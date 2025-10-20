Saham BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) Melonjak karena Perbendaharaan Kripto Senilai $13,4B dan Dominasi 2,7% Pasokan ETH

TLDR

BitMine meraih 2,7% dari Ethereum, menjadi pemegang ETH terbesar di dunia.

Kas sebesar $13,4B memperkuat dominasi BitMine di pasar kripto global.

Perusahaan menargetkan 5% pasokan ETH sebagai bagian dari rencana akumulasi jangka panjang yang berani.

Ekuitas moonshot strategis menambah kedalaman pada neraca BitMine yang didominasi kripto.

Volume perdagangan BMNR melonjak, menempati peringkat di antara 40 saham terdaftar teratas Amerika.

BitMine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) melonjak 8,25% ditutup pada $53,96 setelah pengungkapan aset kripto yang kuat.







Perusahaan ini kini memegang gabungan $13,4 miliar dalam bentuk kripto, uang tunai, dan posisi ekuitas strategis. Angka-angka terbaru ini memposisikan BitMine sebagai kekuatan dominan di Ethereum dan pasar keuangan kripto yang lebih luas.

Kepemilikan Ethereum Kini Mewakili 2,7% dari Total Pasokan ETH

BitMine mengungkapkan 3,24 juta ETH dalam kasnya, mewakili 2,7% dari total pasokan Ethereum per 19 Oktober 2025. Perusahaan memperoleh 203.826 ETH hanya dalam minggu lalu, memanfaatkan open interest yang lebih rendah dan dislokasi di pasar ETH. ETH dihargai $4.022 pada saat itu, menunjukkan langkah yang disengaja sejalan dengan strategi akumulasi kripto jangka panjang.

Tonggak ini menempatkan BitMine lebih dari setengah jalan menuju targetnya untuk memperoleh 5% dari pasokan Ethereum yang beredar. Langkah ini mengikuti koreksi pasar yang tajam, yang dilihat perusahaan sebagai peluang untuk membangun posisi. Akibatnya, BitMine kini memegang kas Ethereum terbesar di dunia dan menempati peringkat kedua secara global dalam total kepemilikan kripto.

Perusahaan terus menargetkan eksposur kripto jangka panjang yang dapat diskalakan, berbeda dengan strategi spekulatif di seluruh pasar aset digital. Dengan Ethereum yang diperkirakan akan memasuki siklus naik besar, BitMine telah memposisikan dirinya untuk mendapatkan keuntungan dari pemulihan harga yang kuat. Dominasi kas Ethereum secara signifikan meningkatkan pengaruh jaringan dan kekuatan portofolionya.

Kepemilikan Bitcoin dan Moonshots Menambah Kedalaman Strategis

BitMine memegang 192 Bitcoin, menambah diversifikasi pada basis aset kriptonya. Bitcoin memberikan lindung nilai dan meningkatkan profil likuiditas portofolio di tengah volatilitas. Di samping Bitcoin, perusahaan memiliki $119 juta dalam bentuk saham ekuitas strategis yang diberi label "moonshots."

Salah satu posisi ekuitas utama termasuk Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), yang menambah eksposur ekuitas di sektor teknologi yang sedang berkembang. Kepemilikan dengan potensi tinggi ini mendukung tesis investasi BitMine yang lebih luas dan pendekatan portofolio yang dipimpin inovasi. Dikombinasikan dengan kripto dan uang tunai, kas perusahaan menandakan skala dan kedalaman strategis.

Diversifikasi kripto BitMine selaras dengan identitasnya sebagai perusahaan infrastruktur jaringan Bitcoin dan Ethereum. Perusahaan bertujuan untuk tetap gesit sambil mengakumulasi aset kripto keras selama siklus industri yang penting. Pendekatan ini memberikan eksposur ke jaringan Layer-1 dan ekuitas ventura yang berorientasi masa depan.

Saham BMNR Menempati Peringkat di Antara Ekuitas Paling Banyak Diperdagangkan di A.S.

BMNR telah menjadi salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan di Amerika Serikat, dengan rata-rata volume harian $2,1 miliar. Saham ini menempati peringkat ke-33 dalam perdagangan ekuitas A.S. berdasarkan volume, berada di depan Eli Lilly dan tepat di belakang Costco. Likuiditas saham yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan menjadikan BMNR sebagai pilihan utama untuk penempatan modal besar.

Data Fundstrat mengkonfirmasi bahwa BitMine dan Strategy Inc. bersama-sama menyumbang 88% dari seluruh volume perdagangan kas aset digital (DAT) global. BitMine terus mengungguli rekan-rekannya dalam hal pertumbuhan NAV per saham dan kecepatan likuiditas. Jejak perdagangan yang kuat ini meningkatkan akses dan penemuan harga bagi para peserta.

BitMine mendapat manfaat dari dukungan modal institusional terkemuka termasuk nama-nama seperti ARK, Founders Fund, dan Galaxy Digital. Dengan dukungan berkelanjutan dan akumulasi kripto yang agresif, BitMine memperkuat jalannya untuk menjadi institusi aset digital yang dominan. Aktivitas pasar dan skala kas kini memperkuat BMNR sebagai pemain kunci dalam ekosistem kripto-keuangan.

