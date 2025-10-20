Harga Bitcoin (BTC): Pasokan Turun ke Level Terendah dalam Enam Tahun saat $4,8 Miliar Keluar dari Bursa

TLDR

Pasokan Bitcoin di bursa telah turun ke level terendah dalam enam tahun dengan lebih dari 45.000 BTC senilai $4,8 miliar ditarik sejak awal Oktober

BTC diperdagangkan pada harga $110.544 pada Senin pagi, naik 3,16% dalam 24 jam setelah empat hari berada di bawah $110.000

Pemegang jangka panjang mengakumulasi koin dan memindahkannya ke penyimpanan dingin daripada menyediakannya untuk perdagangan

Analis memperkirakan potensi penurunan suku bunga pada Oktober dengan probabilitas 98,9% menurut CME FedWatch Tool

Level resistensi utama berada di $111.000 di mana breakout bisa memicu pergerakan naik yang dipercepat

Saldo Bitcoin di bursa telah jatuh ke level terendah sejak 2019. Penurunan ini terjadi saat investor terus menarik koin dari platform perdagangan terpusat.

Lebih dari 45.000 BTC telah meninggalkan bursa sejak awal Oktober. Total nilai koin yang ditarik mencapai hampir $4,8 miliar.

Saldo bursa yang lebih rendah biasanya berarti lebih sedikit koin tersedia untuk penjualan langsung. Ini mengurangi pasokan yang tersedia bagi trader di pasar.

Sumber; Glassnode

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada harga $110.544 pada Senin pagi. Harga tersebut mewakili kenaikan 3,16% selama 24 jam terakhir.

Cryptocurrency tersebut menghabiskan empat hari sebelumnya diperdagangkan di bawah ambang $110.000. Pemulihan akhir pekan membawa harga kembali di atas level ini.

Ether naik 3,6% menjadi $4.036 selama periode yang sama. Cryptocurrency utama lainnya termasuk BNB, XRP dan Solana juga mencatat keuntungan antara 2,68% dan 3,91%.

Ekspektasi Penurunan Suku Bunga Mendorong Pemulihan

Pergerakan harga terbaru mengikuti kondisi makroekonomi yang membaik. Trader mempertimbangkan potensi penurunan suku bunga untuk Oktober.

FedWatch Tool dari CME Group menunjukkan probabilitas 98,9% untuk pengurangan suku bunga sebesar 25 basis poin. Pertemuan Federal Reserve berikutnya akan menentukan apakah ini terjadi.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengakui bahwa kelemahan pasar tenaga kerja masih berlanjut. Pernyataan ini telah menurunkan imbal hasil obligasi dan memperbaiki kondisi untuk aset berisiko.

ETF crypto spot telah melihat permintaan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Peserta pasar memperlakukan penjualan baru-baru ini sebagai peluang pembelian.

Rachael Lucas dari BTC Markets mencatat bahwa arus masuk institusional berkontribusi pada pemulihan. Kombinasi arus masuk ini dan kondisi makro mendukung pemulihan.

Tekanan Pasokan Semakin Intensif

Pola penarikan menunjukkan investor memindahkan aset ke penyimpanan dingin. Perilaku ini berbeda dari periode ketidakpastian ketika trader biasanya mencari likuiditas.

Pasokan Bitcoin yang beredar berjumlah 19,93 juta koin. Kurang dari 1,1 juta koin tersisa untuk ditambang sebelum mencapai batas keras 21 juta.

Rasio Market Value to Realized Value 30 hari berada di -7,56%. Pembacaan ini menunjukkan pembeli baru-baru ini memegang kerugian yang belum direalisasi dalam jumlah kecil.

Pembacaan MVRV negatif secara historis menandai fase akumulasi dalam siklus sebelumnya. Periode ini sering mendahului pemulihan harga karena tekanan jual menurun.

Posisi leverage saat ini berada pada level terendah multi-tahun. Ini mengurangi risiko likuidasi paksa di pasar derivatif.

Level Resistensi Utama di Depan

Vincent Liu dari Kronos Research mengidentifikasi $107.000 dan $110.000 sebagai level dukungan kritis. Penembusan di bawah $107.000 bisa memicu likuidasi dan mengubah sentimen pasar.

Sumber: TradingView

Lucas menunjuk pada resistensi antara $111.700 dan $115.500. Penembusan di atas $111.000 bisa menghasilkan short squeeze.

Pola segitiga simetris pada timeframe yang lebih pendek menunjukkan potensi breakout. Harga sedang menguji resistensi di $108.500 sambil mempertahankan level terendah yang lebih tinggi sejak 17 Oktober.

Indikator RSI telah naik dari 35 ke 59. Ini menunjukkan momentum yang membaik tanpa memasuki kondisi overbought.

Breakout di atas $110.850 bisa membuka pergerakan menuju $113.500 dan $115.960. Ini mewakili zona resistensi utama dari saluran harga sebelumnya.

Kegagalan untuk bertahan di atas $107.400 bisa memicu penarikan ke $104.550 atau $102.000. Level-level ini akan menandai zona dukungan pada pergerakan penurunan lebih lanjut.

Kapitalisasi pasar total Bitcoin berdiri di $2,16 triliun. Tekanan pembelian yang berkelanjutan di atas $111.000 bisa memperpanjang momentum saat ini dan memungkinkan pergerakan naik lebih lanjut.

