Siklus pasca-halving Bitcoin, yang saat ini sedang berlangsung, secara historis telah menunjukkan pergerakan harga yang serupa dari waktu ke waktu. Namun, siklus tersebut mungkin sedang mengalami perubahan. Minat institusional terhadap BTC telah memengaruhi iklim ekonomi untuk mata uang kripto, seperti yang akan kita bahas...

Prediksi harga BTC: Mengapa siklus pasca-Halving ini bisa berbeda

Oleh: Crypto.news
2025/10/14 04:52
Ringkasan
  • Harga BTC diperdagangkan sekitar $114.600, sekitar 18 bulan setelah halving 2024.
  • Analis mencatat fase pasca-halving ini terlihat sangat berbeda. Kurang eksplosif, lebih institusional, dan semakin terkait dengan kondisi makro.
  • Prediksi harga BTC sekarang kurang bergantung pada dinamika penambang dan lebih pada likuiditas, arus masuk ETF, dan sentimen risiko pasar yang lebih luas.

Siklus pasca-halving Bitcoin, yang sedang berlangsung, secara historis menunjukkan pergerakan harga yang serupa dari waktu ke waktu. Namun, siklus tersebut mungkin sedang mengalami perubahan. Minat institusional pada BTC telah memengaruhi iklim ekonomi untuk mata uang kripto, seperti yang akan kita bahas di bawah ini.

Skenario harga BTC saat ini

BTC price prediction: Why this post-Halving cycle could be different - 1

Bitcoin (BTC) berpindah tangan mendekati $114.600 saat artikel ini ditulis, tetap stabil setelah beberapa sesi yang bergejolak. Mata uang kripto terbesar di dunia ini tetap naik sekitar 43% sejak halving 2024, jauh di bawah rata-rata historis yang biasanya melihat lonjakan lebih dari 200% dalam periode yang sama.

Volume perdagangan telah menurun, dan antusiasme ritel tampak lebih tenang dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Namun, jaringan yang mendasarinya tetap kuat: hash rate terus meningkat, pendapatan penambang mulai stabil, dan arus masuk institusional melalui ETF spot memberikan dasar permintaan yang stabil.

Campuran momentum ritel yang lebih lambat dan kehadiran institusional yang lebih kuat membuat banyak orang bertanya-tanya apakah siklus 2024-2025 menandai akhir dari ritme empat tahun tradisional Bitcoin.

Faktor positif pada harga BTC

Para optimis berpendapat bahwa meskipun siklus ini mungkin lebih lambat, pada akhirnya bisa terbukti lebih berkelanjutan. Arus masuk ETF, adopsi oleh negara, dan eksposur neraca perusahaan semuanya membentuk kembali struktur pasar Bitcoin. Jika kondisi likuiditas membaik dan bank sentral terus melonggarkan kebijakan, BTC bisa membangun dasarnya menuju $130.000-$150.000 dalam beberapa bulan ke depan.

Pembelian institusional juga telah mengubah dinamika pasca-halving. Di mana spekulasi ritel dulu mendorong pergerakan parabolik, arus masuk yang konsisten dari dana dan ETF sekarang mendukung struktur harga yang lebih stabil dan tangguh. Ini menunjukkan bahwa kenaikan berikutnya bisa datang melalui akumulasi daripada hype.

Kondisi makro tetap menjadi kunci, penurunan imbal hasil, inflasi yang stabil, dan dolar yang melemah semuanya akan memberikan angin segar bagi Bitcoin menjelang 2026.

Faktor negatif untuk harga BTC

Namun, tidak semua orang yakin bahwa siklus ini hanya "berevolusi." Beberapa analis memperingatkan bahwa kinerja pasca-halving yang tenang mungkin menandakan memudarnya kekuatan struktural. Kenaikan Bitcoin sejak April 2024 adalah yang terlemah dari periode pasca-halving yang pernah tercatat.

Jika kondisi makro mengencang melalui inflasi yang meningkat kembali, suku bunga yang lebih tinggi, atau tekanan likuiditas, aset berisiko bisa terkoreksi, dan Bitcoin mungkin kembali ke zona $100.000-$95.000. Penembusan di bawah kisaran itu kemungkinan akan memicu koreksi yang lebih dalam, berpotensi menuju $80.000, karena posisi long dengan leverage mulai terbuka.

Skeptis juga menyoroti bahwa akumulasi institusional bisa bekerja dua arah: ketika permintaan ETF melambat, koreksi harga bisa dipercepat, memperbesar pergerakan ke bawah.

Prediksi harga BTC berdasarkan level saat ini

Rentang jangka pendek Bitcoin berada di antara $100.000 dan $130.000, dengan kedua sisi yang diperebutkan dengan ketat. Pergerakan berkelanjutan di atas $130.000 bisa membuka pintu ke $150.000+, mengkonfirmasi fase baru dari pasar bull. Sebaliknya, penurunan di bawah $100.000 kemungkinan akan membawa volatilitas yang diperbarui dan sentimen risk-off yang lebih luas.

Secara keseluruhan, prediksi harga Bitcoin ini mencerminkan siklus dalam transisi. Dampak tradisional halving telah diencerkan oleh permintaan ETF, likuiditas makro, dan posisi institusional. Apakah ini menandai pergeseran permanen atau jeda sementara dalam ritme boom-bust Bitcoin tetap menjadi pertanyaan kunci, tetapi satu hal yang jelas: aturan dari playbook halving lama tidak lagi berlaku.

Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili saran investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan pendidikan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

