Ethereum yang terdistribusi secara global dan terdesentralisasi, mereka bertujuan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan ketersediaan sistem kritis Bhutan. Dia menambahkan bahwa tonggak ini menggarisbawahi visi mereka untuk menciptakan sistem identitas yang interoperabel dan dimiliki pengguna, yang menghubungkan Bhutan ke ekosistem global sambil menjunjung tinggi visi Yang Mulia Raja tentang masyarakat yang aman, inklusif, dan diberdayakan secara digital. Tak lama setelah pemilihan 2023, Identitas Digital Nasional (NDI) Bhutan didirikan, sistem nasional pertama dan satu-satunya di dunia yang menawarkan identitas berdaulat (SSI) pada skala seluruh populasi. Yang Mulia juga muncul sebagai warga digital pertama negara tersebut selama peluncuran, menyoroti kepemimpinan Bhutan dalam inovasi digital yang berpusat pada manusia. Bhutan mendapatkan pengakuan global melalui kolaborasi blockchain Aya Miyaguchi, presiden Ethereum Foundation, memuji langkah Bhutan sebagai cara blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem terbuka dan inklusif yang bekerja untuk warga — dan bukan hanya institusi. Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, juga memuji inisiatif tersebut, menyatakan bahwa identitas digital terdesentralisasi adalah blok bangunan fundamental untuk masa depan internet dan dia senang melihat tim inovatif, seperti uPort, mengembangkan solusi berdaulat. Dia menambahkan bahwa adopsi Bhutan terhadap arsitektur terbuka yang dibangun di Ethereum menunjukkan tujuan di balik pembuatan platform tersebut — untuk mendorong perubahan yang bermakna dan positif melalui teknologi open-source. Sejak awal, Bhutan telah berusaha untuk membangun jaringan transparan yang melayani warganya serta mereka yang berada di luar perbatasannya. Berlabuh di blockchain publik memungkinkan Pemerintah Bhutan untuk memungkinkan warganya memverifikasi kredensial mereka dari mana saja di dunia, sambil menjaga privasi dan kontrol. Ini berbeda dari banyak sistem identifikasi jarak jauh yang didasarkan pada infrastruktur terpusat yang tidak transparan yang dikendalikan oleh pemerintah atau sektor swasta. Pemerintah bertujuan untuk memigrasikan seluruh platform NDI ke Ethereum pada awal 2026. Ketika sepenuhnya diluncurkan, warga Bhutan akan dapat membuktikan hal-hal tertentu tentang diri mereka tanpa mengungkapkan informasi pribadi mereka, karena bukti kriptografi digunakan sebagai pengganti pemeriksaan ID biasa. Mendorong inovasi melalui blockchain Selain sistem identitas nasionalnya, negara tersebut mempelajari penggunaan teknologi blockchain yang lebih luas dalam berbagai aspek pemerintahan dan layanan sosial. Pada tahun 2025, negara tersebut juga menyelenggarakan hackathon aplikasi terdesentralisasi (dApp) di Paro, dengan kemitraan dari Ethereum Foundation. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 70 pengembang yang bekerja untuk menciptakan alat digital berdasarkan kerangka identitas Bhutan. Proyek-proyek tersebut termasuk memverifikasi catatan tanah, menerapkan sistem umpan balik warga yang transparan, dan melacak asal-usul produk lokal. 