Pasar kripto kehilangan $100 miliar dalam kapitalisasi pasar sementara S&P mencapai rekor tertinggi baru

Bitcoin turun lebih dari 4 persen mendekati $111.000 pada hari Rabu saat ekuitas AS mencapai rekor tertinggi baru menjelang keputusan Federal Reserve, perbedaan yang lebih didorong oleh posisi dan arus kripto daripada risiko makro yang luas.

Nvidia melampaui nilai pasar $5 triliun, mengkonsentrasikan keuntungan saham pada segelintir pemimpin AI bahkan saat kripto mengurangi risiko menjelang peristiwa berisiko, menurut Reuters.

Aset Harga (USD) Tertinggi Intraday Terendah Intraday Bitcoin (BTC) $111.686 $115.498 $111.047

Posisi dibangun kembali ke dalam jendela pertemuan, membuat harga lebih sensitif terhadap likuidasi. Open interest di seluruh perpetual dan futures kembali pulih mendekati sekitar $30 miliar minggu ini, dan gelombang likuidasi long yang moderat semalam sudah cukup untuk mendorong harga lebih rendah dalam likuiditas tipis. Ethereum diperdagangkan mendekati $4.000, juga turun lebih dari 4 persen dari level tertinggi 24 jam.

Arus ETF spot, yang mencatat rekor pada awal Oktober, telah menurun secara harian, menghilangkan penawaran marjinal utama sementara investor menunggu kejelasan kebijakan. Arus masuk mingguan tetap positif sebesar $1,03 miliar dalam pembaruan terbaru setelah rekor $5,95 miliar pada minggu yang berakhir 4 Oktober. Dengan saldo bursa mendekati level terendah multi-tahun, float menjadi lebih ketat, sehingga perubahan arus masih ditransmisikan dengan cepat ketika aktivitas kembali meningkat.

Pasar juga mencerna guncangan tarif awal Oktober, mengatur ulang leverage setelah likuidasi long karena berita utama AS/China menekan aset berisiko.

Kedalaman belum kembali ke level September, sehingga ketidakseimbangan yang lebih kecil dapat menggerakkan harga lebih jauh daripada sebelum guncangan, dan sensitivitas meningkat ketika open interest naik.

Ekuitas tidak memberikan dorongan risiko yang luas.

Kekuatan teknologi mega-cap, dipimpin oleh tonggak $5 triliun Nvidia, membawa S&P 500 ke level baru sementara keluasan pasar tetap menjadi perhatian di meja utama. Pengaturan itu memungkinkan saham naik bahkan saat kripto memperdagangkan mikrostrukturnya sendiri.

Menjelang keputusan kebijakan, skenario dasar adalah pemotongan 25 basis poin dengan perlawanan terbatas, kemudian re-beta pasca-acara dalam kripto jika pendanaan kembali normal dan arus masuk bersih ETF kembali meningkat.

Versi yang condong hawkish akan menggabungkan pemotongan dengan panduan yang hati-hati, dolar yang lebih kuat, dan kripto yang bergejolak sementara open interest tetap tinggi dan reli memudar.

Kasus risiko melibatkan berita utama makro atau nada yang tak terduga kuat yang menyalakan kembali likuidasi long dan mendorong BTC menuju dukungan $108.000 hingga $110.000 baru-baru ini, di mana leverage dibangun kembali.

Untuk konfirmasi jangka pendek, perhatikan apakah BTC bertahan di atas $110.000 menjelang penutupan AS, apakah open interest stabil atau menurun setelah acara, apakah ETF spot AS mencetak arus bersih positif dalam dua hingga tiga sesi berikutnya, dan apakah 25 delta put skew menjadi lebih defensif.

Keputusan FOMC dan konferensi pers dijadwalkan hari ini.

Postingan Pasar kripto kehilangan $100 miliar dalam kapitalisasi pasar sementara S&P mencapai rekor tertinggi baru pertama kali muncul di CryptoSlate.