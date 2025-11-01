Kripto tertidur sementara AI membangun monopoli set data terkaya

Kripto memperdebatkan fork DeFi sementara perusahaan AI mengunci triliunan token ke dalam pelatihan eksklusif, membangun monopoli dataset permanen. Jendela peluang menutup dengan cepat.
Opini oleh: Ram Kumar, kontributor inti di OpenLedger
Industri kripto menghabiskan satu dekade untuk mengadvokasi desentralisasi. Pada saat yang sama, perusahaan AI membentuk monopoli paling berharga sejak Standard Oil, dan mereka adalah monopoli data yang membuat dominasi protokol terlihat sepele jika dibandingkan. Industri AI diperkirakan akan menghasilkan lebih dari $300 miliar pendapatan pada tahun 2025, terutama melalui model pelatihan pada triliunan token yang diambil dari peneliti, penulis, dan pakar bidang.
Maksimalis Bitcoin bertarung dalam perang ukuran blok. Ethereum memperdebatkan ekstraksi MEV. Sementara itu, OpenAI, Google, dan Anthropic mengambil seluruh korpus pengetahuan manusia, menguncinya dalam pelatihan eksklusif dan membangun benteng yang tidak bisa diatasi oleh jumlah modal atau bakat apapun.
Baca selengkapnya