Ant China, JD.com Menghentikan Rencana Stablecoin Hong Kong Setelah Peringatan Beijing

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Dua pemain teknologi utama China, Ant Group dan JD.com, telah menunda ambisi mereka untuk menerbitkan stablecoin di Hong Kong, menyusul sinyal jelas dari Beijing bahwa penerbitan mata uang sektor swasta semacam itu mungkin dilarang untuk saat ini. Selama musim panas, kedua perusahaan telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan program percontohan baru Hong Kong untuk token berbasis fiat. Ant telah mengumumkan rencana untuk mengajukan lisensi penerbitan stablecoin di wilayah tersebut setelah rezim lisensinya mulai berlaku pada 1 Agustus. JD.com juga dilaporkan melakukan lobi untuk stablecoin berorientasi yuan lepas pantai melalui Hong Kong. Impian Stablecoin Hong Kong Menghadapi Resistensi Daratan Utama Namun, suasana telah berubah. Financial Times melaporkan pada hari Minggu bahwa pejabat dari People's Bank of China (PBoC) dan Cyberspace Administration of China (CAC) menginstruksikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghentikan atau membatalkan langkah penerbitan atau dukungan stablecoin dari Hong Kong. Kekhawatiran utama mereka adalah jika perusahaan teknologi besar atau perusahaan pialang mulai menerbitkan token yang berfungsi seperti mata uang, hal itu dapat melemahkan otoritas bank sentral. Seseorang memberi tahu FT bahwa regulator berfokus untuk memastikan bahwa hak menerbitkan uang tetap berada di tangan negara, bukan perusahaan swasta. Rezim lisensi stablecoin Hong Kong telah menciptakan frontier baru. Bank sentral de facto wilayah tersebut, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), meluncurkan kerangka kerja setelah undang-undang disahkan pada Mei, membuka saluran bagi penerbit token yang didukung mata uang fiat. Pejabat Beralih dari Antusiasme ke Pengendalian Terhadap Stablecoin Hong Kong Beberapa pejabat di daratan China awalnya melihat program ini sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan renminbi melampaui batas nasional. Mereka percaya bahwa stablecoin yang dipatok pada yuan yang diterbitkan melalui Hong Kong dapat membantu melawan dominasi token yang didukung dolar AS di seluruh dunia. Namun, optimisme itu memudar pada akhir Agustus. Dalam forum tertutup, mantan gubernur PBoC Zhou Xiaochuan mendesak pendekatan yang lebih hati-hati. Dia memperingatkan bahwa stablecoin dapat dengan mudah menjadi sarana spekulasi atau bahkan penipuan. Dia juga mempertanyakan apakah mereka benar-benar menambah nilai pada pembayaran ritel sehari-hari. Pada saat itu, nada Beijing telah jelas berubah. Regulator mulai memprioritaskan stabilitas keuangan dan kontrol negara daripada inovasi cepat di ruang mata uang digital. Tarik-Menarik Muncul Antara Keterbukaan Hong Kong dan Kontrol Beijing Regulator memperjelas bahwa perusahaan swasta yang menerbitkan token seperti mata uang harus mengalah pada prioritas China untuk mempertahankan kontrol moneter. Inovasi, menurut pandangan mereka, tidak boleh mengorbankan kedaulatan. Bagi Ant dan JD.com, waktunya tidak bisa lebih sensitif. Pada Juni, Ant mengumumkan rencana untuk mengajukan lisensi stablecoin. Namun pada pertengahan Oktober, kedua perusahaan diam-diam mundur, mengikuti panduan Beijing untuk berhenti. Langkah ini menangkap ketegangan yang berkembang antara dorongan Hong Kong untuk membangun pusat aset digital global dan preferensi Beijing untuk pengendalian. Sementara Hong Kong terus menerima aplikasi, otoritas telah memperingatkan bahwa hanya beberapa lisensi