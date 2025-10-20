BursaDEX+
Bitcoin jatuh di bawah $110.000, apakah pasar akan berubah bearish?

Oleh: PANews
2025/10/20 07:29
Ditulis oleh: 1912212.eth, Foresight News

Setelah crash 11 Oktober, kekhawatiran pasar yang luas tentang potensi penurunan kedua muncul, dan hanya beberapa hari kemudian, penurunan lain terjadi. Bitcoin, yang pulih dari $116.000 pada 17 Oktober, mengalami empat penurunan harian berturut-turut. Sekitar pukul 4:00 sore hari ini, harganya turun ke sekitar $104.500, hampir mendekati titik terendah crash 11 Oktober yaitu $102.000. Ether (ETH) juga tidak kebal, anjlok ke $3.706, dan Sol (SOL) ke sekitar $175. Banyak altcoin mengalami penurunan luas.

Data Coinglass menunjukkan bahwa selama 24 jam terakhir, open interest di seluruh jaringan telah mencapai $1,189 miliar, dengan $935 juta posisi long dilikuidasi. Likuidasi tunggal terbesar terjadi di bursa ETH-USD Hyperliquid, senilai $20,4274 juta. Data alternatif menunjukkan bahwa indeks kepanikan pasar telah turun ke 22, menunjukkan kepanikan ekstrem.

ETF spot BTC dan ETH AS keduanya mengalami arus keluar bersih yang signifikan

Sejak crash, ETF spot BTC AS telah menunjukkan arus keluar bersih yang signifikan. Antara 10 dan 16 Oktober, hanya 14 Oktober yang mengalami arus masuk bersih sebesar $102,58 juta, sementara periode lainnya mengalami arus keluar bersih. Pada 1 Oktober, arus keluar bersih melebihi $536 juta, titik terendah baru sejak Agustus.

Prospek untuk ETF spot Ethereum juga tidak optimis, dengan arus keluar bersih besar terjadi sejak 9 Oktober. Pada 13 Oktober, arus keluar bersih melebihi $428 juta, mencetak rekor baru untuk arus keluar bersih sejak September tahun ini.

Crash telah membuat kepercayaan pasar rapuh

DeFiance Capital, yang telah berkembang di siklus sebelumnya dengan bertaruh pada beberapa proyek DeFi, mengalami kerugian dalam crash ini. Pada 14 Oktober, pendirinya, Arthur, memposting di media sosial, "Kami baik-baik saja. Dana tersebut mengalami beberapa kerugian, tetapi tidak termasuk dalam lima hari profit and loss terbesar kami. Saya hanya sangat marah dan kecewa. Crash ini telah menghambat seluruh ruang kripto secara signifikan, terutama untuk pasar altcoin, karena sebagian besar penemuan harga terjadi di CEX luar negeri."

Dia bahkan secara pesimis percaya bahwa crash ini menandai akhir era enkripsi.

Tren populer sebelumnya dari treasury DAT juga telah mereda. Tom Lee, ketua BitMine, perusahaan holding Ethereum terbesar, mengatakan gelembung mungkin telah pecah.

Sebelumnya, pada 9 September 2025, QMMM Holdings yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan rencana untuk menginvestasikan $100 juta dalam cadangan cryptocurrency, menyebabkan harga sahamnya meningkat 9,6 kali lipat dalam tiga minggu. Pada akhir September, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menangguhkan perdagangan perusahaan, efektif 29 September, berdasarkan tuduhan bahwa perusahaan memanipulasi harga sahamnya melalui platform media sosial. Penangguhan tetap berlaku. Caixin mengunjungi kantor pusatnya di Hong Kong pada 16 Oktober dan menemukan kantor kosong. Setelah menghubungi staf di perusahaan lain yang berdekatan, mereka menyatakan bahwa perusahaan telah pindah pada September dan tidak mengetahui relokasi tersebut.

Changpeng Zhao berkomentar tentang hal ini, dengan mengatakan, "Semua perusahaan treasury crypto (DAT) harus menggunakan kustodian crypto pihak ketiga dan memiliki akun mereka diaudit oleh investor."

