TLDR Ethereum diperdagangkan pada $3.822,60 dengan volume naik 19% di atas rata-rata tujuh hari Pemain institusional Bitmine membeli 44.036 ETH senilai $166 juta selama penurunan harga baru-baru ini Analis Michaël van de Poppe memprediksi ETH bisa mendorong menuju rekor tertinggi baru di atas $5.000 Harga ditolak pada pita resistensi $3.860-$3.880 dan turun ke $3.820 di [...] Postingan Harga Ethereum (ETH): Bitmine Menambahkan ETH Senilai $166 Juta Selama Penarikan Pasar pertama kali muncul di CoinCentral.

Harga Ethereum (ETH): Bitmine Menambahkan ETH Senilai $166 Juta Selama Penarikan Pasar

Oleh: Coincentral
2025/11/01 18:34
Ethereum
ETH$3,448.79+1.33%
EPNS
PUSH$0.01473+0.20%

TLDR

  • Ethereum diperdagangkan pada $3.822,60 dengan volume naik 19% di atas rata-rata tujuh hari
  • Pemain institusional Bitmine membeli 44.036 ETH senilai $166 juta selama penurunan harga baru-baru ini
  • Analis Michaël van de Poppe memprediksi ETH bisa mendorong menuju rekor tertinggi baru di atas $5.000
  • Harga ditolak pada pita resistensi $3.860-$3.880 dan turun ke $3.820 pada jam terakhir
  • Bitmine sekarang memegang sekitar 3,16 juta ETH yang bernilai sekitar $12,15 miliar

Ethereum naik 1,50% mencapai $3.822,60 pada hari Kamis dengan volume perdagangan 19,01% di atas rata-rata tujuh hari. Harga bergerak dari $3.771,27 ke $3.822,78 dalam rentang $193,66 selama sesi.

Ethereum (ETH) PriceEthereum (ETH) Price

Cryptocurrency ini mencetak level terendah yang lebih tinggi sepanjang hari perdagangan. Pada pukul 2 sore UTC, ETH menembus $3.860 dengan volume 446.700, mencapai tertinggi sesi di $3.887,35.

Namun, kemajuan tersebut bertemu resistensi pada pita $3.860-$3.880. Pada jam terakhir, ETH turun 1,30% dari $3.869 ke $3.820 dengan volume 21.800. Ini menciptakan level tertinggi yang lebih rendah di sekitar $3.865 dan membuat harga dalam rentang perdagangan yang lebih ketat.

Support saat ini berada di zona $3.680-$3.720 yang menangkap kelemahan sebelumnya dalam sesi. Pita $3.860-$3.880 sekarang berfungsi sebagai resistensi, dengan $3.880 menandai level psikologis. Perdagangan telah mengelompok antara $3.730 dan $3.880 setelah pengujian pita atas.

Pembelian Institusional Berlanjut

Investor institusional Bitmine membeli 44.036 ETH selama penarikan pasar baru-baru ini, menurut data dari Lookonchain. Pembelian tersebut bernilai sekitar $166 juta.

Ini membawa total kepemilikan Bitmine menjadi sekitar 3,16 juta ETH. Posisi ethereum perusahaan tersebut kini bernilai sekitar $12,15 miliar, menjadikannya salah satu pemegang ETH terbesar secara global.

Pembelian skala besar selama kelemahan harga menunjukkan perbedaan antara perilaku institusional dan sentimen pasar jangka pendek. Sementara ETH berjuang untuk merebut kembali level $4.000, pembeli jangka panjang terus mengakumulasi.

Arus masuk spot, arus keluar bursa, dan metrik akumulasi whale semuanya menunjukkan keyakinan yang berkembang di antara pemegang utama. Pola ini menunjukkan bahwa peserta institusional memandang harga saat ini sebagai peluang akumulasi.

Analis Memprediksi Target $5.000

Analis kripto Michaël van de Poppe menyatakan di X bahwa Ethereum adalah ekosistem terbaik untuk diinvestasikan. Dia mengatakan ether hampir mendorong ke rekor tertinggi baru di atas $5.000.

Van de Poppe berpendapat bahwa aktivitas pengembang, produk, dan efek jaringan membuat ekosistem ethereum menarik. Dia percaya aksi harga mendekati jenis kekuatan yang terlihat sebelum rekor tertinggi.

Untuk berlari ke wilayah rekor, Ethereum pertama-tama perlu merebut kembali $3.880. Tindak lanjut di atas tertinggi sesi $3.887,35 akan menunjukkan kontrol beralih kembali ke pembeli di dekat puncak rentang saat ini.

Gambaran Teknis Menunjukkan Sinyal Campuran

Grafik harian menunjukkan ETH turun di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dan 100 hari. Penurunan ini menandakan momentum yang melemah dan tekanan meningkat pada bulls untuk mempertahankan wilayah $3.800.

Jika ETH kehilangan dukungan ini, zona permintaan berikutnya terletak di dekat $3.500. Rata-rata pergerakan 200 hari berada di sekitar $3.200, yang akan berfungsi sebagai tes yang lebih dalam dalam tren naik jangka panjang.

Di sisi positif, bulls perlu merebut kembali $4.000 dan kemudian $4.150-$4.200 untuk menghidupkan kembali momentum. Sampai itu terjadi, aksi harga mendukung konsolidasi.

Pola menunjukkan tren naik dengan level terendah yang lebih tinggi dibangun selama kemajuan, tetapi level tertinggi yang lebih rendah menjelang penutupan memperingatkan penjual tetap aktif di dekat puncak rentang. Dengan permintaan muncul pada penurunan dan pasokan di $3.860-$3.880, rentang $3.730-$3.880 membingkai peta jangka pendek.

The post Ethereum (ETH) Price: Bitmine Adds $166 Million ETH During Market Pullback appeared first on CoinCentral.

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00206-0.48%
Bitcoin
BTC$102,582.55+0.51%
Major
MAJOR$0.10246+4.27%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06208-2.12%
Starpower
STAR$0.12291-0.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.001263-49.70%
Arweave
AR$5.577-19.85%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

