ETF spot Bitcoin dan Ethereum mencatat total $755 juta dalam arus keluar bersih pada 13 Okt., di tengah ketegangan perdagangan yang kembali muncul antara A.S. dan Tiongkok. Menurut data dari SoSoValue, 12 ETF spot Bitcoin mencatat sekitar $326,5 juta dalam...

Bitcoin, Ethereum ETF mencatat arus keluar $755 juta di tengah ketegangan tarif AS-China

Oleh: Crypto.news
2025/10/14 14:53
ETF spot Bitcoin dan Ethereum mencatat total arus keluar bersih sebesar $755 juta pada 13 Oktober, di tengah ketegangan perdagangan yang kembali meningkat antara AS dan Tiongkok.

Ringkasan
  • ETF Bitcoin mencatat arus keluar bersih sebesar $326,5 juta pada hari Senin setelah dua minggu mengalami arus masuk yang kuat.
  • ETF Ethereum melampaui rekan-rekan BTC dengan penarikan sebesar $428,5 juta.
  • Kekhawatiran tentang perang dagang AS-Tiongkok terus menekan sentimen pasar.

Menurut data dari SoSoValue, 12 ETF spot Bitcoin mencatat sekitar $326,5 juta arus keluar bersih pada hari Senin, dengan sebagian besar penebusan berasal dari GBTC milik Grayscale, BITB milik Bitwise, dan FBTC milik Fidelity, yang masing-masing mengalami penarikan sebesar $145,3 juta, $115,6 juta, dan $93,2 juta.

Namun, IBIT milik BlackRock melawan tren dengan menarik $60,4 juta arus masuk baru, sebagian mengimbangi arus keluar keseluruhan hari itu.

Arus keluar besar kemarin terjadi setelah dua minggu berturut-turut mengalami arus masuk yang kuat, di mana produk investasi tersebut menarik masing-masing $3,24 miliar dan $2,71 miliar.

Sementara itu, permintaan untuk ETF spot Ethereum tampaknya mengalami pukulan lebih besar pada hari Senin, dengan sembilan dana ETH mencatat arus keluar sebesar $428,5 juta, melampaui ETF Bitcoin.

ETHA milik BlackRock memimpin kerugian, dengan sekitar $310 juta keluar dari dana tersebut. Yang perlu dicatat, tidak ada produk Ethereum yang mencatat arus masuk selama hari itu.

Sama seperti ETF Bitcoin, dana-dana ini juga menikmati dua minggu berturut-turut arus masuk positif di mana mereka berhasil menarik $1,3 miliar dan $488 juta, masing-masing, sebelum pembalikan terbaru.

Secara keseluruhan, gabungan arus keluar dari ETF spot Bitcoin dan Ethereum berjumlah sekitar $755 juta, menandai penarikan satu hari terbesar sejak 19 Agustus, ketika mereka melihat hampir $1 miliar arus keluar.

Drama tarif AS-Tiongkok memicu kekhawatiran baru

Arus keluar yang signifikan dari kedua produk investasi menunjukkan bahwa investor institusional telah beralih ke sikap menghindari risiko setelah Presiden Donald Trump mengumumkan di media sosial bahwa AS akan mengenakan tarif baru 100%, selain bea yang sudah ada, pada semua impor Tiongkok mulai 1 November.

Langkah tersebut dilaporkan sebagai respons terhadap keputusan Tiongkok baru-baru ini untuk menerapkan kontrol ekspor global baru pada mineral tanah jarang dan perangkat lunak penting, material vital untuk manufaktur terkait teknologi tinggi dan AI.

Konflik perdagangan juga tampaknya meluas ke sektor lain, dengan AS dan Tiongkok sama-sama bersiap untuk memperkenalkan biaya pelabuhan baru pada kapal pengangkut komersial satu sama lain mulai pertengahan Oktober 2025.

Namun, beberapa pejabat kunci AS telah mengindikasikan bahwa kedua pemerintah masih berusaha untuk mencapai kesepakatan sebelum batas waktu tarif 1 November.

Harga Bitcoin dan Ethereum tetap tenang

Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), dua aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, terpukul keras di tengah meningkatnya ketakutan perdagangan. Bitcoin turun hingga serendah $103.000, mundur tajam dari rekor tertinggi sepanjang masa yang dicatat beberapa hari sebelumnya, sementara Ethereum turun di bawah level dukungan penting $3.700. Meskipun keduanya sejak itu mengalami pemulihan sebagian, mereka tetap turun sekitar 9,2% dan 12,5% selama seminggu terakhir.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto, metrik yang diamati secara ketat oleh investor untuk mengukur sentimen pasar kripto, telah membaik dari "ketakutan ekstrem" menjadi "ketakutan", menunjukkan bahwa sentimen telah secara bertahap stabil sejak pengumuman tarif Jumat. 

Namun, para pedagang kemungkinan besar akan terus berada dalam mode tunggu dan lihat saat mereka menunggu kejelasan lebih lanjut tentang diskusi perdagangan AS-Tiongkok yang akan datang sebelum membuat langkah besar kembali ke pasar.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $112.600, sementara Ethereum dihargai $4.070.

Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili saran investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan pendidikan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