yang akan disetujui pada awalnya, dan hanya setelah pengawasan ketat.Dua pemain teknologi utama China, Ant Group dan JD.com, telah menunda ambisi mereka untuk menerbitkan stablecoin di Hong Kong, menyusul sinyal jelas dari Beijing bahwa penerbitan mata uang sektor swasta semacam itu mungkin dilarang untuk saat ini. Selama musim panas, kedua perusahaan telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan program percontohan baru Hong Kong untuk token berbasis fiat. Ant telah mengumumkan rencana untuk mengajukan lisensi penerbitan stablecoin di wilayah tersebut setelah rezim lisensinya mulai berlaku pada 1 Agustus. JD.com juga dilaporkan melakukan lobi untuk stablecoin berorientasi yuan lepas pantai melalui Hong Kong. Impian Stablecoin Hong Kong Menghadapi Resistensi Daratan Utama Namun, suasana telah berubah. Financial Times melaporkan pada hari Minggu bahwa pejabat dari People's Bank of China (PBoC) dan Cyberspace Administration of China (CAC) menginstruksikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghentikan atau membatalkan langkah penerbitan atau dukungan stablecoin dari Hong Kong. Kekhawatiran utama mereka adalah jika perusahaan teknologi besar atau perusahaan pialang mulai menerbitkan token yang berfungsi seperti mata uang, hal itu dapat melemahkan otoritas bank sentral. Seseorang memberi tahu FT bahwa regulator berfokus untuk memastikan bahwa hak menerbitkan uang tetap berada di tangan negara, bukan perusahaan swasta. Rezim lisensi stablecoin Hong Kong telah menciptakan frontier baru. Bank sentral de facto wilayah tersebut, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), meluncurkan kerangka kerja setelah undang-undang disahkan pada Mei, membuka saluran bagi penerbit token yang didukung mata uang fiat. Pejabat Beralih dari Antusiasme ke Pengendalian Terhadap Stablecoin Hong Kong Beberapa pejabat di daratan China awalnya melihat program ini sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan renminbi melampaui batas nasional. Mereka percaya bahwa stablecoin yang dipatok pada yuan yang diterbitkan melalui Hong Kong dapat membantu melawan dominasi token yang didukung dolar AS di seluruh dunia. Namun, optimisme itu memudar pada akhir Agustus. Dalam forum tertutup, mantan gubernur PBoC Zhou Xiaochuan mendesak pendekatan yang lebih hati-hati. Dia memperingatkan bahwa stablecoin dapat dengan mudah menjadi sarana spekulasi atau bahkan penipuan. Dia juga mempertanyakan apakah mereka benar-benar menambah nilai pada pembayaran ritel sehari-hari. Pada saat itu, nada Beijing telah jelas berubah. Regulator mulai memprioritaskan stabilitas keuangan dan kontrol negara daripada inovasi cepat di ruang mata uang digital. Tarik-Menarik Muncul Antara Keterbukaan Hong Kong dan Kontrol Beijing Regulator memperjelas bahwa perusahaan swasta yang menerbitkan token seperti mata uang harus mengalah pada prioritas China untuk mempertahankan kontrol moneter. Inovasi, menurut pandangan mereka, tidak boleh mengorbankan kedaulatan. Bagi Ant dan JD.com, waktunya tidak bisa lebih sensitif. Pada Juni, Ant mengumumkan rencana untuk mengajukan lisensi stablecoin. Namun pada pertengahan Oktober, kedua perusahaan diam-diam mundur, mengikuti panduan Beijing untuk berhenti. Langkah ini menangkap ketegangan yang berkembang antara dorongan Hong Kong untuk membangun pusat aset digital global dan preferensi Beijing untuk pengendalian. Sementara Hong Kong terus menerima aplikasi, otoritas telah memperingatkan bahwa hanya beberapa lisensi yang akan disetujui pada awalnya, dan hanya setelah pengawasan ketat.

