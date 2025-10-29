Pasar Kripto Mengalami Sedikit Penurunan karena Ketakutan Masih Berlanjut

Lanskap kripto telah mengalami penurunan kecil selama 24 jam terakhir. Oleh karena itu, kapitalisasi pasar kripto total telah menyentuh $3,8T setelah penurunan 1,34%. Namun, volume kripto 24 jam telah mengalami kenaikan 5,90%, mencapai angka $171,75B. Bersamaan dengan itu, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto juga berada pada 39 poin, menunjukkan "Ketakutan" yang berkelanjutan.

Bitcoin Turun 0,84% dan Ethereum Mengalami Penurunan 1,96%

Khususnya, aset kripto terkemuka, Bitcoin ($BTC), saat ini berpindah tangan pada harga $112.950,15. Tingkat harga ini menunjukkan penurunan sebesar 0,84% sementara dominasi pasarnya mencapai 59,2%. Selain itu, altcoin unggulan, Ethereum ($ETH), saat ini diperdagangkan hingga $4.019,59. Harga tersebut menunjukkan penurunan 1,96%. Bersamaan dengan itu, dominasi pasar Ethereum ($ETH) saat ini berada di 12,8%.

$AXOME, $TSLA, dan $BEER Memimpin Kenaikan Kripto Hari Ini

Selain itu, kripto dengan kenaikan tertinggi dalam 24 jam terakhir meliputi Axoloti Token ($AXOME), Tesla ($TSLA), dan Beers ($BEER). Secara khusus, $AXOME telah mengalami kenaikan harga yang mencengangkan sebesar 3015,84%, mencapai tingkat harga $0,001483. Selanjutnya, $TSLA telah mengalami kenaikan 1233,59%, menyentuh harga $241,82. Setelah itu, dengan kenaikan 423,22%, $BEER adalah kripto dengan kenaikan tertinggi ketiga, dengan harganya mencapai $0,00006838.

TVL DeFi Turun 1,71% dan Volume Penjualan NFT Mencatat Penurunan 5,05%

Pada saat yang sama, TVL DeFi telah turun menjadi $153,789B, dipimpin oleh penurunan 1,71%. Selain itu, proyek DeFi teratas dalam hal TVL, Aave, telah mencatat penurunan 1,80%, mencapai $39,091B. Namun demikian, ketika berbicara tentang perubahan TVL 1 hari, SmartDEX mendominasi sektor DeFi, mencatat kenaikan 596583% selama dua puluh empat jam.

Di sisi lain, volume penjualan NFT telah turun sebesar 5,05%, mencapai angka $15.356.508. Meski begitu, koleksi NFT dengan penjualan tertinggi, DX Terminal, telah melonjak sebesar 143,98% untuk mencapai posisi $1.609.681.

Visa Memperluas Penggunaan Stablecoin di 4 Rantai saat Australia Mengeluarkan Aturan Kripto

Selanjutnya, pasar kripto juga telah mengalami beberapa perkembangan penting lainnya selama 24 jam. Dalam hal ini, raksasa pembayaran global, Visa, sedang memperluas kemampuan stablecoin-nya di seluruh penerbitan, pembayaran lintas batas, dan penyelesaian di 4 blockchain eksklusif.

Selain itu, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia telah mengeluarkan panduan yang telah lama ditunggu mengenai aset kripto sebelum fase perizinan kripto. Lebih lanjut, Securitize, platform tokenisasi terkenal, akan go public dengan valuasi hingga $1,25B, melalui Cantro SPAC.