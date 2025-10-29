BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR CleanSpark memenangkan kontrak pusat data 100 megawatt di Cheyenne, Wyoming, mengalahkan Microsoft dengan menerapkan infrastruktur dalam enam bulan dibandingkan tiga hingga enam tahun untuk pusat AI tradisional Perusahaan penambangan bitcoin ini mengoperasikan fasilitas berenergi 1,03 gigawatt dengan 1,7 gigawatt dalam pengembangan, memberikannya akses langsung ke lahan, gardu listrik, dan listrik CleanSpark bermitra dengan [...] Artikel Bitcoin Miner CleanSpark Mengalahkan Microsoft dalam Kontrak Pusat Data Wyoming pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR CleanSpark memenangkan kontrak pusat data 100 megawatt di Cheyenne, Wyoming, mengalahkan Microsoft dengan menerapkan infrastruktur dalam enam bulan dibandingkan tiga hingga enam tahun untuk pusat AI tradisional Perusahaan penambangan bitcoin ini mengoperasikan fasilitas berenergi 1,03 gigawatt dengan 1,7 gigawatt dalam pengembangan, memberikannya akses langsung ke lahan, gardu listrik, dan listrik CleanSpark bermitra dengan [...] Artikel Bitcoin Miner CleanSpark Mengalahkan Microsoft dalam Kontrak Pusat Data Wyoming pertama kali muncul di CoinCentral.

Penambang Bitcoin CleanSpark Mengalahkan Microsoft dalam Kontrak Pusat Data Wyoming

Oleh: Coincentral
2025/10/29 15:38
Cheyenne
CHEYENNE$0.000114+0.52%
SIX
SIX$0.01612+0.37%
Sleepless AI
AI$0.06257-3.57%
Outlanders
LAND$0.0005913+11.06%

TLDR

  • CleanSpark memenangkan kontrak pusat data 100-megawatt di Cheyenne, Wyoming, mengalahkan Microsoft dengan menerapkan infrastruktur dalam enam bulan dibandingkan tiga hingga enam tahun untuk pusat AI tradisional
  • Perusahaan penambangan bitcoin ini mengoperasikan fasilitas bertenaga 1,03 gigawatt dengan 1,7 gigawatt dalam pengembangan, memberikannya akses langsung ke lahan, gardu listrik, dan listrik
  • CleanSpark bermitra dengan Submer untuk mengembangkan kampus pusat data yang berfokus pada AI di seluruh Amerika Utara menggunakan sistem infrastruktur berpendingin cairan
  • Model daya fleksibel perusahaan memungkinkannya untuk mematikan penambangan selama tekanan jaringan dan mengalihkan listrik, yang tidak mudah dilakukan oleh pusat AI
  • CleanSpark melaporkan pendapatan $198,6 juta pada Q3 tahun fiskal 2025, naik 91% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan saham meningkat lebih dari 100% tahun ini

CleanSpark mengamankan lokasi pusat data 100-megawatt di Cheyenne, Wyoming, memenangkan kontrak mengalahkan Microsoft. Perusahaan penambangan bitcoin berbasis Las Vegas ini menyelesaikan kesepakatan meskipun memiliki kapitalisasi pasar di bawah $6 miliar dibandingkan dengan valuasi Microsoft sebesar $4 triliun.

Faktor penentu adalah kecepatan penerapan. CleanSpark dapat membangun fasilitas penambangan bitcoin 100-megawatt dalam waktu sekitar enam bulan. Pusat data AI tradisional membutuhkan waktu tiga hingga enam tahun untuk dibangun.

CleanSpark awalnya adalah perusahaan energi sebelum beralih ke penambangan bitcoin lima tahun lalu. Perusahaan ini saat ini mengoperasikan fasilitas bertenaga 1,03 gigawatt. Tambahan 1,7 gigawatt berada dalam pipeline pengembangan.


CLSK Stock Card
CleanSpark, Inc., CLSK

Model bisnis ini menggunakan penambangan bitcoin untuk membangun dan menskalakan infrastruktur daya dengan cepat. CleanSpark kemudian mengidentifikasi lokasi di mana mengkonversi fasilitas menjadi komputasi kinerja tinggi dan AI masuk akal secara bisnis. Atlanta mewakili target utama sebagai pasar pusat data AI terbesar kedua di Pantai Timur setelah Virginia Utara.

Penambang Bitcoin Mengendalikan Infrastruktur Kritis

Pelatihan dan pengoperasian model AI membutuhkan konsumsi daya yang besar. Perusahaan termasuk Amazon, Google, dan Microsoft menghabiskan jumlah rekor untuk pusat data baru. Raksasa teknologi ini menghadapi penundaan bertahun-tahun untuk terhubung ke jaringan listrik meskipun menandatangani perjanjian dengan perusahaan utilitas untuk reaktor nuklir.

CleanSpark mengumumkan kemitraan dengan Submer pada hari Selasa. Perusahaan desain dan konstruksi pusat data ini akan bekerja dengan CleanSpark untuk mengembangkan kampus yang berfokus pada AI di seluruh Amerika Utara. Kolaborasi ini menggabungkan portofolio energi dan lahan CleanSpark dengan sistem infrastruktur berpendingin cairan Submer.

Saham CleanSpark telah meningkat lebih dari 100% tahun ini. Pergerakan ke AI membantu mengimbangi margin kripto yang menyusut setelah halving bitcoin April yang memotong setengah hadiah blok.

Perusahaan menghasilkan sekitar $198,6 juta pendapatan selama kuartal ketiga tahun fiskal 2025. Ini mewakili peningkatan hampir 91% dibandingkan tahun sebelumnya. CleanSpark memegang 12.703 bitcoin dalam perbendaharaan perusahaannya.

Operasi Daya Fleksibel Memberikan Manfaat Jaringan

Operasi penambangan CleanSpark dapat dimatikan selama tekanan jaringan dan mendorong listrik kembali ke sistem. Pusat data AI tidak dapat dengan mudah melakukan ini karena banyak perjanjian memerlukan waktu aktif 99,99999%.

Fleksibilitas ini terbukti berharga di Georgia ketika Badai Helene merusak gardu lokal. CleanSpark mematikan rig-nya dan mengalihkan energi ke jaringan. Lampu rumah sakit menyala kembali dalam waktu satu jam sementara kru memulihkan infrastruktur komunitas.

Total konsumsi listrik tahunan di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada 2024 menurut data pemerintah. Pusat data diperkirakan akan menambah tekanan pada tren penggunaan seiring dengan pertumbuhan pasar AI.

CleanSpark dan Submer bekerja di bawah kerangka kerja yang tidak mengikat untuk menyelesaikan perjanjian definitif dalam beberapa minggu mendatang untuk pengembangan pusat data AI di Amerika Utara.

Postingan Penambang Bitcoin CleanSpark Mengalahkan Microsoft dalam Kontrak Pusat Data Wyoming pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06158-4.89%
Starpower
STAR$0.12292-0.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01887-1.71%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2813-0.17%
FINANCE
FINANCE$0.0002955-14.47%
DeFi
DEFI$0.000794+2.31%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Analis dari pertukaran cryptocurrency Coinbase telah membagikan ekspektasi mereka untuk Bitcoin setelah pergerakan harga terbaru. Berikut detailnya. Lanjutkan Membaca: Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan
Bitcoin
BTC$102,387.56+0.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 19:14

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,367.55
$102,367.55$102,367.55

+0.64%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,458.79
$3,458.79$3,458.79

+2.42%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.72
$159.72$159.72

+1.94%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2804
$2.2804$2.2804

+1.06%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$613.82
$613.82$613.82

+20.10%