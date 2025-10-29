Bubblemaps: Aktivitas penyihir terdeteksi selama pra-pemesanan MEGA

PANews melaporkan pada tanggal 29 Oktober bahwa platform analitik blockchain Bubblemaps mempublikasikan artikel di platform X yang menyatakan bahwa aktivitas Sybil terdeteksi dalam penjualan awal MegaETH (MEGA), dengan sekitar 20 entitas menggunakan beberapa dompet yang saling terhubung untuk melakukan staking, melebihi batas $186.000. Echo menerapkan proses Know Your Customer (KYC) yang ketat untuk semua pengguna. Namun, pengguna mungkin masih dapat melakukan staking beberapa kali menggunakan ID yang berbeda (misalnya, ID dari teman atau keluarga). PANews melaporkan pada tanggal 29 Oktober bahwa platform analitik blockchain Bubblemaps mempublikasikan artikel di platform X yang menyatakan bahwa aktivitas Sybil terdeteksi dalam penjualan awal MegaETH (MEGA), dengan sekitar 20 entitas menggunakan beberapa dompet yang saling terhubung untuk melakukan staking, melebihi batas $186.000. Echo menerapkan proses Know Your Customer (KYC) yang ketat untuk semua pengguna. Namun, pengguna mungkin masih dapat melakukan staking beberapa kali menggunakan ID yang berbeda (misalnya, ID dari teman atau keluarga).