BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Reformasi Perizinan Bursa Kripto Hong Kong: Fintech Week 2025 Menandakan Langkah Integrasi Global pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Hong Kong meningkatkan perannya dalam dunia kripto. Dalam langkah besar yang diumumkan pada Hong Kong Fintech Week, regulator keuangan kota tersebut mengatakan bahwa bursa kripto berlisensi sekarang akan dapat terhubung dengan pasar global, melepaskan diri dari pengaturan perdagangan terisolasi kota saat ini. Ini menandai pergeseran besar dalam ...Postingan Reformasi Perizinan Bursa Kripto Hong Kong: Fintech Week 2025 Menandakan Langkah Integrasi Global pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Hong Kong meningkatkan perannya dalam dunia kripto. Dalam langkah besar yang diumumkan pada Hong Kong Fintech Week, regulator keuangan kota tersebut mengatakan bahwa bursa kripto berlisensi sekarang akan dapat terhubung dengan pasar global, melepaskan diri dari pengaturan perdagangan terisolasi kota saat ini. Ini menandai pergeseran besar dalam ...

Reformasi Perizinan Bursa Kripto Hong Kong: Fintech Week 2025 Menandai Langkah Integrasi Global

Oleh: CoinPedia
2025/11/03 18:26
CyberKongz
KONG$0.00344-0.86%
Movement
MOVE$0.06201-1.75%
SQUID MEME
GAME$43.9792+0.18%
Major
MAJOR$0.10208+4.22%
Manchester City Fan
CITY$0.6752+0.82%
Hong Kong melonggarkan aturan aset virtual

Postingan Reformasi Perizinan Bursa Kripto Hong Kong: Fintech Week 2025 Menandai Langkah Integrasi Global pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Hong Kong meningkatkan perannya di dunia kripto. Dalam langkah besar yang diumumkan pada Hong Kong Fintech Week, regulator keuangan kota tersebut menyatakan bahwa bursa kripto berlisensi kini akan dapat terhubung dengan pasar global, melepaskan diri dari pengaturan perdagangan terisolasi kota saat ini. Ini menandai pergeseran besar dalam strategi Hong Kong untuk menarik pemain kripto global dan menyelaraskan aturan aset digitalnya dengan sistem keuangan tradisional.

Menghubungkan Hong Kong dengan Likuiditas Global

Di bawah kerangka kerja baru, bursa yang dilisensikan oleh Securities and Futures Commission (SFC) akan segera diizinkan untuk menghubungkan operasi berbasis Hong Kong mereka dengan buku pesanan global, memungkinkan likuiditas yang lebih besar dan perdagangan yang lebih lancar. Hingga saat ini, bursa yang beroperasi di Hong Kong dibatasi untuk berdagang di dalam kota, membatasi pertumbuhan dan jangkauan global.

Kepala SFC Julia Leung mengatakan perubahan tersebut akan membantu menyelaraskan regulasi kripto kota dengan yang sudah ada untuk pasar tradisional. Surat edaran terperinci yang menjelaskan aturan baru diharapkan segera terbit, menandakan dorongan Hong Kong untuk menjadi lebih kompetitif secara internasional.

Upaya untuk Menghidupkan Kembali Keunggulan Kripto Hong Kong

Sejak 2022, Hong Kong telah bekerja untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai pusat kripto setelah bertahun-tahun ketidakpastian regulasi. Kota ini memperkenalkan sistem perizinan untuk bursa, meluncurkan produk yang diperdagangkan di bursa (ETPs) Bitcoin dan Ether, dan menyetujui dana aset digital.

Namun, aktivitas perdagangan di Hong Kong masih tertinggal dari AS, di mana administrasi Presiden Donald Trump jauh lebih menyambut industri kripto. Leung mengakui Hong Kong telah berada "di sisi yang lebih ketat," tetapi mengatakan regulator siap untuk melonggarkan pembatasan setelah perlindungan investor terjamin.

Stablecoin dan Aturan Token yang Dipertaruhkan

SFC dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) juga sedang mempersiapkan sistem perizinan baru untuk dealer kripto, kustodian, dan penerbit stablecoin. Lisensi stablecoin pertama diharapkan pada tahun depan, menandai langkah besar lainnya dalam membangun ekosistem keuangan digital yang diregulasi.

  • Baca Juga :
  •   RUU Pajak Kripto Brasil Mengusulkan Pungutan 30% pada Aset Kripto yang Tidak Dideklarasikan
  •   ,

Selain itu, SFC akan melonggarkan aturan pencatatan untuk token baru dan stablecoin yang disetujui HKMA, menghapus persyaratan rekam jejak 12 bulan untuk investor profesional. Ini akan memudahkan proyek-proyek baru untuk dicatatkan di Hong Kong.

Menuju Masa Depan Fintech Global

Hong Kong juga mengungkapkan kerangka kerja "LEAP", yang berfokus pada kejelasan hukum, pertumbuhan ekosistem, dan adopsi dunia nyata. Rencana tersebut mencakup tokenisasi obligasi pemerintah, ETF, dan bahkan aset dunia nyata seperti emas dan proyek energi surya.

Jika diimplementasikan sepenuhnya, reformasi ini dapat menjadikan Hong Kong salah satu pusat keuangan yang paling ramah kripto di Asia, menawarkan akses global, kejelasan regulasi, dan peluang baru bagi investor dan perusahaan kripto.

Jangan Pernah Ketinggalan Perkembangan di Dunia Kripto!

Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis pakar, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru di Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

bell icon Berlangganan Berita

FAQ

Bagaimana Hong Kong terhubung dengan buku pesanan kripto global?

SFC Hong Kong kini mengizinkan bursa berlisensi untuk terhubung dengan buku pesanan global, memberikan trader akses ke likuiditas yang lebih dalam dan transaksi yang lebih lancar.

Apa itu rezim perizinan stablecoin Hong Kong?

HKMA berencana untuk menerbitkan lisensi stablecoin pada tahun depan, menetapkan standar bagi penerbit dan menyelaraskan mata uang digital dengan sistem keuangan tradisional.

Bagaimana aturan pencatatan token baru Hong Kong akan berdampak pada startup kripto?

Dengan menghapus aturan rekam jejak 12 bulan, SFC memudahkan token baru dan stablecoin yang disetujui HKMA untuk dicatatkan bagi investor profesional.

Apa itu kerangka kerja LEAP dalam rencana fintech Hong Kong?

LEAP berfokus pada kejelasan Hukum (Legal clarity), pertumbuhan Ekosistem (Ecosystem growth), Adopsi (Adoption), dan kepercayaan Publik (Public trust)—mendorong strategi Web3 dan tokenisasi Hong Kong ke depan.

Bagaimana perbandingan pasar kripto Hong Kong dengan AS?

Sementara AS telah melihat regulasi yang lebih longgar di bawah administrasi Trump, Hong Kong kini melonggarkan pembatasan untuk tetap kompetitif sebagai pusat kripto Asia.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,745.33
$102,745.33$102,745.33

+1.01%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,455.50
$3,455.50$3,455.50

+2.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.09
$160.09$160.09

+2.18%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2819
$2.2819$2.2819

+1.13%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$598.82
$598.82$598.82

+17.16%