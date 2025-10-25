Final Musim 'Blood Of My Blood'

Outlander: Blood of my Blood Tease Art 1 Outlander: Blood of my Blood © 2025 Starz Entertainment, LLC

Jika Anda sudah merindukan Outlander: Blood of my Blood, jangan khawatir, karena produksi untuk musim kedua sedang berjalan dengan baik dan meskipun kami belum memiliki tanggal rilis yang pasti, musim kedua ini mungkin akan tayang di layar kita lebih cepat dari yang diperkirakan.

Namun, sekarang adalah waktu untuk mendalami final musim yang gila ini, karena saya berbincang dengan para pemeran untuk membicarakan masa depan karakter mereka dan apa yang mungkin menanti mereka di musim kedua.

Artikel ini mengandung spoiler penting setelah titik ini.

Musim pertama berakhir dengan cliffhanger besar untuk kedua pasangan. Ellen dan Brian akhirnya bersatu kembali setelah dia berhasil keluar dari pernikahan yang diatur dengan Malcolm Grant. Memang, justru Dougal yang dinikahkan dengan saudara perempuan Malcolm, karena Ellen mengetahui bahwa Colum melanggar janjinya untuk tidak menyakiti Brian dan mencoba membunuhnya.

Namun, ketika Malcolm yang mabuk dan patah hati menemukan Ellen dan Brian melarikan diri bersama, dia menjadi marah dan mencoba menghentikan mereka. Dalam perkelahian yang keras, Brian tidak punya pilihan lain selain membunuh Malcolm. Ellen dan Brian menyembunyikan mayatnya dan lari demi nyawa mereka sebelum ada yang mulai mencurigai mereka.

Harriet Slater sebagai Ellen dalam 'Outlander: Blood of my Blood' Outlander: Blood of My Blood © 2024 Starz Entertainment, LLC

Kemudian, mereka bertemu Murtagh, yang telah menunggu mereka di tempat persembunyian terpencil di hutan. Tetapi setelah satu malam bersama, pasangan itu terbangun melihat salib-salib berapi yang terbakar di kejauhan, yang merupakan panggilan kepada para pria klan dalam kasus pemberontakan Jacobite. Jika Brian tidak kembali ke klannya sendiri untuk bergabung dalam pertempuran, dia akan dianggap pengkhianat dan bisa dieksekusi.

Sementara cliffhanger ini mungkin akan membuat penggemar menghasilkan banyak teori sebelum musim kedua, salah satu peristiwa terpenting dari final musim ini adalah Brian dan Murtagh akhirnya berdamai dan yang terakhir melakukan segalanya untuk membantu dan melindungi pasangan muda yang sedang melarikan diri, meskipun hatinya hancur.

Ellen dan Brian keduanya telah dikhianati dan ditolak oleh keluarga mereka berkali-kali, tetapi di sini, Murtagh menunjukkan dirinya sebagai teman sejati mereka dan satu-satunya orang yang dapat mereka percayai.

Saya bertanya kepada Slater dan Roy tentang paralel yang indah ini tentang memilih antara darah mereka, keluarga mereka sendiri, dan keluarga pilihan yang tampaknya telah mereka bertiga ciptakan.

Roy berkata, ''Itu pendapat kecil yang indah! Itu adalah adegan yang kami syuting yang tidak akan Anda pikirkan terlalu banyak saat menontonnya, tetapi saya pikir bagi saya itu mengena, dan bagi Harriet dan Rory juga. Kami menyebutnya adegan memotong kayu, montase ini dan kami hanya di sana, Murtagh sedang memanggang kelinci, Brian memotong kayu, Ellen mengumpulkan kayu dan, ketika kami sedang syuting itu, kami seperti 'Lihat kita! Lihat kami bertiga!' Ketika kami menontonnya kembali, rasanya menyenangkan melihat ketiga orang itu, akur, semuanya sangat simpatik!''

Jamie Roy dan Rory Alexander dalam 'Outlander:Blood of my Blood' Outlander: Blood of My Blood © 2024 Starz Entertainment, LLC

Slater menambahkan: ''Dan saya pikir sangat indah bahwa, Anda tahu, Murtagh jelas menyimpan perasaan untuk Ellen, tetapi dia melakukannya dari jauh dan dia berkata, 'Saya tidak akan pernah meminta apa pun dari Anda, tetapi izinkan saya menemukan kebahagiaan saya dalam kalian berdua.'''

Kedua aktor kemudian mengakui sangat emosional menonton adegan Murtagh yang begitu tidak mementingkan diri sendiri dan siap mengesampingkan cintanya untuk Ellen demi mendukung mereka.

Tentang Murtagh, Slater berkata, ''(Rory Alexander) adalah aktor yang luar biasa! Dan Murtagh adalah karakter yang sangat disukai, dia sangat terbuka dan murni dan benar-benar mencintai wanita ini, yang sebenarnya tidak dia kenal! Mereka tidak pernah benar-benar berbicara! Tetapi dia telah mencintainya dari jauh dan dia benar-benar melihat masa depan dengannya dan benar-benar patah hati ketika ternyata sahabatnya sebenarnya memiliki hubungan dengannya.''

Roy menambahkan: ''Untuk beralih dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya, saya pikir itu adalah titik yang luar biasa untuk karakternya, karena kita melihat Murtagh yang dikenal orang dari Outlander jauh lebih banyak dalam adegan ini.''

Jamie Roy sebagai Brian dalam 'Outlander: Blood of my Blood' Outlander: Blood of My Blood © 2024 Starz Entertainment, LLC

Adegan ini juga merupakan titik balik bagi Ellen, karena semua pria yang dia pikir bisa dia percayai setelah kematian ayahnya semua berbalik melawannya, memeras dan mengkhianatinya berkali-kali.

Slater berkata, ''Itu sangat benar karena saya pikir semua pria ini telah mencoba mengendalikannya dengan satu cara atau lainnya, kecuali ayahnya yang sayangnya telah meninggal. Tetapi dia adalah sahabatnya, dan dia sangat hancur karena sekarang dia sangat rentan.''

Dia menambahkan: ''Tetapi Anda benar, Brian dan Murtagh adalah pengalaman pertamanya dengan pria yang benar-benar protektif, tidak mementingkan diri sendiri yang tidak akan menggunakannya sebagai pion dalam permainan.''

Outlander: Blood of my Blood musim 1 sekarang sedang streaming di Starz.