Denmark Menarik Diri dari Kontrol Obrolan dan Melindungi Pesan Terenkripsi

TLDR

Denmark membatalkan Chat Control, enkripsi dan privasi tetap aman.

Privasi UE menang saat Denmark menghentikan mandat pemindaian pesan.

Tidak ada pemindaian paksa: Denmark mempertahankan enkripsi end-to-end.

Pengguna kripto merayakan mundurnya Denmark dari Chat Control.

Perubahan sikap Denmark melindungi warga UE dari pengawasan massal.

Denmark secara resmi menarik proposal Chat Control yang kontroversial, menghentikan upaya untuk memaksa platform terenkripsi memindai pesan pribadi. Keputusan ini mengikuti penentangan keras dari kelompok privasi, perusahaan teknologi, dan beberapa negara UE. Chat Control akan tetap bersifat sukarela, dan aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp, Signal, dan Telegram tidak akan menghadapi pemindaian wajib.

Enkripsi Tetap Utuh saat Denmark Menghentikan Pemindaian Wajib

Pemerintah Denmark telah mundur dari upaya mendorong Chat Control wajib di seluruh Uni Eropa. Rencana awal mereka mengharuskan semua platform pesan untuk memindai pesan sebelum enkripsi menggunakan teknologi pemindaian sisi klien. Metode ini bertujuan untuk mendeteksi materi ilegal, khususnya konten pelecehan anak, sebelum pesan meninggalkan perangkat pengguna.

Proposal tersebut menghadapi perlawanan kuat dari negara-negara anggota dan pembela hak-hak digital. Kritikus memperingatkan bahwa Chat Control akan melemahkan enkripsi dan membahayakan keamanan data di semua platform. Karena kurangnya konsensus, Denmark merevisi sikapnya untuk mempertahankan partisipasi sukarela oleh perusahaan teknologi.

Langkah ini berarti platform dapat memilih apakah akan mendeteksi konten berbahaya, tetapi mereka tidak wajib melakukannya. Kementerian Kehakiman mengonfirmasi bahwa kompromi yang direvisi akan mengecualikan persyaratan Chat Control wajib. Keputusan Denmark memastikan standar privasi saat ini tetap tidak berubah sementara diskusi berlanjut tentang kerangka kerja masa depan.

Pengguna Kripto Menghindari Risiko Paparan Pengawasan

Aplikasi pesan terenkripsi adalah alat penting bagi banyak pengguna kripto yang bergantung pada komunikasi aman untuk mengelola transaksi digital. Proposal Chat Control memicu kekhawatiran bahwa pemindaian pesan akan mengekspos informasi keuangan sensitif. Tindakan seperti itu dapat membuat platform kurang aman untuk percakapan terkait kripto.

Jika regulasi tersebut disahkan, pengembang dan pengguna platform kripto mungkin telah meninggalkan UE untuk mempertahankan perlindungan privasi. Dengan Denmark mundur dari pemindaian wajib, pengguna kripto kini mempertahankan kemampuan untuk berkomunikasi secara pribadi. Hasil ini membantu melindungi detail dompet, rencana perdagangan, dan diskusi komunitas rahasia.

Kelompok hak digital menekankan bahwa melemahkan enkripsi dapat memperkenalkan kerentanan baru, tidak hanya bagi pengguna kripto tetapi juga masyarakat umum. Penarikan Chat Control oleh Denmark telah membantu menghindari risiko tersebut dan mendukung prinsip keamanan end-to-end. Ruang kripto di Eropa tetap tidak terpengaruh oleh pengawasan pemerintah untuk saat ini.

Perlawanan Politik dan Timeline Kerangka Hukum

Penarikan proposal juga mencerminkan perjuangan Denmark untuk mendapatkan dukungan dari pemain utama UE seperti Jerman. Tanpa dukungan dari negara-negara berpengaruh, Chat Control tidak dapat dilanjutkan di bawah kepresidenan Denmark. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk memprioritaskan kompromi yang lebih luas yang menghormati privasi.

Sistem sukarela saat ini di bawah Regulasi Pelecehan Seksual Anak akan tetap berlaku hingga April 2026. Selama waktu ini, pembuat undang-undang UE diharapkan untuk mengeksplorasi strategi alternatif yang tidak melibatkan perusakan enkripsi. Keputusan Denmark bertujuan untuk membeli waktu dan membangun konsensus untuk pendekatan yang seimbang.

Kepresidenan UE Denmark berakhir pada pertengahan 2026, dengan Irlandia yang akan mengambil alih. Hingga saat itu, fokus akan beralih ke pengembangan alat perlindungan anak yang tidak melanggar privasi pengguna. Chat Control tetap menjadi masalah yang diperdebatkan yang mungkin kembali di bawah proposal berbeda dalam kepresidenan UE di masa depan.

Postingan Denmark Menarik Chat Control dan Melindungi Pesan Terenkripsi pertama kali muncul di CoinCentral.