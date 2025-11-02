Harga Bitcoin Dalam Tahap Akhir Siklus Bull — Kapan Puncaknya?

Kesulitan harga Bitcoin berlanjut selama minggu lalu, mencerminkan sentimen yang sebagian besar pesimistis di pasar aset digital pada bulan Oktober. Cryptocurrency utama ini turun di bawah level psikologis $110.000 meskipun ada keputusan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat pada Rabu, 29 Oktober.

Reaksi yang tenang dari harga Bitcoin—dan aset berkapitalisasi besar lainnya—telah menimbulkan kekhawatiran tentang kelangsungan pasar kripto dalam siklus saat ini. Namun demikian, seorang CEO perusahaan blockchain terkemuka telah memprediksi bahwa, meskipun siklus bull mungkin akan berakhir, pemimpin pasar mungkin hanya beberapa hari lagi dari harga tertinggi sepanjang masa yang baru.

BTC Bisa Mencapai Puncak Antara $143.000 – $146.000: CEO

Dalam postingan tanggal 31 Oktober di platform X, pendiri dan CEO Alphractal Joao Wedson mengungkapkan bahwa harga Bitcoin bisa naik ke rekor tertinggi baru dalam jangka pendek. Pakar kripto ini memperkirakan puncak siklus potensial untuk cryptocurrency unggulan pada harga antara $143.000 dan $146.000.

Evaluasi ini berkisar pada Model Max Intersect SMA (garis biru), yang telah secara akurat mengidentifikasi puncak harga siklus BTC sebelumnya. Analisis Wedson mengharapkan harga Bitcoin segera mencapai rekor tertinggi baru (dan puncak siklus), karena siklus saat ini berada dalam tahap akhirnya (fase distribusi).

Menurut CEO Alphractal, harga Bitcoin Smart Model (garis biru) baru-baru ini naik dari sekitar $60.000 dan sekarang berada di $62.664. Wedson mencatat bahwa begitu harga Smart Model ini mendekati wilayah $68.000, itu bisa mewakili hari yang tepat untuk rekor tertinggi baru harga Bitcoin.

Selanjutnya, Wedson menyoroti pergerakan menyamping harga Bitcoin saat ini sebagai hasil dari pasar yang mencari likuiditas naik dan turun selama fase distribusi saat ini. "Sekarang, banyak yang takut untuk menjual, yakin kita akan langsung meluncur ke $250K — yang, secara historis, adalah tanda klasik dari fase distribusi," kata pendiri kripto tersebut.

Akhirnya, Wedson memperingatkan bahwa pasar bearish bisa datang lebih cepat dari yang diperkirakan; oleh karena itu, investor harus mendekati pasar dengan hati-hati.

Harga Bitcoin Sekilas

Saat tulisan ini dibuat, harga BTC berada di sekitar $110.120, mencerminkan kenaikan hanya 0,1% dalam 24 jam terakhir. Sementara cryptocurrency utama tampaknya pulih dengan cukup baik, lonjakan kecil hari terakhir tidak cukup untuk menutupi kerugian minggu lalu. Menurut data dari CoinGecko, pemimpin pasar turun lebih dari 1% dalam tujuh hari terakhir.