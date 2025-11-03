Postingan Reformasi Perizinan Bursa Kripto Hong Kong: Fintech Week 2025 Menandai Langkah Integrasi Global pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Hong Kong meningkatkan perannya di dunia kripto. Dalam langkah besar yang diumumkan pada Hong Kong Fintech Week, regulator keuangan kota tersebut menyatakan bahwa bursa kripto berlisensi kini akan dapat terhubung dengan pasar global, melepaskan diri dari pengaturan perdagangan terisolasi kota saat ini. Ini menandai pergeseran besar dalam strategi Hong Kong untuk menarik pemain kripto global dan menyelaraskan aturan aset digitalnya dengan sistem keuangan tradisional.
Di bawah kerangka kerja baru, bursa yang dilisensikan oleh Securities and Futures Commission (SFC) akan segera diizinkan untuk menghubungkan operasi berbasis Hong Kong mereka dengan buku pesanan global, memungkinkan likuiditas yang lebih besar dan perdagangan yang lebih lancar. Hingga saat ini, bursa yang beroperasi di Hong Kong dibatasi untuk berdagang di dalam kota, membatasi pertumbuhan dan jangkauan global.
Kepala SFC Julia Leung mengatakan perubahan tersebut akan membantu menyelaraskan regulasi kripto kota dengan yang sudah ada untuk pasar tradisional. Surat edaran terperinci yang menjelaskan aturan baru diharapkan segera terbit, menandakan dorongan Hong Kong untuk menjadi lebih kompetitif secara internasional.
Sejak 2022, Hong Kong telah bekerja untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai pusat kripto setelah bertahun-tahun ketidakpastian regulasi. Kota ini memperkenalkan sistem perizinan untuk bursa, meluncurkan produk yang diperdagangkan di bursa (ETPs) Bitcoin dan Ether, dan menyetujui dana aset digital.
Namun, aktivitas perdagangan di Hong Kong masih tertinggal dari AS, di mana administrasi Presiden Donald Trump jauh lebih menyambut industri kripto. Leung mengakui Hong Kong telah berada "di sisi yang lebih ketat," tetapi mengatakan regulator siap untuk melonggarkan pembatasan setelah perlindungan investor terjamin.
SFC dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) juga sedang mempersiapkan sistem perizinan baru untuk dealer kripto, kustodian, dan penerbit stablecoin. Lisensi stablecoin pertama diharapkan pada tahun depan, menandai langkah besar lainnya dalam membangun ekosistem keuangan digital yang diregulasi.
Selain itu, SFC akan melonggarkan aturan pencatatan untuk token baru dan stablecoin yang disetujui HKMA, menghapus persyaratan rekam jejak 12 bulan untuk investor profesional. Ini akan memudahkan proyek-proyek baru untuk dicatatkan di Hong Kong.
Hong Kong juga mengungkapkan kerangka kerja "LEAP", yang berfokus pada kejelasan hukum, pertumbuhan ekosistem, dan adopsi dunia nyata. Rencana tersebut mencakup tokenisasi obligasi pemerintah, ETF, dan bahkan aset dunia nyata seperti emas dan proyek energi surya.
Jika diimplementasikan sepenuhnya, reformasi ini dapat menjadikan Hong Kong salah satu pusat keuangan yang paling ramah kripto di Asia, menawarkan akses global, kejelasan regulasi, dan peluang baru bagi investor dan perusahaan kripto.
SFC Hong Kong kini mengizinkan bursa berlisensi untuk terhubung dengan buku pesanan global, memberikan trader akses ke likuiditas yang lebih dalam dan transaksi yang lebih lancar.
HKMA berencana untuk menerbitkan lisensi stablecoin pada tahun depan, menetapkan standar bagi penerbit dan menyelaraskan mata uang digital dengan sistem keuangan tradisional.
Dengan menghapus aturan rekam jejak 12 bulan, SFC memudahkan token baru dan stablecoin yang disetujui HKMA untuk dicatatkan bagi investor profesional.
LEAP berfokus pada kejelasan Hukum (Legal clarity), pertumbuhan Ekosistem (Ecosystem growth), Adopsi (Adoption), dan kepercayaan Publik (Public trust)—mendorong strategi Web3 dan tokenisasi Hong Kong ke depan.
Sementara AS telah melihat regulasi yang lebih longgar di bawah administrasi Trump, Hong Kong kini melonggarkan pembatasan untuk tetap kompetitif sebagai pusat kripto Asia.