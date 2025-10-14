BursaDEX+
Likuidasi ETF Bitcoin Mencapai $7B: Analis Menyoroti Cardano dan AVAX sebagai Altcoin Terbaik untuk Dibeli

Oleh: Blockonomi
2025/10/14 05:30
Avalanche
AVAX$17.78+2.18%
WilderWorld
WILD$0.07906+15.51%
MAY
MAY$0.02752+3.73%
Smart Blockchain
SMART$0.003382+1.47%
TOP Network
TOP$0.000096--%

Pasar menghadapi minggu yang bergejolak setelah likuidasi Bitcoin ETF mencapai $7 miliar, mengguncang kepercayaan di seluruh sektor. Namun, analis mengatakan penurunan ini mungkin menawarkan titik masuk cerdas ke altcoin berkinerja terbaik seperti Cardano, Avalanche, dan MAGACOIN FINANCE — masing-masing dipandang sebagai taruhan yang lebih aman saat trader mencari diversifikasi.

Minggu Sulit Bitcoin Mengguncang Kepercayaan Pasar

Bitcoin menghadapi peristiwa likuidasi terbesar sepanjang sejarahnya, dengan hampir $19 miliar posisi leverage terhapus setelah peringatan tarif mantan Presiden AS Donald Trump terhadap China mengguncang pasar global. Penjualan tajam mendorong Bitcoin turun di bawah $103.000, sebelum rebound ringan ke $113.294 di kemudian hari.

Analis mengatakan gelombang likuidasi dimulai ketika trader bereaksi terhadap kekhawatiran perang dagang yang muncul kembali. Lebih dari $16 miliar kerugian tersebut berasal dari posisi long, menandai likuidasi nilai dolar terbesar dalam sejarah kripto. Sebagai perbandingan, crash COVID 2020 melihat $1,2 miliar dilikuidasi, dan keruntuhan FTX hanya $1,6 miliar.

Meskipun terjadi kepanikan, arus masuk ke Bitcoin ETF tetap kuat selama minggu ini. $2,71 miliar masuk, dengan IBIT dari BlackRock memimpin arus masuk harian. Data menunjukkan pemegang jangka panjang tetap percaya diri, memperlakukan penurunan sebagai zona akumulasi. Bitcoin ETF kini mengelola hampir $159 miliar, sekitar 7% dari seluruh kapitalisasi pasar Bitcoin.

Poin Penting dari Likuidasi ETF Bitcoin Senilai $7 Miliar

  • Lebih dari $19 miliar total likuidasi kripto tercatat — yang terbesar sepanjang masa.
  • Bitcoin ETF masih mendapatkan arus masuk $2,71 miliar minggu ini.
  • Analis melihat penurunan ini sebagai reset sebelum putaran akumulasi berikutnya.

Cardano Menunjukkan Minat Pembeli Meskipun Ada Penjualan Whale

Cardano (ADA) terus menarik perhatian dari whale dan trader ritel. Setelah turun hampir 20% dalam 24 jam, data menunjukkan pemegang besar meningkatkan posisi mereka sekitar 140 juta ADA, senilai hampir $90 juta.

Akumulasi yang stabil ini menunjukkan bahwa banyak trader masih memandang Cardano sebagai salah satu altcoin terbaik untuk dibeli selama penurunan pasar. Beberapa whale mengambil keuntungan di awal minggu, melepaskan 40 juta ADA, tetapi pendatang baru dengan cepat menyerap pasokan tersebut.

Analis menunjuk pada diskusi ETF Cardano yang akan datang dan penyertaan dalam S&P Dow Jones Crypto Index sebagai alasan optimisme yang diperbarui. Meskipun ada tekanan jangka pendek, fundamental ADA tetap stabil, didukung oleh pengembang aktif dan pembaruan penskalaan Hydra yang akan datang yang dijadwalkan pada akhir 2025.

Jika pembeli mempertahankan minat di sekitar kisaran $0,64–$0,68, analis mengatakan ADA dapat stabil sebelum menguji level yang lebih tinggi mendekati $0,80. Bagi banyak orang, Cardano tetap menjadi lindung nilai pilihan di pasar yang bergejolak ini — yang menggabungkan pengembangan berbasis penelitian dengan kredibilitas jangka panjang.

Avalanche Menemukan Stabilitas Sekitar $28

Avalanche (AVAX) berhasil bertahan meskipun terjadi crash pasar yang lebih luas. Diperdagangkan mendekati $28, aset ini menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang stabil, dengan volume perdagangan harian $693 juta dan kapitalisasi pasar hampir $12 miliar.

Meskipun volatilitas tetap ada, analis mencatat bahwa AVAX terus menarik minat institusional berkat perkembangan baru seperti StableFlow, jembatan stablecoin lintas rantai. Open interest futures tetap tinggi, yang berarti trader aktif dan likuiditas tetap sehat.

Pengamat pasar menggambarkan Avalanche sebagai salah satu altcoin terbaik untuk dibeli bagi mereka yang mencari eksposur ke infrastruktur blockchain yang dapat diskalakan tanpa terlalu bergantung pada hype spekulatif. Fokus pada solusi interoperabilitas praktis dan adopsi pengembang memberi AVAX daya tahan jangka panjang.

Saat trader berotasi dari Bitcoin ke altcoin, keseimbangan Avalanche antara utilitas dan kematangan pasar menjadikannya aset pilihan untuk diversifikasi portofolio. Pergerakan berkelanjutan di atas $29 bisa menjadi sinyal kekuatan yang diperbarui.

MAGACOIN FINANCE: Pilihan Altcoin Tenang yang Mendapatkan Perhatian

Analis telah mulai menambahkan MAGACOIN FINANCE ke daftar altcoin terbaik untuk dibeli selama volatilitas saat ini. Tidak seperti kebanyakan aset yang mengikuti penurunan Bitcoin, harga MAGACOIN meningkat setiap jam, menunjukkan stabilitas yang jarang terjadi.

Banyak trader melihatnya sebagai tempat berlindung di tengah ketidakpastian, pilihan yang diremehkan yang bertindak sebagai lindung nilai dan alat diversifikasi. Pola pertumbuhannya yang konsisten, bahkan selama penurunan pasar yang luas, menjadikannya pilihan strategis bagi mereka yang mencari posisi altcoin yang stabil. Investor yang penasaran dapat mempelajari lebih lanjut atau bergabung dengan proyek melalui tautan ini.

Bagaimana Trader Dapat Memposisikan Diri Sekarang

Dengan likuidasi Bitcoin mengguncang pemain leverage, trader disiplin kembali memasuki pasar dengan tenang. Fokus telah beralih ke altcoin solid seperti Cardano, Avalanche, dan MAGACOIN FINANCE, yang menawarkan diversifikasi dan pertumbuhan yang lebih dapat diprediksi.

Mereka yang ingin menyeimbangkan kembali portofolio harus bertindak sebelum sentimen pasar berubah lagi — posisi awal sering membuat perbedaan. Kunjungi magacoinfinance.com untuk menjelajahi altcoin yang sedang naik ini selama harga tetap stabil:

  • Website: https://magacoinfinance.com
  • X: https://x.com/magacoinfinance
  • Telegram: https://t.me/magacoinfinance

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

