Mantan CEO Bursa Kripto Thodex yang Bangkrut Ditemukan Tewas di Penjara

Ruang cryptocurrency sekali lagi mencatat kerugian lain yang mengirimkan getaran dingin, saat berita menyebar tentang kematian Faruk Fatih Özer, mantan CEO dari bursa cryptocurrency Turki yang gagal, Thodex. Özer ditemukan tewas di sel penjaranya pada 1 November 2025. Kematiannya telah menimbulkan banyak pertanyaan dan menyebabkan penyelidikan. Insiden tersebut, yang dilaporkan oleh Bloomberg, sekali lagi membawa sorotan ke Thodex setelah penutupannya pada April 2021. Dari Keruntuhan hingga Penangkapan Thodex, yang didirikan pada 2017, mendapatkan popularitas selama boom crypto Turki, menarik lebih dari 390.000 pengguna pada awal 2021 dengan janji pengembalian tinggi. Özer mempromosikan keamanan dan inovasi platform di media sosial. Namun, masalah mulai muncul ketika bursa memperketat batas penarikan, menyebabkan kekhawatiran di antara pengguna. Pada 21 April 2021, Özer mengumumkan penghentian sementara transaksi. Tak lama kemudian, situs web menjadi offline, mengunci pengguna dari dana mereka. Kepanikan menyebar saat investor menyadari mereka telah kehilangan miliaran dolar. Özer melarikan diri dari Istanbul saat otoritas Turki mengeluarkan Red Notice Interpol, menuduhnya dengan penipuan, pencucian uang, dan memimpin organisasi kriminal. Pada Juli 2021, polisi Albania menangkapnya di sebuah kafe di Tirana, dari mana dia dikirim kembali ke Turki untuk diadili. Pengadilan Istanbul, yang berlangsung dari 2022 hingga 2023, mengungkapkan bukti jelas penipuan. Tren Mengkhawatirkan di Ruang Crypto Pada September 2023, Özer, yang saat itu berusia 33 tahun, dinyatakan bersalah atas 42 tuduhan dan dijatuhi hukuman 11.196 tahun penjara karena menipu lebih dari 390.000 investor sekitar $2 miliar. Namun, pada jam-jam awal hari ini, staf penjara menemukannya tak bernyawa di selnya, yang mengarah pada penyelidikan kemungkinan bunuh diri. Ruang cryptocurrency telah menghadapi kerugian signifikan akibat peretasan, penipuan, dan penutupan bursa, menambah peningkatan korban jiwa. Penipuan seperti Thodex menargetkan investor yang mencari keuntungan cepat. Keruntuhan FTX pada 2022 memicu beberapa gugatan dan kerugian $8 miliar. Sementara itu, ada peningkatan bunuh diri yang mengkhawatirkan terkait dengan stres pasar. Misalnya, pada 11 Oktober 2025, Konstantin Ganich, yang dikenal sebagai Kostya Kudo, ditemukan tewas di Lamborghini-nya di Kyiv. Manajer dana berusia 32 tahun itu meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri selama crash pasar besar terkait tarif AS-China, yang menghapus lebih dari $19 miliar minggu itu. Postingan Mantan CEO Bursa Crypto Thodex yang Bangkrut Ditemukan Tewas di Penjara pertama kali muncul di CoinTab News. 