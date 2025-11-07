BursaDEX+
Harga live DASH hari ini adalah 117.41 USD. Lacak informasi harga aktual DASH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DASH dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live DASH (DASH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:22 (UTC+8)

Informasi Harga DASH (DASH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 94.8
$ 94.8$ 94.8
Low 24 Jam
$ 137
$ 137$ 137
High 24 Jam

$ 94.8
$ 94.8$ 94.8

$ 137
$ 137$ 137

$ 1,642.219970703125
$ 1,642.219970703125$ 1,642.219970703125

$ 0.21389900147914886
$ 0.21389900147914886$ 0.21389900147914886

+7.44%

+2.37%

+161.02%

+161.02%

Harga aktual DASH (DASH) adalah $ 117.41. Selama 24 jam terakhir, DASH diperdagangkan antara low $ 94.8 dan high $ 137, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDASH adalah $ 1,642.219970703125, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.21389900147914886.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DASH telah berubah sebesar +7.44% selama 1 jam terakhir, +2.37% selama 24 jam, dan +161.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DASH (DASH)

No.58

$ 1.46B
$ 1.46B$ 1.46B

$ 62.65M
$ 62.65M$ 62.65M

$ 2.22B
$ 2.22B$ 2.22B

12.47M
12.47M 12.47M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,473,674.46362688
12,473,674.46362688 12,473,674.46362688

65.99%

0.03%

2014-01-01 00:00:00

$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138

DASH

Kapitalisasi Pasar DASH saat ini adalah $ 1.46B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.65M. Suplai beredar DASH adalah 12.47M, dan total suplainya sebesar 12473674.46362688. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.22B.

Riwayat Harga DASH (DASH) USD

Pantau perubahan harga DASH untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.7182+2.37%
30 Days$ +87.37+290.84%
60 Hari$ +92.04+362.79%
90 Hari$ +94.77+418.59%
Perubahan Harga DASH Hari Ini

Hari ini, DASH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +2.7182 (+2.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DASH 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +87.37 (+290.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DASH 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DASH terlihat mengalami perubahan $ +92.04 (+362.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DASH 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +94.77 (+418.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DASH (DASH)?

Lihat halaman Riwayat Harga DASH sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

DASH tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DASH Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DASH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DASH di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DASH dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DASH (USD)

Berapa nilai DASH (DASH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DASH (DASH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DASH.

Cek prediksi harga DASH sekarang!

Tokenomi DASH (DASH)

Memahami tokenomi DASH (DASH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DASH sekarang!

Cara membeli DASH (DASH)

Ingin mengetahui cara membeli DASH? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DASH di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DASH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DASH

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DASH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DASH
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DASH

Berapa nilai DASH (DASH) hari ini?
Harga live DASH dalam USD adalah 117.41 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DASH ke USD saat ini?
Harga DASH ke USD saat ini adalah $ 117.41. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DASH?
Kapitalisasi pasar DASH adalah $ 1.46B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DASH?
Suplai beredar DASH adalah 12.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DASH?
DASH mencapai harga ATH sebesar 1,642.219970703125 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DASH?
DASH mencapai harga ATL 0.21389900147914886 USD.
Berapa volume perdagangan DASH?
Volume perdagangan 24 jam live DASH adalah $ 62.65M USD.
Akankah harga DASH naik lebih tinggi tahun ini?
DASH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DASH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 DASH = 117.41 USD

