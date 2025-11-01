Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 31 Oktober

Pembeli lebih kuat daripada penjual pada hari terakhir bulan ini, menurut CoinStats.Koin teratas menurut CoinStats
BTC/USD
Bitcoin (BTC) adalah salah satu yang mengalami kenaikan terbesar hari ini, naik sebesar 2%.Gambar oleh TradingView
Pada grafik per jam, nilai BTC telah menembus resistensi lokal $110.463. Jika pembeli dapat mempertahankan inisiatif dan bar harian ditutup di atas level tersebut, pergerakan naik kemungkinan akan berlanjut ke zona $112.000.Gambar oleh TradingView
Pada kerangka waktu yang lebih panjang, harga kripto utama masih jauh dari level-level kunci. Volume rendah, yang berarti trader kemungkinan tidak akan menyaksikan pergerakan tajam dalam waktu dekat.
Dalam kasus ini, perdagangan sideways di zona $110.000-$112.000 adalah skenario yang paling mungkin terjadi.Gambar oleh TradingView
Dari sudut pandang jangka menengah, situasinya serupa. Nilai berada di tengah channel yang lebar dengan volume yang menurun. Dalam hal ini, konsolidasi berkelanjutan di sekitar harga saat ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi.
Bitcoin diperdagangkan pada $110.642 pada saat penulisan.
Sumber: https://u.today/bitcoin-btc-price-analysis-for-october-31