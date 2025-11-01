Harga Ethereum (ETH): Bitmine Menambahkan ETH Senilai $166 Juta Selama Penarikan Pasar

TLDR

Ethereum diperdagangkan pada $3.822,60 dengan volume naik 19% di atas rata-rata tujuh hari

Pemain institusional Bitmine membeli 44.036 ETH senilai $166 juta selama penurunan harga baru-baru ini

Analis Michaël van de Poppe memprediksi ETH bisa mendorong menuju rekor tertinggi baru di atas $5.000

Harga ditolak pada pita resistensi $3.860-$3.880 dan turun ke $3.820 pada jam terakhir

Bitmine sekarang memegang sekitar 3,16 juta ETH yang bernilai sekitar $12,15 miliar

Ethereum naik 1,50% mencapai $3.822,60 pada hari Kamis dengan volume perdagangan 19,01% di atas rata-rata tujuh hari. Harga bergerak dari $3.771,27 ke $3.822,78 dalam rentang $193,66 selama sesi.

Ethereum (ETH) Price

Cryptocurrency ini mencetak level terendah yang lebih tinggi sepanjang hari perdagangan. Pada pukul 2 sore UTC, ETH menembus $3.860 dengan volume 446.700, mencapai tertinggi sesi di $3.887,35.

Namun, kemajuan tersebut bertemu resistensi pada pita $3.860-$3.880. Pada jam terakhir, ETH turun 1,30% dari $3.869 ke $3.820 dengan volume 21.800. Ini menciptakan level tertinggi yang lebih rendah di sekitar $3.865 dan membuat harga dalam rentang perdagangan yang lebih ketat.

Support saat ini berada di zona $3.680-$3.720 yang menangkap kelemahan sebelumnya dalam sesi. Pita $3.860-$3.880 sekarang berfungsi sebagai resistensi, dengan $3.880 menandai level psikologis. Perdagangan telah mengelompok antara $3.730 dan $3.880 setelah pengujian pita atas.

Pembelian Institusional Berlanjut

Investor institusional Bitmine membeli 44.036 ETH selama penarikan pasar baru-baru ini, menurut data dari Lookonchain. Pembelian tersebut bernilai sekitar $166 juta.

Ini membawa total kepemilikan Bitmine menjadi sekitar 3,16 juta ETH. Posisi ethereum perusahaan tersebut kini bernilai sekitar $12,15 miliar, menjadikannya salah satu pemegang ETH terbesar secara global.

Pembelian skala besar selama kelemahan harga menunjukkan perbedaan antara perilaku institusional dan sentimen pasar jangka pendek. Sementara ETH berjuang untuk merebut kembali level $4.000, pembeli jangka panjang terus mengakumulasi.

Arus masuk spot, arus keluar bursa, dan metrik akumulasi whale semuanya menunjukkan keyakinan yang berkembang di antara pemegang utama. Pola ini menunjukkan bahwa peserta institusional memandang harga saat ini sebagai peluang akumulasi.

Analis Memprediksi Target $5.000

Analis kripto Michaël van de Poppe menyatakan di X bahwa Ethereum adalah ekosistem terbaik untuk diinvestasikan. Dia mengatakan ether hampir mendorong ke rekor tertinggi baru di atas $5.000.

Van de Poppe berpendapat bahwa aktivitas pengembang, produk, dan efek jaringan membuat ekosistem ethereum menarik. Dia percaya aksi harga mendekati jenis kekuatan yang terlihat sebelum rekor tertinggi.

Untuk berlari ke wilayah rekor, Ethereum pertama-tama perlu merebut kembali $3.880. Tindak lanjut di atas tertinggi sesi $3.887,35 akan menunjukkan kontrol beralih kembali ke pembeli di dekat puncak rentang saat ini.

Gambaran Teknis Menunjukkan Sinyal Campuran

Grafik harian menunjukkan ETH turun di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dan 100 hari. Penurunan ini menandakan momentum yang melemah dan tekanan meningkat pada bulls untuk mempertahankan wilayah $3.800.

Jika ETH kehilangan dukungan ini, zona permintaan berikutnya terletak di dekat $3.500. Rata-rata pergerakan 200 hari berada di sekitar $3.200, yang akan berfungsi sebagai tes yang lebih dalam dalam tren naik jangka panjang.

Di sisi positif, bulls perlu merebut kembali $4.000 dan kemudian $4.150-$4.200 untuk menghidupkan kembali momentum. Sampai itu terjadi, aksi harga mendukung konsolidasi.

Pola menunjukkan tren naik dengan level terendah yang lebih tinggi dibangun selama kemajuan, tetapi level tertinggi yang lebih rendah menjelang penutupan memperingatkan penjual tetap aktif di dekat puncak rentang. Dengan permintaan muncul pada penurunan dan pasokan di $3.860-$3.880, rentang $3.730-$3.880 membingkai peta jangka pendek.

