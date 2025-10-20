Segitiga Dogecoin Utuh: Penutupan Mingguan Di Atas $0,45 Mengatur Sinyal Breakout

Grafik mingguan Dogecoin mempertahankan struktur segitiga simetrisnya. Harga diperdagangkan mendekati $0,20 sambil mempertahankan garis dukungan yang naik yang telah menentukan titik terendah yang lebih tinggi sejak 2022. Pada saat yang sama, resistensi menurun dari puncak 2021 terus membatasi reli, menjaga aksi harga terkompresi. Sumbu bawah panjang terbaru menunjukkan pelanggaran cepat dan klaim ulang cepat [...]
Postingan Segitiga Dogecoin Utuh: Penutupan Mingguan Di Atas $0,45 Menetapkan Sinyal Terobosan pertama kali muncul di CoinChapter.