Bank-bank kecil AS kolaps saat pasar menjual terlebih dahulu

Dua bank regional AS, Zions Bancorp dan Western Alliance Bancorp, mengungkapkan kerugian pada hari Kamis akibat penipuan yang melibatkan dana investasi hipotek komersial yang tertekan. Meskipun kerugian relatif kecil dibandingkan dengan default kredit terbaru lainnya, hanya berjumlah puluhan juta dolar, reaksi pasar sangat dramatis.

Indeks DAX Jerman turun 2,13%, indeks FTSE 100 Inggris turun 1,6%, indeks Nikkei 225 turun 1,44%, indeks S&P/ASX 200 Australia turun 0,81%, dan ketiga indeks futures saham utama AS turun.

Kepanikan menyebar dengan cepat, menyeret seluruh sektor perbankan, dengan total nilai pasar 74 bank besar AS menghapus lebih dari $100 miliar dalam satu hari.

Mentalitas "jual sekarang, lihat nanti" ini menyebar dengan cepat. Analis JPMorgan Anthony Elian dan Michael Pietrini menulis dalam laporan bahwa mereka juga mempertanyakan "mengapa semua peristiwa 'isolasi' kredit ini tampaknya terjadi dalam waktu yang sangat singkat." Namun, penjualan tidak mengecualikan saham bank besar, dengan saham Citigroup dan Bank of America keduanya turun lebih dari 3%.

Krisis perbankan AS 2023 juga memicu koreksi tajam di pasar kripto.

Akankah pasar berubah bearish di masa depan?

Chris Burniske, partner di Placeholder VC, menulis, "Semakin terasa bahwa penurunan Jumat lalu telah menyebabkan pasar kripto stagnan dalam jangka pendek. Setelah crash seperti itu, sulit untuk dengan cepat membentuk pembelian berkelanjutan. Siklus ini telah mengecewakan bagi kebanyakan orang, yang mungkin membatasi tindakan mereka karena semua orang menantikan pemulihan pasar atau titik tertinggi historis sebelumnya. Mudah untuk terjebak dalam detail grafik, tetapi jika Anda melihat grafik bulanan BTC dan ETH, itu menunjukkan bahwa kita masih berada dalam kisaran tinggi (meskipun ada retakan), jika Anda mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan.

MSTR sedang turun, emas memberi peringatan, begitu juga pasar kredit, dan saham akan menjadi yang terakhir bereaksi. Kita selalu bisa mendapatkan rebound lemah, tetapi saya sudah mengambil tindakan (ingat, mencairkan tidak pernah semua atau tidak sama sekali). Saya akan mengamati bagaimana BTC bereaksi terhadap $100.000, tetapi saya mungkin akan tertarik lagi jika mencapai $75.000 atau lebih rendah. Pasar bull ini berbeda dari yang terakhir, dan pasar bear berikutnya juga tidak akan sama."

Partner Arete Capital McKenna mengatakan pasar sedang dalam proses membentuk dasar, yang membutuhkan waktu 40-60 hari untuk terbentuk. Semua aksi harga dalam interval ini adalah pencucian yang bergejolak. "Pada pertengahan November, kita harus mulai mengharapkan hasil yang konstruktif dan Desember serta kuartal pertama 2026 yang positif."

glassnode mentweet bahwa Bitcoin saat ini berada dalam kisaran dukungan kunci, dengan harga di bawah rata-rata bergerak 200 hari ($107.400) dan tepat di atas rata-rata bergerak 365 hari ($99.900). Pada saat yang sama, juga ada tekanan dari rata-rata bergerak 111 hari ($114.700) di atasnya.

Jika rata-rata bergerak 365 hari dapat dipertahankan, tren mungkin stabil; jika jatuh di bawah level ini, mungkin ada risiko koreksi yang lebih dalam.

Weiss Crypto menyarankan bahwa sekitar 17 Oktober, pasar mungkin mulai pulih dari titik terendahnya. Pada Desember tahun ini, harga Bitcoin bisa mencapai titik tertinggi baru hampir $135.000.

