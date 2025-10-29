Penambang Bitcoin CleanSpark Mengalahkan Microsoft dalam Kontrak Pusat Data Wyoming

TLDR

CleanSpark memenangkan kontrak pusat data 100-megawatt di Cheyenne, Wyoming, mengalahkan Microsoft dengan menerapkan infrastruktur dalam enam bulan dibandingkan tiga hingga enam tahun untuk pusat AI tradisional

Perusahaan penambangan bitcoin ini mengoperasikan fasilitas bertenaga 1,03 gigawatt dengan 1,7 gigawatt dalam pengembangan, memberikannya akses langsung ke lahan, gardu listrik, dan listrik

CleanSpark bermitra dengan Submer untuk mengembangkan kampus pusat data yang berfokus pada AI di seluruh Amerika Utara menggunakan sistem infrastruktur berpendingin cairan

Model daya fleksibel perusahaan memungkinkannya untuk mematikan penambangan selama tekanan jaringan dan mengalihkan listrik, yang tidak mudah dilakukan oleh pusat AI

CleanSpark melaporkan pendapatan $198,6 juta pada Q3 tahun fiskal 2025, naik 91% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan saham meningkat lebih dari 100% tahun ini

CleanSpark mengamankan lokasi pusat data 100-megawatt di Cheyenne, Wyoming, memenangkan kontrak mengalahkan Microsoft. Perusahaan penambangan bitcoin berbasis Las Vegas ini menyelesaikan kesepakatan meskipun memiliki kapitalisasi pasar di bawah $6 miliar dibandingkan dengan valuasi Microsoft sebesar $4 triliun.

Faktor penentu adalah kecepatan penerapan. CleanSpark dapat membangun fasilitas penambangan bitcoin 100-megawatt dalam waktu sekitar enam bulan. Pusat data AI tradisional membutuhkan waktu tiga hingga enam tahun untuk dibangun.

CleanSpark awalnya adalah perusahaan energi sebelum beralih ke penambangan bitcoin lima tahun lalu. Perusahaan ini saat ini mengoperasikan fasilitas bertenaga 1,03 gigawatt. Tambahan 1,7 gigawatt berada dalam pipeline pengembangan.





CleanSpark, Inc., CLSK



Model bisnis ini menggunakan penambangan bitcoin untuk membangun dan menskalakan infrastruktur daya dengan cepat. CleanSpark kemudian mengidentifikasi lokasi di mana mengkonversi fasilitas menjadi komputasi kinerja tinggi dan AI masuk akal secara bisnis. Atlanta mewakili target utama sebagai pasar pusat data AI terbesar kedua di Pantai Timur setelah Virginia Utara.

Penambang Bitcoin Mengendalikan Infrastruktur Kritis

Pelatihan dan pengoperasian model AI membutuhkan konsumsi daya yang besar. Perusahaan termasuk Amazon, Google, dan Microsoft menghabiskan jumlah rekor untuk pusat data baru. Raksasa teknologi ini menghadapi penundaan bertahun-tahun untuk terhubung ke jaringan listrik meskipun menandatangani perjanjian dengan perusahaan utilitas untuk reaktor nuklir.

CleanSpark mengumumkan kemitraan dengan Submer pada hari Selasa. Perusahaan desain dan konstruksi pusat data ini akan bekerja dengan CleanSpark untuk mengembangkan kampus yang berfokus pada AI di seluruh Amerika Utara. Kolaborasi ini menggabungkan portofolio energi dan lahan CleanSpark dengan sistem infrastruktur berpendingin cairan Submer.

Saham CleanSpark telah meningkat lebih dari 100% tahun ini. Pergerakan ke AI membantu mengimbangi margin kripto yang menyusut setelah halving bitcoin April yang memotong setengah hadiah blok.

Perusahaan menghasilkan sekitar $198,6 juta pendapatan selama kuartal ketiga tahun fiskal 2025. Ini mewakili peningkatan hampir 91% dibandingkan tahun sebelumnya. CleanSpark memegang 12.703 bitcoin dalam perbendaharaan perusahaannya.

Operasi Daya Fleksibel Memberikan Manfaat Jaringan

Operasi penambangan CleanSpark dapat dimatikan selama tekanan jaringan dan mendorong listrik kembali ke sistem. Pusat data AI tidak dapat dengan mudah melakukan ini karena banyak perjanjian memerlukan waktu aktif 99,99999%.

Fleksibilitas ini terbukti berharga di Georgia ketika Badai Helene merusak gardu lokal. CleanSpark mematikan rig-nya dan mengalihkan energi ke jaringan. Lampu rumah sakit menyala kembali dalam waktu satu jam sementara kru memulihkan infrastruktur komunitas.

Total konsumsi listrik tahunan di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada 2024 menurut data pemerintah. Pusat data diperkirakan akan menambah tekanan pada tren penggunaan seiring dengan pertumbuhan pasar AI.

CleanSpark dan Submer bekerja di bawah kerangka kerja yang tidak mengikat untuk menyelesaikan perjanjian definitif dalam beberapa minggu mendatang untuk pengembangan pusat data AI di Amerika Utara.

