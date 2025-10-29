Elon Musk Mengungkapkan Rencana untuk Mengubah Armada Tesla Menjadi Superkomputer AI Global

TLDRs;

Musk mengusulkan penggunaan Tesla yang tidak aktif sebagai node dalam jaringan inferensi AI global yang masif.

Armada tersebut dapat menyediakan hingga 100 gigawatt daya komputasi terdistribusi.

Pemilik Tesla mungkin bisa mendapatkan penghasilan dengan menyewakan kapasitas komputasi kendaraan mereka yang tidak terpakai.

Ide ini dapat mengganggu model pusat data terpusat yang didominasi oleh perusahaan teknologi besar.

Elon Musk telah mengisyaratkan apa yang bisa menjadi salah satu idenya yang paling ambisius. Berbicara selama panggilan pendapatan Q3 2025 Tesla pada 22 Oktober, Musk mengusulkan untuk mengubah armada kendaraan listrik global perusahaan menjadi superkomputer AI terdistribusi yang masif.

Dia menjelaskan bahwa seiring mobil Tesla menjadi lebih cerdas dengan chip AI4 dan AI5, mereka mungkin segera memiliki "kecerdasan yang hampir terlalu banyak untuk sebuah mobil."

Logikanya sangat sederhana. Setiap Tesla sudah berisi komputer AI onboard yang kuat, perangkat keras yang mampu menjalankan tugas inferensi kompleks. Ketika mobil-mobil itu diparkir (yang kira-kira 95% dari waktu), daya komputasi itu hanya menganggur. Visi Musk adalah menghubungkan mereka menjadi satu jaringan AI terpadu, mesin inferensi skala planet yang menyaingi, dan mungkin melampaui, kekuatan pusat data terbesar saat ini.

Membayangkan Ulang Pusat Data di Atas Roda

Musk menguraikan skenario di mana puluhan juta, atau bahkan 100 juta, Tesla dapat menyumbangkan sekitar satu kilowatt daya inferensi masing-masing. Secara kolektif, itu adalah 100 gigawatt komputasi AI terdistribusi, tersebar di seluruh benua, didukung oleh baterai yang ada, dan didinginkan secara alami oleh lingkungan.

Untuk memberikan perspektif, itu lebih banyak kapasitas inferensi daripada yang bisa diharapkan oleh sebagian besar raksasa komputasi awan tanpa menghabiskan puluhan miliar dolar untuk infrastruktur.

Permainan Kekuatan Diam-Diam Melawan Perusahaan Teknologi Besar

Sementara Amazon, Google, dan Microsoft menuangkan miliaran dolar ke dalam peternakan server besar yang menghabiskan energi dan membebani jaringan listrik lokal, ide Musk sepenuhnya membalikkan model tersebut. Alih-alih memusatkan kekuatan AI di kompleks industri raksasa, armada Tesla akan mendistribusikannya secara global.

Setiap kendaraan menjadi node dalam jaringan data yang mandiri dan mendinginkan diri sendiri. Tidak perlu pembelian lahan baru, tidak ada menara pendingin besar, dan tidak ada titik kegagalan tunggal. Ini adalah ekosistem digital yang dibangun di atas perangkat keras yang sudah ada, dikelola oleh pemilik, dan terus diperbarui melalui sistem perangkat lunak over-the-air Tesla.

Pendekatan ini dapat memberikan Tesla fleksibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan memanfaatkan mobil yang tidak aktif selama jam-jam tidak sibuk, perusahaan dapat menjalankan model AI skala besar, mendukung klien eksternal, atau bahkan menyalurkan sumber daya komputasi ke proyek-proyeknya sendiri, seperti melatih algoritma mengemudi mandiri atau mendukung xAI, perusahaan riset AI milik Musk.

Model Win-Win untuk Pemilik Tesla

Implikasi ekonomi sama menariknya dengan teknologinya. Jika Tesla memberi kompensasi kepada pemilik mobil untuk menyewakan daya komputasi kendaraan mereka yang tidak aktif, sistem ini bisa menjadi bentuk baru penghasilan pasif. Bayangkan Tesla Anda yang diparkir menghasilkan uang saat Anda tidur, secara efektif mengubah jalan masuk garasi Anda menjadi bagian dari mesin AI terbesar di dunia.

Pengaturan seperti ini juga mendorong efisiensi energi. Dengan menggunakan infrastruktur daya kendaraan yang ada dan menyinkronkan operasi selama jam-jam permintaan jaringan rendah, Tesla dapat mencapai ekosistem komputasi dengan biaya hampir nol. Jenis inovasi ini mewakili konvergensi mobilitas, energi, dan kecerdasan buatan, trifecta yang telah dikejar Musk selama lebih dari satu dekade.

Postingan Elon Musk Mengungkapkan Rencana untuk Mengubah Armada Tesla Menjadi Superkomputer AI Global pertama kali muncul di CoinCentral.