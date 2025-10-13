Build Station Warsaw untuk Startup Berbasis Solana Akan Diselenggarakan di Warsawa

Komunitas Superteam Poland, yang mendukung pengembang di ekosistem Solana, telah mengumumkan pembukaan Build Station Warsaw, sebuah hub gratis selama 10 hari untuk startup yang bekerja dengan teknologi blockchain. Hal ini dinyatakan dalam siaran pers yang dibagikan oleh penyelenggara kepada Incrypted.
Menurut pernyataan tersebut, acara akan berlangsung dari 20 hingga 29 Oktober 2025 di lantai 40 Warsaw Spire, dan pada 30 Oktober, Demo Day akan diadakan di Rotunda PKO BP, di mana tim-tim akan mempresentasikan proyek mereka kepada investor dan mentor.
Selain itu, dukungan media untuk acara ini disediakan oleh Incrypted, yang menjadi mitra media utama acara tersebut.
Inisiatif ini bertujuan untuk mempersiapkan pengembang untuk berpartisipasi dalam Global Solana Colosseum Hackathon, kompetisi startup utama dari ekosistem Solana dengan dana hadiah sebesar $2,5 juta, kesempatan untuk menerima investasi putaran pre-seed dari dana ventura Colosseum, dan akses ke akselerator untuk sepuluh tim teratas, kata tim tersebut.
Menurut komunitas, hackathon ini telah membuktikan efektivitasnya untuk ekosistem Polandia: proyek-proyek seperti Reflect, Tempo, Darklake, dan Action Codes Protocol, yang kemudian mendapatkan pengakuan internasional dan pendanaan awal, dimulai dengan edisi-edisi sebelumnya.
Peserta Build Station Warsaw akan memiliki akses gratis ke ruang kerja, lokakarya ahli, dan sesi teknis. Program ini akan mencakup topik mulai dari validasi produk dan penulisan kode hingga pitch deck dan penggalangan dana, kata pernyataan tersebut.
Mentor dari Solana Foundation, mitra ekosistem, dan komunitas Web3 lokal akan memberikan saran selama operasi hub.
Siaran pers menekankan bahwa acara final, Demo Day, akan mempertemukan tim, investor, mentor, dan anggota komunitas. Proyek-proyek terbaik akan dapat bersaing untuk hibah lokal dan hadiah senilai lebih dari $10.000, serta menerima eksposur penting dan umpan balik sebelum hackathon global.
Pendaftaran untuk Build Station Warsaw terbuka di sini.