Ant China, JD.com Menghentikan Rencana Stablecoin Hong Kong Setelah Peringatan Beijing

Oleh: CryptoNews
2025/10/20 11:14
ANTTIME
ANT$0.000290776-6.73%
COM
COM$0.006153-19.82%
CyberKongz
KONG$0.00346-0.28%

Dua pemain teknologi utama China, Ant Group dan JD.com, telah menunda ambisi mereka untuk menerbitkan stablecoin di Hong Kong, menyusul sinyal jelas dari Beijing bahwa penerbitan mata uang sektor swasta semacam itu mungkin dilarang untuk saat ini.

Selama musim panas, kedua perusahaan telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan program percontohan baru Hong Kong untuk token yang didukung fiat. Ant telah mengumumkan rencana untuk mengajukan lisensi penerbitan stablecoin di wilayah tersebut setelah rezim lisensinya mulai berlaku pada 1 Agustus.

JD.com juga dilaporkan melakukan lobi untuk stablecoin berorientasi yuan lepas pantai melalui Hong Kong.

Impian Stablecoin Hong Kong Menghadapi Resistensi Daratan Utama

Namun, suasana telah berubah. Financial Times melaporkan pada hari Minggu bahwa pejabat di Bank Rakyat China (PBoC) dan Administrasi Dunia Maya China (CAC) menginstruksikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghentikan atau mengabaikan langkah-langkah untuk menerbitkan atau mendukung stablecoin dari Hong Kong.

Kekhawatiran utama mereka adalah jika perusahaan teknologi besar atau pialang mulai menerbitkan token yang berfungsi seperti mata uang, hal itu dapat melemahkan otoritas bank sentral. Seseorang memberi tahu FT bahwa regulator berfokus untuk memastikan bahwa hak untuk menerbitkan uang tetap berada di tangan negara, bukan perusahaan swasta.

Rezim lisensi stablecoin Hong Kong telah menciptakan frontier baru. Bank sentral de facto wilayah tersebut, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), meluncurkan kerangka kerja setelah undang-undang disahkan pada Mei, membuka saluran bagi penerbit token yang didukung mata uang fiat.

Pejabat Beralih dari Antusiasme ke Pengendalian Terhadap Stablecoin Hong Kong

Beberapa pejabat di daratan China awalnya melihat program tersebut sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan renminbi melampaui batas nasional. Mereka percaya bahwa stablecoin yang dipatok pada yuan yang diterbitkan melalui Hong Kong dapat membantu melawan dominasi token yang didukung dolar AS di seluruh dunia.

Namun, optimisme itu memudar pada akhir Agustus. Dalam forum tertutup, mantan gubernur PBoC Zhou Xiaochuan mendesak pendekatan yang lebih hati-hati. Dia memperingatkan bahwa stablecoin dapat dengan mudah menjadi sarana spekulasi atau bahkan penipuan. Dia juga mempertanyakan apakah mereka benar-benar menambah nilai pada pembayaran ritel sehari-hari.

Pada saat itu, nada Beijing telah jelas berubah. Regulator mulai memprioritaskan stabilitas keuangan dan kontrol negara daripada inovasi cepat di ruang mata uang digital.

Tarik Menarik Muncul Antara Keterbukaan Hong Kong dan Kontrol Beijing

Regulator memperjelas bahwa perusahaan swasta yang menerbitkan token seperti mata uang harus mengalah pada prioritas China untuk mempertahankan kontrol moneter. Inovasi, menurut pandangan mereka, tidak dapat datang dengan mengorbankan kedaulatan.

Bagi Ant dan JD.com, waktunya tidak bisa lebih sensitif. Pada Juni, Ant mengumumkan rencana untuk mengajukan lisensi stablecoin. Namun pada pertengahan Oktober, kedua perusahaan diam-diam mundur, mengikuti panduan Beijing untuk berhenti.

Langkah ini menangkap ketegangan yang berkembang antara dorongan Hong Kong untuk membangun pusat aset digital global dan preferensi Beijing untuk pengendalian. Sementara Hong Kong terus menerima aplikasi, otoritas telah memperingatkan bahwa hanya beberapa lisensi yang akan disetujui pada awalnya, dan hanya setelah pengawasan ketat.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06163-4.53%
Starpower
STAR$0.12265-0.64%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+0.80%
Wink
LIKE$0.004803-0.29%
Bagikan
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.00136-45.38%
Arweave
AR$5.522-22.22%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,423.30
$102,423.30$102,423.30

+0.69%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,451.90
$3,451.90$3,451.90

+2.22%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.69
$159.69$159.69

+1.92%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2786
$2.2786$2.2786

+0.98%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$611.77
$611.77$611.77

+19.70%