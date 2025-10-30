BursaDEX+
Fed memangkas 25 bps, tetapi ada tantangan makro tersembunyi lain yang mengintai

Oleh: CryptoSlate
2025/10/30 02:55
Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin hari ini dan mengisyaratkan bahwa pengurangan neraca keuangannya mungkin akan segera berakhir, yang bisa dibilang menjadi cerita yang lebih besar untuk Bitcoin.

Dengan fasilitas repo terbalik semalam hampir kosong pada sekitar $14 miliar, pengetatan kuantitatif lebih lanjut kini langsung menguras cadangan bank.

Pergeseran itu berarti bahkan penyesuaian kecil pada QT memiliki efek yang sangat besar pada likuiditas, imbal hasil riil, dan dolar: dua pengatur makro yang paling terkait dengan kinerja Bitcoin tahun ini.

Menjelang pertemuan, imbal hasil riil sudah menurun dari level tertinggi musim panas. Imbal hasil TIPS 10 tahun berada di sekitar 1,7%, sementara ekspektasi inflasi forward lima tahun berada di sekitar 2,2%, menandakan suku bunga riil yang lebih lunak dan inflasi yang terkendali.

Indeks dolar berada di sekitar 99, turun secara signifikan dari puncak awal tahun. Bersama-sama, tren tersebut menciptakan kondisi untuk reaksi yang mendukung likuiditas begitu Fed bersikap dovish.

Komentar Ketua Powell mengkonfirmasi bahwa Fed melihat kebijakan sebagai "cukup restriktif" dan siap menyesuaikan QT untuk mempertahankan "cadangan yang memadai." Panduan itu lebih penting bagi aset berisiko daripada pemotongan suku bunga itu sendiri.

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa panduan ke depan dan ekspektasi neraca keuangan menggerakkan imbal hasil riil jangka panjang lebih dari suku bunga kebijakan, memengaruhi selera risiko dan permintaan ETF. Jeda, atau bahkan pembicaraan tentang hal itu, menurunkan biaya peluang memegang Bitcoin, melemahkan dolar, dan mendorong arus masuk ke ETF BTC spot.

Data ETF mendukung hubungan ini. Dana Bitcoin spot AS mencatat sekitar $446 juta arus masuk bersih dalam minggu menjelang keputusan, membalikkan kelemahan pertengahan bulan.

Pemotongan FOMC sebelumnya telah melihat tindak lanjut serupa: imbal hasil riil yang lebih lunak dan dolar yang lebih lemah cenderung bertepatan dengan penciptaan ETF yang lebih kuat selama 48 jam berikutnya.

Dengan imbal hasil riil yang bergerak turun dan dolar yang melemah hari ini, para pedagang akan mengawasi apakah pola itu berulang hingga penyelesaian di akhir minggu.

Neraca Fed kini berada di sekitar $6,6 triliun, turun dari puncak $9 triliun, dan total cadangan sekitar $3 triliun. Pidato Powell pada 14 Oktober menguraikan campuran ini dan membingkai "akhir permainan" QT sebagai debat langsung, sinyal lain bahwa pengetatan likuiditas hampir selesai.

Itulah saluran perdagangan Bitcoin: bukan suku bunga dana nominal, tetapi apakah cadangan sistem naik atau menyusut.

Saat QT mereda, dolar marjinal mengalir kembali ke likuiditas bank dan pasar, secara tidak langsung mendorong pengambilan risiko dan permintaan kripto.

Intinya adalah dengan saldo RRP yang terkuras dan QT mendekati kesimpulannya, panduan likuiditas dan bukan pemotongan 25 bp akan mengarahkan imbal hasil riil dan dolar, yang merupakan pendorong utama arah jangka pendek Bitcoin.

Jika nada Powell tetap dovish dan narasi jeda QT menguat, harapkan imbal hasil riil turun, dolar melemah, dan arus masuk ETF meningkat: setup yang konstruktif untuk BTC.

Jika dia mundur ke arah kewaspadaan inflasi, keuntungan tersebut kemungkinan akan memudar.

