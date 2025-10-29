BoJ untuk melakukan kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi secara tepat

Postingan BoJ akan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi secara tepat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sekretaris Kabinet Kepala Jepang Minoru Kihara mengatakan dalam pernyataan pada hari Rabu bahwa dia "mengharapkan Bank of Japan (BoJ) untuk melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai target inflasi secara tepat." Kutipan tambahan Tidak ada komentar tentang postingan X Bessent. Kebijakan moneter berada di bawah yurisdiksi BoJ. Pemerintah akan terus berkoordinasi erat dengan BoJ. Reaksi pasar USD/JPY terakhir terlihat berpindah tangan pada 151,94s, turun 0,11% sejauh ini. FAQ Bank of Japan Bank of Japan (BoJ) adalah bank sentral Jepang, yang menetapkan kebijakan moneter di negara tersebut. Mandatnya adalah menerbitkan uang kertas dan melaksanakan kontrol mata uang dan moneter untuk memastikan stabilitas harga, yang berarti target inflasi sekitar 2%. Bank of Japan memulai kebijakan moneter yang sangat longgar pada 2013 untuk menstimulasi ekonomi dan mendorong inflasi di tengah lingkungan inflasi rendah. Kebijakan bank tersebut didasarkan pada Quantitative and Qualitative Easing (QQE), atau mencetak uang untuk membeli aset seperti obligasi pemerintah atau perusahaan untuk menyediakan likuiditas. Pada 2016, bank tersebut meningkatkan strateginya dan semakin melonggarkan kebijakan dengan pertama-tama memperkenalkan suku bunga negatif dan kemudian secara langsung mengontrol imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahunnya. Pada Maret 2024, BoJ menaikkan suku bunga, secara efektif mundur dari sikap kebijakan moneter yang sangat longgar. Stimulus besar Bank tersebut menyebabkan Yen terdepresiasi terhadap mata uang utama lainnya. Proses ini memburuk pada 2022 dan 2023 karena meningkatnya perbedaan kebijakan antara Bank of Japan dan bank sentral utama lainnya, yang memilih untuk menaikkan suku bunga secara tajam untuk melawan tingkat inflasi tertinggi dalam beberapa dekade. Kebijakan BoJ menyebabkan pelebaran diferensial dengan mata uang lain, menarik turun nilai Yen. Tren ini sebagian berbalik pada 2024, ketika BoJ memutuskan untuk meninggalkan sikap kebijakan yang sangat longgar. Yen yang lebih lemah dan... Postingan BoJ akan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi secara tepat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sekretaris Kabinet Kepala Jepang Minoru Kihara mengatakan dalam pernyataan pada hari Rabu bahwa dia "mengharapkan Bank of Japan (BoJ) untuk melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai target inflasi secara tepat." Kutipan tambahan Tidak ada komentar tentang postingan X Bessent. Kebijakan moneter berada di bawah yurisdiksi BoJ. Pemerintah akan terus berkoordinasi erat dengan BoJ. Reaksi pasar USD/JPY terakhir terlihat berpindah tangan pada 151,94s, turun 0,11% sejauh ini. FAQ Bank of Japan Bank of Japan (BoJ) adalah bank sentral Jepang, yang menetapkan kebijakan moneter di negara tersebut. Mandatnya adalah menerbitkan uang kertas dan melaksanakan kontrol mata uang dan moneter untuk memastikan stabilitas harga, yang berarti target inflasi sekitar 2%. Bank of Japan memulai kebijakan moneter yang sangat longgar pada 2013 untuk menstimulasi ekonomi dan mendorong inflasi di tengah lingkungan inflasi rendah. Kebijakan bank tersebut didasarkan pada Quantitative and Qualitative Easing (QQE), atau mencetak uang untuk membeli aset seperti obligasi pemerintah atau perusahaan untuk menyediakan likuiditas. Pada 2016, bank tersebut meningkatkan strateginya dan semakin melonggarkan kebijakan dengan pertama-tama memperkenalkan suku bunga negatif dan kemudian secara langsung mengontrol imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahunnya. Pada Maret 2024, BoJ menaikkan suku bunga, secara efektif mundur dari sikap kebijakan moneter yang sangat longgar. Stimulus besar Bank tersebut menyebabkan Yen terdepresiasi terhadap mata uang utama lainnya. Proses ini memburuk pada 2022 dan 2023 karena meningkatnya perbedaan kebijakan antara Bank of Japan dan bank sentral utama lainnya, yang memilih untuk menaikkan suku bunga secara tajam untuk melawan tingkat inflasi tertinggi dalam beberapa dekade. Kebijakan BoJ menyebabkan pelebaran diferensial dengan mata uang lain, menarik turun nilai Yen. Tren ini sebagian berbalik pada 2024, ketika BoJ memutuskan untuk meninggalkan sikap kebijakan yang sangat longgar. Yen yang lebih lemah dan...