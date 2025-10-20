Pendiri Huobi Meluncurkan Trust Ethereum Senilai $1 Miliar

Li Lin, pendiri Huobi, bermitra dengan investor Asia berpengaruh untuk meluncurkan trust Ethereum senilai satu miliar dolar. Didukung oleh nama-nama besar dalam investasi Asia, proyek ini bertujuan untuk menyusun akumulasi ETH dalam kerangka kerja yang diatur. Sementara perhatian tetap terfokus pada Bitcoin dan ETF-nya, Ethereum semakin mendapatkan tempat sebagai aset treasuri. Operasi ini menandai langkah dalam kebangkitan institusional jaringan tersebut.
