Pasar kripto telah mengalami naik turun, tetapi minggu ini perjalanan tersebut miring tajam ke bawah karena token-token utama kehilangan posisi dan para trader berusaha keras mengelola risiko. Dengan indeks acuan S&P 500 yang melaju menuju rekor tertinggi baru, beberapa investor mulai memperlakukan koin digital mereka seperti celengan, mencairkan posisi untuk mendanai pergerakan ke saham yang sedang melonjak.

Harga Kripto Merosot saat Investor Beralih ke Saham dan Likuidasi Melonjak

Oleh: LiveBitcoinNews
2025/10/13 18:16
Pasar kripto telah mengalami naik turun, tetapi minggu ini perjalanannya miring tajam ke bawah saat token-token utama kehilangan nilai dan para trader berusaha keras mengelola risiko. Dengan indeks acuan S&P 500 yang melaju menuju rekor tertinggi baru, beberapa investor mulai memperlakukan koin digital mereka seperti celengan, mencairkan posisi untuk mendanai pergerakan ke saham yang sedang melonjak. 

Ether turun sekitar 9% dalam satu sesi, dan Bitcoin mendekati level $110.000, membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah euforia bulan-bulan sebelumnya akhirnya telah memudar. Para analis mengatakan kemerosotan ini disebabkan oleh biaya kesempatan, mencatat bahwa kekuatan di berbagai saham membuat lebih sulit untuk membenarkan memegang koin dan token spekulatif.

Di tengah penjualan besar-besaran ini, beberapa orang berbisik bahwa peluang bagus mungkin muncul, jenis kripto murah dengan potensi yang muncul ketika nama-nama besar tersandung. Dengan lebih dari 37 juta cryptocurrency unik yang beredar, menurut blog Tangem baru-baru ini, bidang ini sangat padat sehingga reli altcoin yang luas sulit ditemukan, dan kelebihan pasokan ini membantu menjelaskan mengapa kejatuhan mendadak di pasar dapat memicu kaskade likuidasi saat posisi leverage dibongkar dan trader keluar secara massal.

Tentu saja, angka-angka utama hanya menceritakan sebagian dari kisah tersebut. Di balik layar, gelombang besar penjualan paksa melanda pasar pada akhir 21 September ketika posisi Bitcoin dengan leverage senilai sekitar satu miliar dolar lenyap dalam waktu kurang dari satu jam, dan pada keesokan paginya, total likuidasi di posisi long dan short mencapai $1,7 miliar. Akun-akun besar yang membuang ether semakin menguras momentum, dan begitu bot trading dan order stop-loss aktif, pergerakan tersebut membesar seperti bola salju, membuat investor ritel terkejut.

Pada saat yang sama, investor berbondong-bondong masuk ke saham yang tidak ada hubungannya dengan blockchain, mulai dari yang disebut Tujuh Raksasa Teknologi Luar Biasa hingga dana kecerdasan buatan yang baru dibentuk. George Kailas dari Prospero.ai menunjukkan bahwa perdagangan tunggal terbesar yang pernah dilakukan dalam ETF yang melacak raksasa teknologi tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum penjualan kripto, dan diikuti oleh arus masuk berukuran rekor ke ETF yang terkait dengan pembuat chip, robotika, dan bahkan operator bursa. Ketika semua hal lain bergerak naik, ketakutan akan ketinggalan menjadi kekuatan yang kuat.

Itu tidak berarti aset digital sudah tamat. Mike Maloney di Incyt mengatakan guncangan ini mengeluarkan tangan-tangan lemah dan bisa menyiapkan panggung untuk dorongan lebih tinggi lagi setelah harga konsolidasi di sekitar level yang bisa diterima trader. Menurutnya, pasar masih penuh dengan modal, hanya saja berpindah dari satu kantong ke kantong lain, dan jika sejarah bisa menjadi panduan, rekor tertinggi baru bisa muncul setelah periode volatilitas ekstrem. Bagi orang-orang yang masih percaya pada desentralisasi, kuncinya adalah memperhatikan fundamental, mengelola leverage dengan hati-hati, dan, seperti biasa dalam kripto, Anda mempelajarinya sambil berjalan.

Bahkan dengan semua gejolak ini, narasi jangka panjang yang mendorong adopsi kripto, seperti keuangan terdesentralisasi, kepemilikan digital, dan pembayaran lintas batas, tidak hilang. Yang berubah adalah kecepatan spekulasi dan kesediaan trader untuk meminjam terhadap keuntungan masa depan. Belajar menunggangi gelombang-gelombang tersebut tanpa tersapu adalah bagian dari permainan, dan saat ini arus hanya bergerak ke arah yang berbeda.

Artikel Harga Kripto Merosot saat Investor Beralih ke Saham dan Likuidasi Melonjak pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

