Penambang Bitcoin Memasuki Perang Hash Sengit Setelah Halving 2024

Menjelang peristiwa halving Bitcoin pada 2024, lanskap kompetitif dalam industri penambangan sedang berubah. Operator tingkat menengah yang sedang berkembang semakin memperkecil kesenjangan dengan raksasa yang sudah mapan, mengintensifkan persaingan untuk pangsa pasar dan efisiensi operasional. Dinamika yang terus berkembang ini menekankan investasi strategis sektor, tingkat utang, dan kemajuan teknologi saat para penambang berusaha menangkap minat yang berkembang dalam cryptocurrency dan jaringan blockchain.

Penambang Bitcoin tingkat menengah seperti Cipher Mining, Bitdeer, dan HIVE Digital dengan cepat meningkatkan hashrate terealisasi mereka, mempersempit kesenjangan dengan pemimpin industri seperti MARA dan CleanSpark.

Para penambang publik teratas secara kolektif mencapai 326 exahash per detik (EH/s) hashrate terealisasi pada September, lebih dari dua kali lipat tingkat tahun lalu, kini mewakili hampir sepertiga dari total hashrate jaringan Bitcoin.

Perusahaan penambangan Bitcoin mengambil tingkat utang yang belum pernah terjadi sebelumnya—total utang sektor melonjak menjadi $12,7 miliar—untuk mendanai ekspansi ke perangkat keras baru dan infrastruktur berbasis AI.

Perusahaan penambangan mendiversifikasi pendapatan dengan berinvestasi dalam kecerdasan buatan dan komputasi kinerja tinggi, bertujuan untuk mengimbangi pendapatan yang berkurang pasca-halving 2024.

Sektor penambangan Bitcoin sedang mengalami transformasi signifikan karena para pelaku industri berlomba untuk memperluas kapasitas operasional mereka menjelang halving 2024. Perusahaan seperti Cipher Mining, Bitdeer, dan HIVE Digital telah mempercepat pengembangan infrastruktur mereka, secara signifikan meningkatkan hashrate terealisasi mereka. Pertumbuhan mereka mempersempit kesenjangan dengan pemimpin industri yang sudah mapan seperti MARA Holdings, CleanSpark, dan Cango, menandakan lanskap yang lebih kompetitif.

Menurut buletin Miner Weekly terbaru dari The Miner Mag, penambang tingkat menengah kini dengan cepat meningkatkan produksi, yang sebelumnya tertinggal dari rekan-rekan mereka yang lebih besar. Sementara raksasa MARA, CleanSpark, dan Cango mempertahankan posisi dominan mereka, pesaing termasuk IREN, Cipher Mining, Bitdeer, dan HIVE Digital mencatat peningkatan hashrate terealisasi yang substansial dari tahun ke tahun, menyoroti pergeseran di seluruh sektor menuju peningkatan kapasitas dan efisiensi.

Secara total, penambang publik terkemuka mencapai 326 EH/s hashrate terealisasi pada September—lebih dari dua kali lipat jumlah dari tahun sebelumnya. Secara kolektif, perusahaan-perusahaan ini kini menyumbang hampir sepertiga dari total hashrate jaringan Bitcoin, menekankan pengaruh mereka yang semakin besar dalam ekosistem blockchain yang terus berkembang.

Pertumbuhan hashrate terealisasi dari tahun ke tahun. Sumber: The Miner Mag

Hashrate mengukur total daya komputasi yang mengamankan blockchain Bitcoin. Hashrate terealisasi menawarkan refleksi yang lebih akurat dari kinerja on-chain, mewakili tingkat blok valid yang berhasil ditambang. Bagi penambang yang diperdagangkan secara publik, metrik ini berfungsi sebagai indikator penting dari efisiensi operasional dan potensi pendapatan, sangat penting menjelang laporan pendapatan kuartal ketiga.

Seiring dengan memanasnya persaingan, penambang Bitcoin mengambil tingkat utang rekor—utang seluruh sektor telah meningkat menjadi $12,7 miliar dari hanya $2,1 miliar dua belas bulan yang lalu, menurut penelitian oleh VanEck. Penambang terdorong untuk terus berinvestasi dalam perangkat keras canggih untuk mempertahankan pangsa pasar mereka dan mencegah ketertinggalan di tengah meningkatnya kesulitan penambangan.

Utang penambang Bitcoin yang terus bertambah. Sumber: VanEck

Beberapa perusahaan penambangan juga mendiversifikasi aliran pendapatan mereka dengan berinvestasi dalam kecerdasan buatan dan beban kerja komputasi kinerja tinggi, bertujuan untuk mengimbangi margin yang menyusut setelah halving. Saat hadiah blok turun menjadi 3,125 BTC, perusahaan-perusahaan ini menjelajahi pasar baru dalam perangkat keras dan layanan AI untuk mengkompensasi pendapatan tradisional yang menurun.

Secara keseluruhan, ekspansi agresif dan inovasi teknologi sektor ini akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan pasar cryptocurrency, keamanan blockchain, dan adopsi yang lebih luas dari keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan NFT.

