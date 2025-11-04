Yayasan Ethereum mengungkapkan program hibah ESP baru

Ethereum Foundation telah memperkenalkan struktur hibah baru untuk Program Dukungan Ekosistem untuk mendorong inovasi dan adopsi lebih lanjut pada blockchain Ethereum.

Langkah ini mengikuti jeda singkat organisasi untuk semua aplikasi terbuka pada akhir Agustus.

Komunitas Ethereum menantikan aktivasi peningkatan Fusaka.

Tim program dukungan ekosistem Ethereum mengumumkan inisiatif baru melalui postingan blog.

Alih-alih aplikasi terbuka, proyek ini akan mengadopsi pendekatan ganda: satu berfokus pada Wishlist dan yang lainnya pada Permintaan Proposal.

EF membawa pendekatan baru ini untuk hibah ekosistem setelah keputusan sebelumnya untuk menghentikan aplikasi terbuka sementara.

Seperti yang disorot crypto.news, Ethereum Foundation menghentikan semua aplikasi hibah terbuka pada akhir Agustus 2025.

Langkah ini mengikuti reorganisasi sebelumnya dari kepemimpinan nirlaba, dan penghentian singkat untuk hibah terbuka memberi EF waktu untuk merancang "mode yang lebih terarah, berdampak, dan berkelanjutan."

Menurut tim Ethereum Foundation, pendekatan baru ini lebih mencerminkan pertumbuhan Ethereum (ETH).

Ethereum Foundation meluncurkan model baru untuk hibah ESP

Dalam model sebelumnya, program hibah terbuka EF memungkinkan ratusan proyek yang dibangun di Ethereum untuk mengakses dukungan finansial utama dan terkait. Namun, setelah reorganisasi tim, tim yang ramping tidak dapat secara efektif menangani jumlah aplikasi yang sangat banyak.

Untuk model baru, EF mengatasi tantangan secara proaktif. Meninggalkan kampanye reaktif berarti EF dapat bekerja dengan pemain ekosistem dengan cara yang menyelaraskan prioritas pendanaan dengan kebutuhan ekosistem untuk proyek-proyek yang berdampak.

Dalam hal ini, EF memandang Wishlist sebagai kunci untuk mendorong inovasi proyek baru di bidang kriptografi, privasi, keamanan, dan komunitas.

Sementara itu, RFP akan berfokus pada hasil dan keluaran yang jelas, dengan pemohon diharapkan untuk menguraikan solusi yang ditargetkan.

Pengungkapan struktur hibah baru ESP terjadi saat Ethereum bersiap untuk meluncurkan peningkatan Fusaka pada awal Desember.

Penerapan di seluruh testnet Ethereum telah berhasil dan antisipasi terhadap apa yang dibawa Fusaka tinggi. Itu meskipun tekanan penurunan yang berkelanjutan pada harga Ether.