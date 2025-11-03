BursaDEX+
Harga Cardano (ADA): Beruang Mendorong Token Di Bawah $0,60 Sementara Paus Mengakumulasi

Oleh: Coincentral
2025/11/03 17:24
Cardano
ADA$0.5653-1.58%
EPNS
PUSH$0.01475+0.13%
TokenFi
TOKEN$0.007068-3.07%
Moonveil
MORE$0.005065-3.70%

TLDR

  • Harga Cardano turun lebih dari 6% pada hari Senin, jatuh di bawah $0,58 dan memperpanjang penurunan 10% minggu lalu
  • Alamat aktif harian menurun dari 32.115 pada 11 Oktober menjadi 24.280 pada hari Senin, menunjukkan aktivitas jaringan yang berkurang
  • Rasio long-to-short mencapai 0,75, terendah dalam sebulan, dengan lebih banyak trader bertaruh pada penurunan harga
  • Aktivitas whale menunjukkan pemegang besar memindahkan ADA senilai jutaan dolar dari bursa untuk penyimpanan jangka panjang
  • Lebih dari 100.000 dompet baru ditambahkan dalam 60 hari terakhir, menunjukkan partisipasi jaringan yang berkembang

Harga Cardano jatuh di bawah $0,58 pada hari Senin karena tekanan bearish terus meningkat. Penurunan tersebut mewakili penurunan 6% untuk hari itu dan memperpanjang penurunan 10% minggu sebelumnya.

Cardano (ADA) PriceCardano (ADA) Price

Data on-chain menggambarkan gambaran bearish untuk cryptocurrency tersebut. Alamat aktif harian di jaringan Cardano turun menjadi 24.280 pada hari Senin. Ini menandai penurunan dari 32.115 alamat yang tercatat pada 11 Oktober.

Jumlah alamat yang menurun telah menjadi tren konsisten sejak Agustus. Aktivitas jaringan yang lebih rendah biasanya menunjukkan berkurangnya permintaan untuk penggunaan blockchain.

Cardano's Daily Active Addresses chart. Source: SantimentSource: Santiment

Data derivatif mendukung pandangan bearish. Rasio long-to-short untuk ADA berada di 0,75 pada hari Senin, pembacaan terendah dalam sebulan. Angka di bawah satu ini berarti lebih banyak trader bertaruh pada penurunan harga daripada kenaikan.

Indikator teknis menunjukkan kelemahan dalam momentum ADA. Relative Strength Index menunjukkan 32 pada grafik harian, di bawah level netral 50. Garis Moving Average Convergence Divergence sedang konvergen dengan batang hijau yang menyusut.

ADA menghadapi penolakan di level resistensi $0,70 minggu lalu sebelum memulai penurunannya. Level support berikutnya berada di $0,49 jika tren menurun berlanjut.

Akumulasi Whale Menunjukkan Cerita Berbeda

Pemegang besar tampaknya mengambil pandangan berbeda tentang prospek Cardano. Pelacakan on-chain menunjukkan transfer whale senilai jutaan dolar meninggalkan bursa. Pergerakan keluar dari bursa ini biasanya menunjukkan rencana akumulasi jangka panjang.

Rentang harga $0,58 hingga $0,60 telah berfungsi sebagai zona support utama. ADA telah memantul dari level ini beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Zona ini selaras dengan rata-rata pergerakan 200 hari dan titik rendah struktural sebelumnya.

Pertumbuhan Jaringan Berlanjut Meskipun Harga Lemah

Jaringan Cardano menambahkan lebih dari 100.000 dompet baru dalam 60 hari terakhir. Pertumbuhan ini menunjukkan pengguna masih aktif bergabung dan terlibat dengan ekosistem.

Ekspansi dompet yang stabil terjadi selama periode konsolidasi pasar yang lebih luas. Pertumbuhan dompet baru sering terjadi sebelum pemulihan harga di pasar cryptocurrency.

Analisis teknis mengidentifikasi potensi formasi double-bottom yang berkembang di dekat rentang $0,58 hingga $0,60. Penutupan yang terkonfirmasi di atas $0,66 hingga $0,68 dapat memvalidasi pola ini. Target terukur untuk formasi seperti itu akan menjadi $0,74 hingga $0,80.

Beberapa analis mencatat struktur pembalikan melingkar yang terbentuk pada grafik empat jam. Pola ini menyerupai formasi kepala-dan-bahu terbalik di sekitar level $0,60.

Pandangan alternatif menunjukkan koreksi yang lebih dalam masih bisa terjadi. Satu analisis Elliott Wave menunjukkan pola koreksi A-B-C yang sedang berlangsung. Skenario ini akan melihat ADA berpotensi menguji kembali zona $0,51 hingga $0,52 sebelum membentuk dasar yang lebih kuat.

Harga diperdagangkan di $0,57 pada saat pelaporan, dengan level $0,60 berfungsi sebagai garis antara kelanjutan bearish dan tanda-tanda pemulihan awal.

Postingan Cardano (ADA) Price: Bears Push Token Below $0.60 While Whales Accumulate pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

