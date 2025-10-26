ETF Ether Mencatat Minggu Kedua Arus Keluar saat Arus Masuk ETF Bitcoin Melonjak

Dana indeks terdaftar bursa (ETF) Ethereum spot telah mencatat dua minggu berturut-turut arus keluar di tengah sentimen investor yang mendingin setelah berbulan-bulan mengalami arus masuk yang kuat.

Menurut data dari SoSoValue, produk Ether (ETH) secara kolektif mencatat penebusan bersih sebesar $243,9 juta untuk minggu yang berakhir pada hari Jumat, menyusul arus keluar minggu sebelumnya sebesar $311 juta.

Data terbaru membawa arus masuk kumulatif di semua ETF spot Ether menjadi $14,35 miliar, dengan total aset bersih sebesar $26,39 miliar, mewakili sekitar 5,55% dari kapitalisasi pasar Ethereum.

Pada hari Jumat, dana tersebut juga mengalami arus keluar sebesar $93,6 juta. ETF ETHA BlackRock memimpin penarikan dengan arus keluar sebesar $100,99 juta, sementara ETHE Grayscale dan ETHW Bitwise mencatat sedikit arus masuk.

Dana Ether melihat arus keluar untuk minggu kedua. Sumber: SoSoValue

ETF Bitcoin spot melihat kekuatan yang diperbarui

Sementara itu, ETF Bitcoin (BTC) spot melihat kekuatan yang diperbarui minggu ini, mencatat arus masuk bersih sebesar $446 juta karena investor institusional kembali ke pasar, menurut data SoSoValue.

Pada hari Jumat, produk tersebut menambahkan $90,6 juta lagi, membawa arus masuk kumulatif menjadi $61,98 miliar dan total aset bersih menjadi $149,96 miliar, mewakili 6,78% dari kapitalisasi pasar Bitcoin.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) BlackRock memimpin arus masuk dengan $32,68 juta, diikuti oleh FBTC Fidelity, yang menambahkan $57,92 juta. Kedua dana tetap dominan, dengan IBIT memegang aset senilai $89,17 miliar dan FBTC $22,84 miliar.

Dana Bitcoin melihat arus masuk. Sumber: SoSoValue

Arus masuk ETF Bitcoin melonjak saat permintaan Ether mendingin

Vincent Liu, chief investment officer di Kronos Research, memberi tahu Cointelegraph bahwa arus ETF saat ini menunjukkan rotasi "kuat" ke Bitcoin karena investor melipatgandakan narasi "emas digital" dan penyimpan nilai.

Menurut Liu, kepercayaan yang diperbarui pada Bitcoin mencerminkan sentimen pasar yang lebih luas yang mendukung aset yang dianggap tangguh di tengah ketidakpastian global dan antisipasi pemotongan suku bunga yang akan datang.

Sementara itu, arus keluar ETF Ethereum yang sedang berlangsung menggarisbawahi permintaan yang mendingin dan aktivitas onchain yang lebih lemah, dengan investor institusional menunggu katalis baru sebelum masuk kembali.

Melihat ke depan minggu depan, Liu mengharapkan arus masuk BTC tetap kuat karena trader memposisikan diri mereka untuk potensi angin pendorong makro dari pelonggaran moneter. "Ethereum dan alt lainnya hanya bisa pulih jika aktivitas jaringan meningkat atau muncul katalis baru," tambahnya.

