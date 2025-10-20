Ant China, JD.com Menghentikan Rencana Stablecoin Hong Kong Setelah Peringatan Beijing

Dua pemain teknologi utama China, Ant Group dan JD.com, telah menunda ambisi mereka untuk menerbitkan stablecoin di Hong Kong, menyusul sinyal jelas dari Beijing bahwa penerbitan mata uang sektor swasta semacam itu mungkin dilarang untuk saat ini. Selama musim panas, kedua perusahaan telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan program percontohan baru Hong Kong untuk token berbasis fiat. Ant telah mengumumkan rencana untuk mengajukan lisensi penerbitan stablecoin di wilayah tersebut setelah rezim lisensinya mulai berlaku pada 1 Agustus. JD.com juga dilaporkan melakukan lobi untuk stablecoin berorientasi yuan lepas pantai melalui Hong Kong. Impian Stablecoin Hong Kong Menghadapi Resistensi Daratan Utama Namun, suasana telah berubah. Financial Times melaporkan pada hari Minggu bahwa pejabat dari People's Bank of China (PBoC) dan Cyberspace Administration of China (CAC) menginstruksikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghentikan atau membatalkan langkah penerbitan atau dukungan stablecoin dari Hong Kong. Kekhawatiran utama mereka adalah jika perusahaan teknologi besar atau perusahaan pialang mulai menerbitkan token yang berfungsi seperti mata uang, hal itu dapat melemahkan otoritas bank sentral. Seseorang memberi tahu FT bahwa regulator berfokus untuk memastikan bahwa hak menerbitkan uang tetap berada di tangan negara, bukan perusahaan swasta. Rezim lisensi stablecoin Hong Kong telah menciptakan frontier baru. Bank sentral de facto wilayah tersebut, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), meluncurkan kerangka kerja setelah undang-undang disahkan pada Mei, membuka saluran bagi penerbit token yang didukung mata uang fiat. Pejabat Beralih dari Antusiasme ke Pengendalian Terhadap Stablecoin Hong Kong Beberapa pejabat di daratan China awalnya melihat program ini sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan renminbi melampaui batas nasional. Mereka percaya bahwa stablecoin yang dipatok pada yuan yang diterbitkan melalui Hong Kong dapat membantu melawan dominasi token yang didukung dolar AS di seluruh dunia. Namun, optimisme itu memudar pada akhir Agustus. Dalam forum tertutup, mantan gubernur PBoC Zhou Xiaochuan mendesak pendekatan yang lebih hati-hati. Dia memperingatkan bahwa stablecoin dapat dengan mudah menjadi sarana spekulasi atau bahkan penipuan. Dia juga mempertanyakan apakah mereka benar-benar menambah nilai pada pembayaran ritel sehari-hari. Pada saat itu, nada Beijing telah jelas berubah. Regulator mulai memprioritaskan stabilitas keuangan dan kontrol negara daripada inovasi cepat di ruang mata uang digital. Tarik-Menarik Muncul Antara Keterbukaan Hong Kong dan Kontrol Beijing Regulator memperjelas bahwa perusahaan swasta yang menerbitkan token seperti mata uang harus mengalah pada prioritas China untuk mempertahankan kontrol moneter. Inovasi, menurut pandangan mereka, tidak boleh mengorbankan kedaulatan. Bagi Ant dan JD.com, waktunya tidak bisa lebih sensitif. Pada Juni, Ant mengumumkan rencana untuk mengajukan lisensi stablecoin. Namun pada pertengahan Oktober, kedua perusahaan diam-diam mundur, mengikuti panduan Beijing untuk berhenti. Langkah ini menangkap ketegangan yang berkembang antara dorongan Hong Kong untuk membangun pusat aset digital global dan preferensi Beijing untuk pengendalian. Sementara Hong Kong terus menerima aplikasi, otoritas telah memperingatkan bahwa hanya beberapa lisensi yang akan disetujui pada awalnya, dan hanya setelah pengawasan ketat. 